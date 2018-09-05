Борщевик наступает и не сдается

Сотрудники государственного мемориального музея-заповедника А.А. Блока «Шахматово» бьют тревогу: заповеднику грозят огромные штрафы из-за растущего на его территории борщевика. Согласно законопроекту, представленному летом главой минсельхоза Московской области Андреем Разиным, «органы местного самоуправления будут накладывать штрафы на собственников за невыполнение мер по борьбе с опасным растением». Частников ждет штраф от 3 до 5 тыс. рублей, должностных лиц — от 20 до 50 тыс., а вот юридические лица рискуют потерять до 1 миллиона. Проект закона планируется рассмотреть осенью.

Борщевик Сосновского ученые включили в список самых опасных растений России. Он был выведен искусственно советскими учеными в 40-х годах. В послевоенные голодные годы предполагалось, что сочный быстрорастущий борщевик станет отличным кормом для миллионов голов скота. Поставленной задачи, однако, борщевик не выполнил: оказалось, что сок его вызывает сильные ожоги и даже может привести к летальному исходу. Вскоре сорняк одичал и обнаружил свою захватническую сущность. Его семена благодаря ветру разлетелись на огромные расстояния.

По данным минсельхоза, сорняк уже успел распространиться более чем на 32 тысячи гектаров Московской области, и с каждым годом эта территория увеличивается на 10%. Как показали прошедшие с момента селекции годы, бороться с ним можно — победить затруднительно.

Так, усадьба Дмитрия Менделеева — Боблово, входящая в состав государственного мемориального музея-заповедника «Шахматово», уже 5 лет пытается решить проблему борщевика.

«Наш музей-заповедник состоит из нескольких территорий, на одной из которых после реорганизации и появился борщевик, — рассказывает о своей беде директор музея-заповедника Светлана Михайловна Мисочник. — И с каждым годом его все больше и больше».

Привлекались и специалисты, которые давали рекомендации по уничтожению сорняка (укрывной способ, создание буферных зон, окашивание), и местные волонтеры, очистившие значительную часть территории вручную. Однако полностью освободить усадьбу от борщевика пока не удалось. В противоположность известным аллеям менделеевской усадьбы, дороги в Боблово примечательны уже аллеями из борщевика. Экосистеме музея борщевик — прямая угроза, так как его соседство наносит вред другим растениям и может привести к гибели лесопарка.

Найти средства на уничтожение борщевика музею непросто: на такие цели в бюджете средства не предусмотрены. Статьи расходов приходится перекраивать, чтобы хоть как-то бороться с напастью. Обработка территорий от борщевика в среднем стоит около 20 тыс. рублей за гектар. И никто не даст гарантий, что он тут не появится вновь.

Проблема борщевика в России встала настолько остро, что появились даже некоммерческие волонтерские организации, занимающиеся борьбой с ним. Одна из них — «Международный центр ответственного туризма» (СОТ), который разработал проект «Фабрика Борщевик». Руководитель центра Наталия Дронова рассказала «Новой», что проект — это «ее личный интерес к проблеме борщевика», которую она изучает уже 5 лет, сотрудничает с учеными и предпринимателями, ведет переговоры с минсельхозом о возможном партнерстве.

Наталия знакома с новым законопроектом, предполагающим штрафы за безуспешную борьбу с борщевиком. Последствия этого закона, по ее словам, могут сильно ударить по загородным музеям и заповедникам — именно из-за бесперспективности борьбы с сорняком на одном конкретном участке. По словам эксперта, организации, отвечающие за содержание данных территорий с борщевиком (минтранс и минэнерго области), его просто не убирают. Стоимость работ может кратно превысить предполагаемые штрафы. Но «одно дело — энергетическая компания и совсем другое — музей-заповедник. Это структуры с совершенно разными бюджетами».

Иван Плотников —

для «Новой»