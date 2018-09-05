ВИЧ-негатив

Минюст России хочет обязать НКО согласовывать с властями программы по профилактике ВИЧ-инфекции, которые финансируются из-за границы или проводятся при участии иностранных инвесторов. Если предложенные поправки обретут силу закона, любое ВИЧ-сервисное НКО обяжут предоставлять властям документы, связанные с проектами по профилактике ВИЧ, «не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения программы или подписания договора, иного документа, являющихся основанием для проведения указанных мероприятий».

Через месяц после подачи уведомления программу согласуют или запретят. Если НКО продолжит работу по профилактике ВИЧ после получения отказа, она будет ликвидирована.

По сути, предложение Минюста грозит тотальным прекращением ВИЧ-профилактики в России, поскольку она почти полностью ведется некоммерческим сектором, и основная часть соответствующих программ финансируется из-за границы. Минздрав обеспечивает лишь малую часть работы, в основном связанной с мониторингом, а также разовые акции вроде мобильного экспресс-тестирования.

Иностранное финансирование тут не прихоть активистов, а решение, скрепленное подписью президента России. Речь о деятельности Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, созданного в 2002 году решением «Большой восьмерки». Большинство, если не все профилактические программы в России финансировались из его средств. Больше того, именно из них первоначально закупались препараты АРВТ-терапии, которые назначались ВИЧ-позитивным людям. Впоследствии эту статью расхода взял на себя Минздрав, а профилактические программы по-прежнему остались на Глобальном фонде — государство брать их на себя оказалось не готово. В этом году фонд прекращает деятельность в России, в связи с чем 56 замыкавшихся на него ВИЧ-сервисных организаций остановят свою работу. Но не все.

— Мы тащим презервативы для раздачи на себе. Я с конференции в Амстердаме чемодан привезла! — Ирина Маслова, руководитель ассоциации секс-работников «Серебряная роза», из тех, кто работать не перестал. — Я не остановлю работу. Потому что она нужна людям.

Ирина считает законопроект неконституционным:

— Он категорически противоречит статье 41 Конституции: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь». Этот проект должен быть изъят из обсуждения, его принятия нельзя допустить. А должностные лица, которые его создали, должны быть наказаны. Он ставит здоровье населения под угрозу, это вопрос национальной безопасности. То, что НКО делают в сфере профилактики ВИЧ, обязано поддерживать государство. То, что вместо этого оно фактически пытается запретить профилактические программы, наносит ущерб как гражданскому обществу, так и здоровью нации. Если эта инициатива будет принята, закроют все ВИЧ-сервисные организации.

— Организации, которые занимаются профилактикой ВИЧ среди ключевых групп риска, финансируются не за счет государственного бюджета или российских благотворительных фондов, а получают ресурсы от зарубежных организаций. Таким образом, если закон будет принят, то это усложнит последнюю возможность получать ресурсы на борьбу с эпидемией. А, как известно, распространение ВИЧ среди ключевых групп ведет к росту инфекции среди населения в целом. И остановить растущую эпидемию ВИЧ в России будет уже невозможно, — комментирует Евгений Писемский, руководитель общественной организации «Феникс ПЛЮС». — Законопроект абсурден даже в том, что никак не объясняет необходимость принятия ограничительных мер. В тексте и пояснительных документах нет ни слова о том, почему помощь от зарубежных организаций в борьбе с ВИЧ должна контролироваться и пресекаться. Мы можем лишь догадываться, что таким образом правительство хочет контролировать работу ВИЧ-сервисных организаций, не вешая на них ярлыки иностранных агентов и тем самым не вызывая общественный резонанс.

Ключевой вопрос, как говорят эксперты: по каким критериям и кто будет определять, годен очередной проект для России или нет? А также — почему Минюст вмешивается в вопросы здоровья населения, то есть в сферу ответственности Минздрава? Евгений Писемский напоминает о декабрьских переговорах министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой с Элтоном Джоном, руководителем одного из самых крупных фондов по профилактике ВИЧ/СПИД. Фонд поддержал крупные проекты в российских городах-миллионниках, цель которых выстроить взаимодействие между государственными структурами здравоохранения и некоммерческими организациями. В случае принятия поправок Минюста эта работа может быть объявлена вне закона.

— Мы закрыли организацию, потому что боимся, — признается Валентина Лихошва, экс-руководитель мурманского НКО «Вектор». НКО просуществовала полтора года, за это время активисты успели провести более 500 экспресс-тестирований в уязвимых группах, тысячу консультаций, раздать больше 7 тысяч презервативов. Для 300-тысячного Мурманска это действительно много. Однако с самого начала «Вектор» испытывал повышенное внимание со стороны «компетентных органов».

— Когда работаешь с уязвимыми группами, у тебя нет зарплаты, нет доходов, а значит, нет денег на оплату возможного штрафа. Лучше тратить силы на помощь людям, чем на борьбу с государством, — говорит Валентина. — Поэтому мы продолжаем помогать, но частным образом.

В России около миллиона человек инфицированы ВИЧ. В июле 2018 года, по данным РБК, заболеваемость ВИЧ в Москве выросла на 20%. Минздрав ответил утверждениями о стабильной ситуации.