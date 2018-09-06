Лев Гудков: «Недоверие к институтам власти очень велико»

Согласно регулярному опросу о проблемах общества, в этому году главное беспокойство респондентов назвали рост цен (72% опрошенных), обнищание населения (52%), а также рост безработицы (48%). Эти три показателя значительно выросли в сравнении с августом 2017 года (61, 45 и 33 процента соответственно). А вот коррупцию одной из главных проблем назвало лишь 33% россиян, причем этот показатель не менялся с прошлого года. Корреспондент «Новой» обратилась к специалистам «Левады» за пояснениями.

Лев Гудков Директор «Левада-центра»

— Мы фиксируем рост тревожности как общий вывод из роста обеспокоенности всеми проблемами сразу. Повысилась обеспокоенность прежде всего экономическими проблемами — ростом цен, обнищанием населения, угрозой безработицы.

Одновременно это раздражение, связанное с утратой представления о том, как страна будет развиваться и что ждет людей в ближайшем будущем, потому что заверения и декларации руководства страны не очень убеждают. Люди надеются, что власть выполнит хотя бы часть своих обещаний, но опыт им подсказывает, что это вряд ли состоится в полном объеме. Поэтому недоверие к институтам власти очень велико, и это отражается на росте беспокойства.

Действия руководства страны — прежде всего объявленная пенсионная реформа — вызывают очень сильное раздражение, недовольство, сопротивление, поскольку люди полагают, что руководство страны пытается решить свои проблемы за их счёт. Сюда же относится проведение внешней политики за счёт более жесткого контроля над доходами населения.

Если проще сказать, государство лезет в карман к гражданам, покушаясь на то, что, по мнению людей, принадлежит именно им, поскольку это заработано ими.

Это вызывает ощущение острой несправедливости — дело даже не в экономическом эффекте, а именно в нарушении общественного контракта.

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Рейтинг президента Путина все же сохраняется: он действительно понизился, но всё-таки 65-70% — это очень высокий уровень доверия. А вот рейтинги правительства, его председателя Медведева, депутатов Госдумы действительно снизились, они находятся в зоне устойчивого недоверия и недовольства.

53% граждан, заявляющих, что они готовы протестовать — это самый высокий показатель за 2000-е годы. То есть, за 20 лет.

Но я бы назвал это «декларации о намерениях», это не реальная готовность выйти на улицу. Потому что реально нет такой организации или партии, которая могла бы провести такие митинги или демонстрации протеста. Нет такой партии, которой люди могли бы это доверить. Против оппозиции ведется систематическая борьба: активистов Навального постоянно арестовывают, митинги оппозиции запрещают и разгоняют. Люди это достаточно трезво оценивают.

В информационном поле проблемы, которые действительно беспокоят людей, практически не обсуждаются, а если обсуждаются, то только в тональности «как эффективно и правильно действует руководство нашей страны». Тут речь скорее идет о политической рекламе и пропаганде, чем о политических дискуссиях о вопросах, которые реально беспокоят людей. Люди не видят тех каналов, тех механизмов, посредством которых они могли бы выдвигать свои требования руководству страны. Поэтому уровень недовольства носит аморфный характер.

Коррупция — хронически нерешаемая проблема, уровень обеспокоенности ею никак не меняется с 1998 года, когда было 32%. В прошлом году было 33%, в этом столько же процентов россиян назвали коррупцию острой проблемой. Ну а, например, рост беспокойства по поводу безработицы вырос с прошлого года в полтора раза — с 33% до 48%. Недоступность многих видов медицинского обслуживания выросла с 26% до 31%. Рост платности, недоступности качественного образования (а это проблема важна для определенных категорий населения — для родителей, в первую очередь) — с 12% до 18%, то есть тоже в полтора раза. Иначе говоря, не все проблемы в одинаковой степени волнуют все группы населения, но обеспокоенность действительно характерна для всех групп.

Марина Красильникова Руководитель отдела уровня жизни «Левада-центра»

— Результаты этого опроса лишь подтверждают те тенденции, которые мы увидели уже летом этого года, когда возросла общая тревожность населения относительно будущих перспектив развития страны, относительно собственных возможностей для комфортной жизни. Возросли опасения роста цен, роста безработицы — всё это связано с целым рядом причин, начиная с неустойчивого, слабого роста экономики и заканчивая законодательными инициативами правительства по повышению пенсионного возраста.

При этом пока рано говорить о высокой вероятности роста реального протеста. Уровень протестных настроений действительно несколько повысился, но дистанция от декларативной готовности выйти на протест до реального проведения таких акций очень велика. В значительной мере эта дистанция зависит не только от того уровня недовольства, которое действительно очень широко разлито в обществе, но и от возможности организовать это недовольство в какие-то конкретные протестные действия — то есть от наличия лидеров, которые могли бы сформулировать лозунги, привлекательные для достаточных масс людей, которые пошли бы за этими лозунгами, пошли с этими требованиями на улицы. Ощущается явный дефицит оппозиционных лидеров, которые могли бы возглавить подобные протестные акции.

Что касается коррупции — каждый третий опрошенный обозначил эту проблему как наиболее актуальную для современного состояния общества, и это много.

Если посмотреть на два десятка других проблем, то можно увидеть, что они набрали куда меньше процентов. К тому же проблемы, связанные с личным материальным положением семей, всегда были на первом месте, и в этом смысле структура проблем, которые тревожат общество, не меняется в последние годы.

Число людей, назвавших рост цен главной проблемой, выросло с 61% до 72%. Но одновременно выросло среднее число проблем, которые люди вообще называли. Если год назад люди, глядя на этот список проблем, в среднем называли 4 проблемы, то в нынешнем августе люди в среднем называли 5 проблем, и это, собственно говоря, одно из свидетельств того, что в обществе растет общий уровень тревожности и напряженности.