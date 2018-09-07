Яркие люди в цветочном городе

8 сентября

Самым громким событием в день тишины будет открытие Концертного зала в парке «Зарядье». 8 сентября его уникальность смогут оценить мэр Собянин и президент Путин со строго избранными приглашенными. В концерте выступят Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Диего Флорес в сопровождении оркестра Мариинского театра. Простые смертные увидят этот праздник 9 сентября по телевизору или на большом экране, специально установленном в парке «Зарядье».

На Арбате в 12.00 стартует уличная программа в честь 871-летия Москвы. Откроет ее оперный певец Евгений Кунгуров. В 14.00 — ​театрально-поэтический рассказ об истории Москвы из уст заслуженного деятеля искусств России Павла Любимцева.

В 15.55 — ​прогулки-экскурсии по Арбату и его переулкам.

Манежная площадь превратится в пространство для театральных экспериментов. Здесь пройдут спектакли участников фестивалей им. Чехова, «Золотая маска», «Территория». Планируется показ трех спектаклей в день, каждый — ​продолжительностью 30 минут. Кроме того, будут работать четыре сцены с основной тематикой «Русских сезонов» (балеты, оперы, популярные группы и исполнители).

На Тверской улице установят спортивные объекты, где каждые 30 минут будут проходить выступления и мастер-классы профессиональных спортсменов.

Москвичи смогут побывать на воссозданных киноплощадках съемок знаменитых лент. Пока на одной будут вестись съемки картины «Свинарка и пастух», на другой развернут царские декорации, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». В узнаваемых костюмах от Козицкого переулка до Манежной площади прогуляются Шурик и Иван Грозный, Пьер Безухов и Наташа Ростова, Глеб Жеглов, Алиса Селезнева.

Желающих сниматься в кино приглашают на площадку возле Охотного Ряда. Там будут снимать музыкальные номера, вдохновленные фильмом «Стиляги». Кастинг-агенты предложат поучаствовать в пробах. После кастинга — ​съемка отдельных эпизодов. Следом за финальным «Стоп! Снято!» актеры смогут понаблюдать за процессом монтажа и наконец увидеть себя на большом экране.

У стен храма Христа Спасителя с 12.00 до 21.00 пройдет концерт симфонического оркестра. Лучшие музыканты Москвы исполнят знаменитые произведения классической музыки, и послушать их сможет бесплатно любой желающий.

На Цветном бульваре московские благотворительные фонды объединятся для того, чтобы рассказать о развитии благотворительности. Во время фестиваля «Добрая Москва» любой зарегистрировавшийся на сайте добрыйзабег.рф может поучаствовать в благотворительном забеге.

Дом-музей Марины Цветаевой в 17.00 проведет театрализованную лекцию «Три Москвы Марины Цветаевой», а в ходе экскурсионной программы «Арбат, бульвар и литературные секреты переулков» знатоки расскажут о писателях и поэтах, оставивших след в арбатских адресах.

В парке искусств «Музеон» ключевой темой программы праздника станет мода — ​показы дизайнеров, мастер-классы по стилю, имиджу, выступление группы «Широко Открытыми», Оскара Кучера и др.

В саду «Эрмитаж» — ​масштабный фестиваль под открытым небом «Театральный марш». Гости увидят спектакли 10 столичных театров: Центр им. Вс. Мейерхольда, Театр на Таганке, Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко, «Балет Москва», «Школа драматического искусства», «Школа современной пьесы» и др. Среди спектаклей, которые покажут в рамках фестиваля, — «Кошкин дом», «Мышонок-суперсыщик», «Принцесса Ослиная шкура» и др.

Все выставки Музея Москвы на протяжении праздничных выходных открыты для свободного посещения:

8 и 9 сентября с 11.00 до 21.00 во дворе Музея развернется Маркет местной еды. На этот раз темой маркета станет «Идеальный город».

