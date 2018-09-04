Рецидив гуманизма

Чета Даниелян, Нарине и Артур (по другим данным — брат и сестра), навязла в зубах петербургской полиции. Может быть, они только однофамильцы Даниелянам, нашумевшим в московском хосписе. Но тогда еще и коллеги: Артур и Нарине Даниелян уже были осуждены как «черные риелторы». Наш суд умеет быть очень гуманным.

Поэтому 5 лет назад Артур и Нарине Даниелян сразу после приговора за квартирное мошенничество вышли на свободу — и с чистой совестью стали немедленно готовиться к новому гуманному суду.

В июне этого года в Петербурге был задержан 48-летний уроженец Армении Артур Даниелян. Вменялись ему похищение человека и мошенничество — статьи 126 и 159 Уголовного кодекса РФ. Как жаловались потерпевшие, группа аферистов лишила жилплощади гражданку с несколько пониженной социальной ответственностью, предварительно задержав ее в незнакомой квартире. Судя по предыдущей богатой биографии Даниеляна, такая категория граждан — это его любимые клиенты в сделках с недвижимостью.

Пожаловался на Даниеляна и компанию в июле 2015 года брат потерпевшей. Он сообщил, что приехал на днях в квартиру к сестре, где и сам имеет долю, а там — «бардак, везде пустые распитые бутылки из-под пива и водки, а часть вещей пропала». Это его, судя по всему, не удивило. В следующий раз он поехал к сестре через месяц, когда позвонили соседи и сказали, что какие-то люди взламывают дверь.

В общем, выяснилось, что сестра уже месяц как исчезла, а ее доля жилплощади подарена неизвестному, с которым легкомысленная женщина познакомилась в интернете.

А потом позвонила и сама сестра: после подписания сделки у петербургского нотариуса она почему-то нашла себя в аэропорту Краснодара без денег и обратного билета. И потом три года отделы полиции в трех районах Петербурга не могли решить, где надо расследовать это безобразие: там, где оформляли криминальную сделку, там, где силком удерживали, или по адресу подаренной квартиры. Спасибо, что не передавали материалы в Краснодар.

Когда обидчиков социально безответственной гражданки все-таки задержали, выяснилось, что один из них как минимум хорошо полицейским знаком. Это и был Артур Даниелян. Он взялся за оформление новой квартирной сделки, не отбыв срок за предыдущие. А предыдущий получил вместе с супругой (или сестрой) Нарине и приятелем Андреем Карцевым.

Нарине Даниелян с неизвестным мужчиной в московском хосписе. Скриншот из видео, снятого Нютой Федермессер

Задержание этой компании в октябре 2011 года началось с шоу: тогдашний глава Следственного управления по Санкт-Петербургу Андрей Лавренко давал интервью по радио, когда в эфир позвонила пострадавшая, пожаловалась на «черных риелторов» и сообщила их данные. Нарине и Артур Даниелян и Андрей Карцев были задержаны. Потом выяснилась специфика их работы. Сначала они высматривали пустующие квартиры и быстро продавали их, подделав документы о праве собственности. Потом стали окучивать асоциальный элемент: находили алкоголиков и убеждали их переоформить жилплощадь. В 2013 году Смольнинский райсуд Петербурга за групповое мошенничество в особо крупных размерах приговорил Андрея Карцева к двум годам условно, Нарине Даниелян отделалась штрафом в 30 тысяч рублей.

Артур Даниелян к этому времени уже имел сроки за кражи в 1994-м и 2000-м годах. Как рецидивисту, суд назначил ему самое суровое наказание: три с половиной года условно.

Облегченно вздохнув, на свободе он очень скоро нашел новую легкомысленную гражданку с квартирой, а что было дальше — вы уже знаете.

Как рассказал «Новой» брат пострадавшей, сейчас Артур Даниелян заключил сделку со следствием, теперь суд будет рассматривать его дело в особом порядке. То есть приговор он должен получить по принципу «ниже низшего предела». Похищение гражданки ему больше не вменяется, только мошенничество.

В этой истории есть пока одна странность: по словам брата потерпевшей, ее обидчик с июня 2018 года не покидал СИЗО. Если так, то этот Артур Даниелян вряд ли мог прийти в московский хоспис с сестрой Нарине. Уточнить, действительно ли он остается под стражей, нам пока не удалось: следователь, ведущий дело, в отпуске.