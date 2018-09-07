«Под флагом стоим»

Для нашей сборной это как нельзя кстати — турнир пока не очень понятный, но дающий шансы на повышение статуса. Что российскому футболу необходимо — после успешного выступления на чемпионате мира планку нужно только поднимать.

Лигу наций тогдашний президент УЕФА Мишель Платини придумал не от хорошей жизни: слишком много стало у сборных мороки с «товарняками». Они были бессистемными и часто бесполезными — сам поиск партнеров для спарринга отнимал слишком много времени, сил и денег. Идея турнира, который в завершающей своей части вклинивается между финалами чемпионатов мира и Европы, давно витала в воздухе, оформилась в 2014-м, а легализовалась год назад.

Да, квалификация к чемпионатам мира и Европы останется в прежнем формате и будет проходить в прежние сроки. Однако параллельно и лидеры, и середняки, и аутсайдеры будут играть с себе подобными в Лиге наций. Четыре лиги А, В, С и D были сформированы согласно еврорейтингу. В каждой лиге по четыре группы, в каждой группе — по 3 или 4 (для групп С и D) сборных. Внутри групп команды играют в два круга. В «финале четырех», в котором сойдутся победители четырех групп лиги А, определится победитель. Цель остальных — добиваться повышения в классе.

Едва ли не главная фишка нового турнира — четыре его участника из числа неудачников отбора к Евро получат право участвовать в финальном турнире чемпионата Европы. Схема определения счастливчиков достаточно сложная, но свой шанс будет даже у середняков. Бонус весьма заманчивый, за который стоит побороться с самого начала.

Какое это имеет отношение к сборной России? К нашим героям чемпионата мира, заслуженным мастерам, всеобщим любимцам? Да самое прямое. Будущие герои до того, как они стали таковыми, во главе с великим тренером Черчесовым, в «товарняках» доигрались до 70-го места в рейтинге ФИФА. После чемпионата мира сборная России улучшила позицию в рейтинге ФИФА на 21 пункт, но место теперь всего лишь 49-е. В группу Лиги наций россияне угодили также согласно не очень высокому разряду.

Может статься, что напрямую на Евро-2020 попасть не удастся. Значит, надо иметь в виду имеющийся шанс в Лиге наций. Теперь за удобный тезис «результат — не главное» спрятаться будет трудно.

Станислав Черчесов, накануне старта отменивший празднование 55-летия, отмел привычные разговоры: «Какие эксперименты? Под флагом стоим!» И добавил про дополнительные шансы. И про желание перейти в первую корзину. Что можно считать прогрессом.

В обойме у главного тренера осталась ровно дюжина от участников чемпионата мира. Суперветеран Игнашевич повесил бутсы на гвоздь. Жирков и Самедов завершили выступления в сборной. Акинфеев, по официальной версии, отправился на плановое обследование. Владимир Гранат в «Рубине» сидит в глубоком запасе. Антигерой чемпионата мира Федор Смолов ищет себя после перехода в «Локомотив». Братья Миранчуки там же не впечатляют. Головин и Дзагоев травмированы.

Правда, вернулся после восстановления защитник Георгий Джикия. В «Зените» зажигает сдвоенный центр Дзюба — Заболотный. На безрыбье в обороне снова призваны в сборную натурализованные немцы Роман Нойштедтер и Константин Рауш.

Капитаном в отсутствие Акинфеева назначили Дзюбу. Вот уж кто играет пока так, словно чемпионат мира еще продолжается. Драйв в первом после большого перерыва матче, на выезде, да еще в турецком Трабзоне, не помешает. Турки, кстати, вступают в новый турнир с теми же мыслями о повышении в классе. Мотивации у них не меньше.

Что касается третьего участника второй группы лиги В, шведов, — о них подумаем завтра. В понедельник еще играть с чехами в Ростове в контрольном матче. Но и он проходным точно не будет.