Благодаря экскурсиям «История Москвы средневековой», которую проведет телеведущая и актриса Тутта Ларсен, желающие узнают об истории заселения Московского края славянами. Расписание экскурсий: 8 сентября в 14.00 и 16.00; 9 сентября в 14.00, 15.00 и 16.00.

«Москва на асфальте» — ​это день открытых дверей Детского центра Музея Москвы. Весь день можно будет веселиться в компании Министра Глупых Идей. С 12.00 до 19.00 — рисовать на асфальте во дворе музея, делать грандиозного Шумозавра.

В эти дни свободного посещения будут открыты экспозиции Музея археологии Москвы, Старого Английского двора, Центра Гиляровского, Музея истории Лефортово.

На Тверской площади — ​яркое флористическое шоу «Цветочный рынок»: здесь соберут лучшие цветы редких отечественных и зарубежных сортов, можно будет понаблюдать за работой ведущих флористов и узнать все секреты составления не только красивых, но и долговечных цветочных композиций.

В парке Горького — ​карнавал необычных персонажей «Яркие люди» с участием уличных артистов из Франции, Италии, России.

Гостей ARTPLAY ждет грандиозный граффити-баттл Mickey Graffiti, посвященный мультимедийной выставке в честь 90-летия Микки-Мауса, которая откроется в ARTPLAY в октябре.

В Измаловский парк c 12.00 до 21.00 приглашают поклонников рока. Фестиваль Metro On Stage соберет известных артистов и тех, кто только недавно появился на музыкальном рок-небосклоне: Найк Борзов, «Анимация», Alessiee, Margosha, «Таймсквер», Pravada, Lascala и многие другие.

Одновременный запуск фейерверков состоится по всему городу в 21.00.

9 сентября

На полутора тысячах площадок во всех районах столицы москвичи смогут принять участие в «Любительском конкурсе цветников». Участники конкурса под руководством профессиональных ландшафтных дизайнеров сами смогут составить цветочные композиции. Подготовлено более 540 тысяч цветов и других растений, также всем участникам конкурса бесплатно предоставят весь необходимый инвентарь.

В Екатерининском парке для детей и взрослых запланирована программа мастер-классов и интерактивных развлечений: изготовление секретиков и ветрячков, роспись камней и создание триптиха из акварельных открыток. Кроме того, можно будет попробовать себя в искусствах оригами и создания игрушек.

Все, кто любит подвижные игры, проверят себя в мини-гольфе, смогут повозиться с гигантскими шашками и дженгой.

В Измайловском парке с 13.00 до 20.00 пройдет фестиваль «Продвижение». На сцене выступят молодые рок-музыканты, для которых это событие — ​отличная возможность получить опыт выступления перед публикой на open air, а для публики — ​услышать новое звучание отечественной музыки.

В заключительный день книжной выставки-ярмарки на ВДНХ среди множества прочих событий пройдут две «Городские дискуссии». Борис Евсеев, Наталия Черных и Максим Гуреев примут участие в круглом столе «Литература о позднем СССР — ​ностальгия или освобождение? Свобода тогда и свобода сейчас». Научный журналист Борислав Козловский проведет дискуссию на тему «Почему мы верим в фейковые новости?». «Городским модникам»-книгоблогерам будет важна встреча с писателем Майей Кучерской, которая расскажет о специальной премии для блогеров в рамках премии «Большая книга».

Завершающий день ярмарки познакомит читателей с двумя сборниками рассказов. Авторы книги «33 отеля, или Здравствуй, красивая жизнь!» поделятся рассказами об опыте жизни в гостиницах и отелях. Участники сборника «Счастье-то какое!» Яна Вагнер, Лев Оборин, Евгения Некрасова, Майя Кучерская, Евгений Бабушкин, Тимур Валитов и Дмитрий Воденников расскажут истории о настоящем «русском счастье».

В рамках форума КНИГАБАЙТ о платформе «Живые поэты», или «ЖЫ», которая создана для современных поэтов, сообщат куратор Андрей Орловский и участники проекта.

Подробная программа Дня города доступна на mos.ru.