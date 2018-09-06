Торг из лесу вышел

«Новая газета» не единожды рассказывала о том, как уничтожаются леса Сибири, отмечая, что наиболее острая ситуация сложилась в Иркутской области. Здесь наметился опасный альянс между черными лесорубами и местными чиновниками, которые действуют каждый со своего конца, но с одинаковым результатом. Наши публикации дали эффект. Следственный комитет даже возбудил уголовное дело в связи с уничтожением реликтового леса под видом «санитарных рубок» в заказнике «Туколонь». Заместитель министра лесного комплекса (МЛК) Алексей Туги даже был отправлен под домашний арест, а сотни гектаров уникальной тайги были спасены.

Но ни СК, ни прокуратура не решились дать оценку действиям начальника и земляка Туги, «лесного министра» Сергея Шеверды. И уж тем более остался в стороне от общественного внимания вопрос о политической ответственности губернатора Сергея Левченко, который расставил на ключевые должности подобные кадры. Ведь «Туколонь» — всего лишь отдельная история, пусть и яркая. А проблемы с управлением лесным хозяйством в Иркутской области носят системный характер.

Праздники для своих

Чиновникам, наносящим ущерб сибирскому лесу, даже не приходится брать в руки топор. Достаточно грамотно провести аукцион.

Вот совершенно эпический случай. Комиссия по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков на территории Иркутской области (ее ожидаемо возглавляет тот самый министр Шеверда) опубликовала извещение №280416/2070680/01. Что в нем необычного? Да все, начиная с даты размещения. Извещение было опубликовано 28 апреля 2016 года, то есть ровно накануне майских праздников, когда жизнь в стране замирает. У желающих подать заявки было ровно две недели, чтобы уложиться в срок до 12 мая. Даже официально восемь из четырнадцати дней были выходными, но и оставшиеся шесть в полном смысле этого слова рабочими не назовешь.

Не то чтобы это был какой-то новый трюк. По этому поводу есть даже сложившаяся арбитражная практика, и сложилась она не в пользу любителей работы по праздникам (можно изучить, например, дело №А40-165583/2017). Складывается впечатление, что организаторы хотели видеть среди участников аукциона только тех, кто заранее будет знать о его условиях и получит фору за счет своевременной подготовки. Остальные условия доступа к торгам только подтверждают такое предположение.

Например, законодательство позволяет установить объем задатка в широком интервале: от 10 до 100% первоначальной цены лота. Угадайте, какой вариант выбрали чиновники? Правильно, тот, который установит самую высокую планку и отсечет наибольшее количество участников. А для верности организаторы торгов еще и запретили вносить задаток третьим лицам. То есть компания должна была перечислять деньги только со своего счета. Попробуйте-ка пополнить его в майские праздники…

А сумма требовалась солидная, что вытекало из, пожалуй, самого странного условия проведения аукциона — объединение в один суперлот шести совершенно разных лесных участков в четырех разных лесничествах.

Получилось лоскутное одеяло общей площадью более 621 тысячи гектаров (на этой территории Москва в пределах МКАД поместилась бы семь раз).

Можно, конечно, предположить, что один большой лот продавать удобнее, чем множество мелких. Но ведь задача чиновников — заработать как можно больше денег в бюджет. Как показывает практика, этого получается добиться как раз при выставлении на торги небольших лотов. Тогда в них могут участвовать не только крупные компании, но и малый бизнес, растет уровень конкуренции, а с ним и итоговая цена. И это не голая теория. Например, в рамках аукциона №230817/2070680/01 лот №2 (участок площадью 3820 га) при начальной цене 1,72 рубля за гектар ушел за 78 711 рублей за га, то есть в 1269 раз дороже. А лот №4 (участок площадью 3,9 га) подорожал в 3004 раза — с 16,63 до 778,14 рубля за га. И это не на Рублевке. Это тот же самый иркутский лес, право аренды которого разыгрывали те же самые чиновники примерно в те же сроки. Только в этих случаях они не выстраивали искусственных барьеров, и остальное сделала свободная конкуренция.

А вот упомянутый суперлот был выставлен по цене годовой аренды в 31,3 миллиона рублей (4,2 рубля за гектар) и был продан всего за 76,7 миллиона рублей. То есть в ходе торгов он подорожал всего на 145%, а при разумном разделении мог бы принести в казну в сотни, если не в тысячи раз больше денег.

Реальной борьбы на этом аукционе не было. Потому что те, кто мог бы ее навязать, оказались отсечены множеством условий: сроки, размер задатка, необходимость его внесения с собственного счета. Те же, кто был допущен к торгам, оказались не столько конкурентами, сколько соратниками.

Фото: РИА Новости

Связанные одним боссом

Всего участников было пять, и три из них оказались прямо аффилированы друг с другом. Не через какие-нибудь там цепочки офшоров. Просто у трех компаний: ООО «СибирьЛес», ООО «ЛесПромСервис» и ООО «Созвездие» — был один генеральный директор. В отношении ООО «СибирьЛес» Виктор Константинович Ермак выступал еще и владельцем. Правда, недолго. Фирма «СибирьЛес» была зарегистрирована за 20 дней до начала аукциона и ликвидирована через полгода. Впрочем, победитель торгов ООО «ЛесПромСервис» и вовсе было зарегистрировано за 10 дней до объявления аукциона, но сумело выполнить его сложнейшие условия и получило в аренду сотни тысяч гектаров иркутского леса.

Вот такие аукционы проводят иркутские лесные чиновники. При этом у них, видимо, не хватает времени, сил и желания на борьбу с теми же черными лесорубами, уничтожающими заповедный лес под видом «санитарных рубок», например, как это произошло в Туколони. Как следует из письма министра природных ресурсов, в том же 2016 году (точнее, в первом полугодии, когда и проходил аукцион) в Иркутской области было выявлено 1378 фактов незаконной рубки в объеме 575,9 тысячи кубометров — это 71% от общего объема незаконных рубок по всей стране за тот период.

В общем, с какой стороны ни посмотри на работу Сергея Шеверды и других чиновников, брошенных на лесное направление губернатором Сергеем Левченко, получается катастрофа или что-то близкое к тому. Шеверда по-прежнему занимает министерское кресло (кстати, «придуманное» нынешним губернатором, при прежних для руководства лесной отраслью хватало и агентства). А многочисленные родственники Шеверды, в частности отец, сын и супруга, активно занимаются бизнесом и, как это ни банально, в области лесозаготовки.

Возможно, надзорным, а то и следственным органам стоило бы не только обращать внимание на незаконные вырубки, но и приглядеться к деловой активности вполне «легальных» лесозаготовителей. Нет ли там пересечений с интересами, например, ООО «ЛесПромСервис», которое так лихо побеждает в аукционах?

И вообще — на кого опирается в своей политической деятельности коммунист Сергей Левченко? Если на избирателей, которые привели его на пост губернатора, то ему стоило бы обратить внимание на петицию, размещенную на Change.org жителями области, требующими от Генеральной прокуратуры провести проверку деятельности губернатора и возможной связи членов его семьи с финансово-промышленными группами. Но народ такой, ему не угодишь. Куда проще опираться на лесопромышленников, которые при случае могут пополнить партийную кассу и наверняка будут готовы поддержать главу региона, при котором они получили доступ к лесным ресурсам на сверхвыгодных для себя условиях.

Борис Кольцов, специально для «Новой»