Расчет на тихую ликвидацию

Британские власти обнародовали имена и фотографии неких Александра Петрова и Руслана Боширова — двух людей, которые подозреваются ими в отравлении «Новичком» экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Петров и Боширов — это имена, написанные в паспортах, которые были предъявлены пограничникам в аэропорту.

И вряд ли это их подлинные имена.

Фото: Metropolitan Police

Британское следствие также опубликовало расписание действий Петрова и Боширова. Это очень важно, потому что позволяет дать ответ на вопрос, который меня мучил: а планировались ли отравление Юлии Скрипаль?

Я сейчас не буду обсуждать моральную сторону дела. Я буду обсуждать только сторону техническую.

Согласно данным британских следователей, Петров и Боширов прилетели в аэропорт Гатвик рейсом «Аэрофлота» в пятницу, 2 марта, и заселились в отель в Лондоне.

Петров и Боширов в аэропорту Гатвик. Фото: Metropolitan Police

На следующий день, 3 марта, в 11 утра они покинули отель и к 11.45 приехали на метро на вокзал Ватерлоо. Там сели на поезд и приехали в Солсбери в 14.25.

Из Солсбери они уехали через полтора часа — поездом в 16.10. Англичане полагают, что это была разведывательная поездка. Следствие не сообщает, что была еще какая-то, вторая группа, которая наблюдала за домом Скрипаля. Разумно предположить, что это была единственная ознакомительная поездка.

Фото: Metropolitan Police

В Солсбери они пробыли, таким образом, час тридцать пять минут. Железнодорожный вокзал при этом, согласно Googlemaps, находится в 1,5 милях (или 2,6 км) от Cristie Miller Road, на которой жил Скрипаль. Googlemaps сообщает, что это — полчаса пешком или 14 минут на автобусе, который ходит каждые 10 минут. Видимо, Петров и Боширов особенно возле дома Скрипаля не задерживались.

На следующий день, 4 марта, Петров и Боширов снова отправились в Солсбери. Там они попали в поле зрения CCTV (видеонаблюдение) на доме Скрипаля, и именно тогда они нанесли «Новичок» на ручку двери. Камеры CCTV также запечатлели мужчин после выполнения задания: они радостно улыбались.

Фото: Metropolitan Police

Посмотрим теперь на перемещения Юлии Скрипаль. Она приземлилась в Хитроу в 14.40 в тот же день, 3 марта, в который Петров и Боширов производили разведку. Теперь посчитаем. От Хитроу до Солсбери — 70 миль (110 км). Это два с половиной часа на поезде и полтора на машине. Плюс — очередь на паспортном контроле, плюс — получение багажа.

Представим себе, что Юлия Скрипаль вышла из Хитроу в три часа дня. Раньше половины пятого домой она никак не могла бы попасть. Петров же и Боширов уехали поездом в 16.10, а от дома Скрипаля ушли еще раньше.

Иначе говоря, они попросту не знали, что Юлия Скрипаль приехала к своему отцу.

Каков вывод?

Из этого можно заключить, что, скорее всего, замышлялось не громкое двойное убийство, а тихая ликвидация. Вероятно, организаторы акции полагали, что Скрипаль будет дома один. Он — пожилой человек 67 лет. Симптомы отравления «Новичком» легко спутать с сердечным приступом. Выходить ему, одинокому, некуда — лишь в супермаркет и обратно. Если бы Юлия Скрипаль не приехала к отцу, то его нашли бы мертвым спустя несколько дней, и врачи особо не заморачивались бы диагнозом. Даже если бы он скончался в людном месте, шансы на правильный диагноз были весьма малы.

Расследование началось только потому, что и Сергей, и Юлия — два человека разного возраста и с разным состоянием здоровья — потеряли сознание в людном месте, и симптомы у них были одинаковыми.

Скорее всего, организаторы акции предполагали, что все потенциальные предатели испугаются, а британские власти ничего не смогут сделать, как они ничего не смогли сделать после подозрительной смерти бизнесмена Александра Перепеличного. А организаторы выйдут сухими из воды.

Хотели как лучше, а получилось как всегда.

Так вот, оставляя мораль за скобками, — как насчет профессионализма?

Когда 3 марта разведали, а на следующий день пошли и размазали «Новичок», не предполагая, что там за это время мог появиться второй человек?

Когда не отследили графика Юлии Скрипаль?

Когда выкинули флакон с ядом в ящик для сбора благотворительных вещей, где его и разыскал английский наркоман, подаривший находку своей возлюбленной?