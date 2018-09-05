Команды, без которых мы теперь

Петр Саруханов / «Новая газета»

«Тосно», «Амкар», «Кубань», «Арарат» (Москва), «Энергомаш», «Афипс»… Эти и другие команды исчезли с футбольной карты страны. Исчезли в год мундиаля, когда, казалось бы, жить да любить. Вот что сказал по этому поводу бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис: «Хорошо, что прошел чемпионат мира, но должны найтись понимающие руководители, которые смогут сохранить его эффект. Однако за время первенства планеты закрылись 11 клубов. Где в такой ситуации хорошее развитие? И все молчат. Надо обращать на это внимание и бить в колокол!» Что ж, обратим и ударим. Тем более что на очереди в «ад» стоят еще парочка команд, играющих на сегодня в премьер-лиге.

У каждого бренда, как писал Пелевин, своя легенда. Своя легенда исчезновения есть и у каждого из попавших в окончательный и бесповоротный офсайд коллективов. Коротко разберем чертыре самых показательных истории.

Пермский «Амкар» погиб в июне, хотя деньги, по сути, закончились уже зимой, после того, как власти края снизили объем господдержки (с 400 до 200 миллионов), а отдельные спонсоры показали фигу. Клуб с одним из самых маленьких бюджетов, надо отдать ему должное, не стал писать письма президенту страны с просьбой о помощи, а продолжал биться на поле. И дотянул до стыковых матчей, в которых одолел «Тамбов» и «сохранил» прописку в элите, где отыграл в общей сложности 15 сезонов (в 2008-м красно-черные и вовсе заняли 4-е место). Однако долги копились (меценатов не нашлось), и РФС отозвал у уральцев, добиравшихся и до финала национального кубка, лицензию, запретив им выступать в премьер-лиге и ФНЛ (первый дивизион). Можно было заявиться в ПФЛ (профессиональную футбольную лигу — низший дивизион), но средств даже на это не было. Говорят, неизвестные инвесторы из Калиниграда и Нижнего Новгорода хотели купить «Амкар», основанный в 1994 году, за 150 миллионов, но сделка не состоялась, так как президент команды Геннадий Шилов хотел «чуть больше». В любом случае сейчас нужно разобраться с «алиментами» бывшим игрокам, чтобы оставить о себе хорошую память.

Разбираться с задолженностями нужно и «Тосно» (игроки подали на руководство заявление в прокуратуру), хотя клуба, одолевшего в полуфинале Кубка страны «Спартак», а затем и взявшего крутой трофей, официально тоже больше нет. С его смертью, правда, все произошло «гораздо честнее». Так как представители строительной фирмы, долгое время тянувшие фактически в одиночку клуб из Ленинградской области, еще перед стартом прошлого чемпионата подчеркивали, что надолго их поддержки не хватит. Вот и не хватило. И «Тосно», за пять лет проскакавший путь от ПФЛ до битв с московскими грандами, уступил в мае в переходных матчах «Енисею», а затем не сыскал финансов на продолжение существования, несмотря на то что вместе с выигрышем Кубка клубу полагалось стартовать осенью в Лиге Европы.

О Лиге Европы мечтал и московский «Арарат», чьи наполеоновские планы поражали воображение. Созданная при поддержке армянской диаспоры команда, за которую короткий период выступали Роман Павлюченко, Игорь Лебеденко и Алексей Ребко, мощно двигалась, как и задумывалось, по направлению к «Зениту». Но, выйдя досрочно в ФНЛ, клуб летом свернул столичную деятельность и сменил прописку на ереванскую. Причина? А та же самая — «денег нет».

Закончилось все и у «Кубани», не так давно свалившейся в ФНЛ. Один из старейших и самых посещаемых клубов страны, ведущий свою летопись с 1928 года, приказал долго жить аккурат перед мундиалем. Собственно, последние пару лет команду, игравшую в Лиге Европы и получившую в 2012-м приз «Новой газеты» «Мяч без пятен», сотрясали скандалы. С ней судились бывший тренер Дан Петреску и полдюжины футболистов, оставшихся в разное время без «кровно заработанных» (в июле ФИФА оштрафовала «покойника» на 15 тысяч швейцарских франков за долги перед игроками).

В общем, запущенная в конце концов процедура банкротства не явилась чем-то неожиданным. Вот только болельщикам, для которых «Кубань» была единственной и многолетней отдушиной, не легче. Правда, фанаты и неравнодушные к клубу бывшие игроки учредили и «собрали» футбольную команду «Урожай». Но, как показывает практика, возродиться из пепла в нашем футболе почти невозможно. Да и ту яркую желто-зеленую «Кубань» ничем не заменишь и уже не вернешь.

