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Фатина вахта
Бесланская девочка, застрявшая на границе жизни, отправляется на ежегодное свидание с мертвыми. Документальный фильм «Новой»
Анна Артемьевафотокорреспондент
Корреспондент «Новой» провела три дня памяти с бесланской семьей, которая похоронила одну дочь и 14 лет спасает вторую.
P.S.
Дзгоевы благодарят врачей Ростовской областной больницы, Центр нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко, немецкую клинику «Шарите» и Walk Again Center.
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Теги:северная осетия, новая газета, фильм, беслан
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