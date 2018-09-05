Филиал и «Женитьба»

На два дня позже, чем в МХТ, с которым теперь у СТИ общий художественный руководитель, во дворе театра вокруг «вишневого сада» обнимались и радовались друг другу артисты и сотрудники. Впрочем, атмосфера тревожной неизвестности, так или иначе, накрывает всех прибывающих: пока никто не знает, что принесет первый сезон в новом формате: то ли перемену участи, то ли кадровые новации.

Сергей Женовач поднимается на сцену, загорелый и серьезный, с бумагами в руках. Новая должность — ​руководство «первой сценой страны» — ​добавила его облику если не напряженности, то суровой концентрации. Он, конечно, чутко ощущает тревожные вибрации своих воспитанников, и в его продуманной речи каждая фраза посвящена тому, чтобы снять напряжение, уверить — ​все остается по-прежнему. Даже лучше.

— Я хочу поздравить всех с началом предъюбилейного, 14-го сезона, пожелать, чтоб он был плодотворным, счастливым, веселым и, главное, чтобы получать радость, ведь жизнь проходит и обрывается так быстро.

Женовач говорит, как всегда, своей фирменной скороговоркой, и в этом молодом зале, еще не знавшем ни одной тризны, эта фраза проносится предгрозовой ласточкой; впрочем, разговор про МХТ, ведется впроброс, стремительно и словно между прочим: «Мы теперь в завязке с МХТ, который начал 121-й сезон».

Второстепенные, но симпатичные бытовые новости следуют встык.

— Расширили буфет, еще не успели все рамки заполнить фотографиями, осваивается нижний этаж, новая постирочная…

Женовач поздравляет своих замечательных артистов: Марию Шашлову и Алексея Верткова — ​они только что получили звание заслуженных; поздравляет «коллегу, товарища, друга» Александра Боровского с премией правительства Москвы за спектакли последних лет и создание самого пространства СТИ (и впрямь выдающаяся работа одного из лучших сценографов столицы и страны), перечисляет другие награды, роняя «приятно, когда то, что мы делаем, воспринимается…».

И переходит к судьбоносному: «Мы теперь называемся Студия театрального искусства, а дальше — ​филиал МХТ».

Рождение нового филиала, прямо как рождение нового человека — ​оформление документов займет девять месяцев. И художественный руководитель определяет ракурс взгляда на новый статус СТИ:

«Это не слияние, не взаимопроникновение, это своя, отдельная жизнь». У МХТ своя история, у СТИ — ​своя, и Женовач твердо обещает: «Буду там ставить спектакли и продолжать ставить спектакли здесь».

И произносит фразу-вопрос, ответа на который ждут все присутствующие: «Как у нас будет строиться наша жизнь?»

Мигом прекращаются тихие разговоры, шутки, шепоты, наступает полная тишина. Становится известно: Женовач приступает к репетициям «Бега» в МХТ. А в начале декабря в СТИ выйдет новая версия «Ста лет одиночества»: спектакль Егора Перегудова по роману Маркеса, сделанный в ГИТИСе со студентами, будет адаптирован для большой профессиональной сцены и рассчитан на весь день с длинным антрактом. Женовач зачитывает новое распределение ролей (Перегудов попросил его об этом), вчерашние студенты в списке соседствуют с опытными артистами, и зал встречает аплодисментами каждую фамилию. Ключевой момент:

— Параллельно я приступаю к репетициям гоголевской «Женитьбы». Надеюсь, будет озорной, хулиганистый и очень личный, исповедальный спектакль. Премьера намечена на июнь!

По залу проходит единый выдох облегчения: худрук свой театр не бросит, работа продолжается. И многочисленные поздравления летних именинников (их несть числа) проходят под крики и овации.

Впереди общий снимок и репетиция «Трех сестер», впереди — ​новый сезон.