Что ж, вот оно первое «наследие» чемпионата мира. Конечно, Пермь и Краснодар карнавал обошел стороной, но ситуацию, при которой три клуба, засветившиеся в элите, одновременно падают в пропасть, иначе как дикой не назовешь. Наша РПЛ, на минуточку, занимает в рейтинге УЕФА 6-е место, сразу за Францией. Вот только ведение футбольного хозяйства, по сути, осталось на уровне прошлого века. В том плане, что зарабатывать никто так и не научился. В 90-х клубы не исчезали просто потому, что порядок зарплат был более или менее разумным. И бюджетных средств и щедрот от спонсоров «жемчужинам» да «текстильщикам» вполне хватало. Смешно вспоминать, но обменять футболиста на трактор было в порядке вещей. Однако уже на рубеже нового тысячелетия, когда началась гонка вооружений, а вознаграждения за голы и очки с каждым годом взлетали до небес, у многих коллективов проявились первые симптомы проблем, которые спустя годы завершились ожидаемым «перитонитом» для ФК «Москва», «Сатурна», «Алании», «Спартака–Нальчика», «Волги». Скромно мучается во второй лиге по тем же причинам некогда великое московское «Торпедо».

А все потому, что никакой логики в десятикратном увеличении гонораров не было. И не потому, что лучше играть не стали, а потому, что такие «коврижки» экономически никак не подкреплялись (на билетах и атрибутике зарабатывали столько же, стоимость прав за телетрансляции особо не увеличилась). На продаже футболистов изредка удавалось что-то выгадать (так как растить таланты никто не желал, предпочитая выписывать готовых из Африки). Короче, клубы никак не развивались и не двигались вперед. Как верно подметил бывший наставник «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев, «вместо грамотных менеджеров мы приглашали дорогих тренеров и игроков. Те приезжали и уезжали, а мы оставались ни с чем». И, добавлю, продолжали выпрашивать деньги у региональных властей и государства и ходить с протянутой ногой к благодетелям. Однако спонсировать клубы и особенно управлять ими бизнесмены желанием не горят, головной боли много, а радости маловато. Спросите хоть у Леонида Федуна с Сергеем Галицким.

Да и частный хозяин, как выяснилось, не является панацеей. Помните, чем закончилась история с «Анжи», который из государственного предприятия в 2011 году превратился в частное, когда перешел во владение Сулеймана Керимова? Как только у Сулеймана Абусаидовича появились проблемы, проект с Роберто Карлосом и Самюэлем Это’о свернули. Осман Кадиев, взявший клуб на поруки, ситуацию не исправил, и сегодня у клуба долг в 250 миллионов рублей (игроки сидят без зарплаты, счета команды арестованы). Клуб пишет традиционные письма с просьбой поддержать их, но даже если Дагестан выделит «Анжи» нужную сумму, это поможет в лучшем случае (!) дотянуть до конца сезона и не разрушить чемпионат досрочным снятием, о котором сейчас уже говорят вслух. Ну, допустим, дотационная республика России «изыщет» средства и выручит, а дальше-то что?

Наши клубы из высшего дивизиона постоянно жалуются на то, что они, в отличие от европейских собратьев, получают слишком мало за телеправа и в этом видят причину бедности. Вот получали бы, как в Англии, твердят президенты многих команд! Ну так и играть, простите, нужно, как на Туманном Альбионе. А если не выходит со зрелищем, то надо учиться зарабатывать на хлебе (ублажать и развлекать болельщиков так, чтобы они с радостью оставляли деньги на стадионах, принося в казну клуба нужный процент).

Сегодня футбол — это шоу, в котором результат матча для многих зрителей потихоньку отходит на второй план. Развлекательные программы для детей перед основным действом, а также отличный буфет для их родителей — это важнее и выгоднее (!) удара через себя в девятку. Но заниматься околофутбольными вещами никто не хочет. К примеру, на «Арене Химки», где квартирует столичное «Динамо», за холодными сосисками в пивных стаканах (тарелок не хватает) нужно стоять сорок минут. И причина бед легендарного клуба, рискующего через полгода тоже накрыться медным тазом, в том числе и в таком подходе к зрителям.

И на вопрос об исчезновении футбольных клубов у меня ответ простой — это абсолютно непарадоксальная закономерность. Просто чемпионат мира-2018 — это совершенно другая история.