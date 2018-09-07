Буква с цифрой примирились

По традиции — в первый день Московской международной книжной выставки-ярмарки (5 сентября) вручены премии «Книга года».

В номинации «Проза года» победил новый роман Ольги Славниковой «Прыжок в длину» (М.: АСТ, «Редакция Елены Шубиной»). (Номинантами были также «Бюро проверки» Александра Архангельского, «Радуга и вереск» Олега Ермакова, второй роман Гузели Яхиной — «Дети мои». Книжное сообщество со сцены и в кулуарах-разговорах дружно отмечало достоинства как книги Славниковой, так и романов-номинантов.)

«Поэзия года» — «Долгая переправа: 2001–2017» Юрия Кублановского (М.: Б.С.Г.-Пресс). С книгой стихов одного из достойнейших лириков соседствовали в номинации том Александра Кушнера «Над обрывом» — и антология «Живые поэты», сборник новых и новейших текстов, звучащих со сцены, — от Б.Г. до Дианы Арбениной и рэпера Хаски.

«Учебник XXI века» — «Мультимедийная журналистика» под редакцией А.Г. Качкаевой и С.А. Шомовой (издатель — Высшая школа экономики). В «детской» номинации победила «рисованная история» замечательного художника Игоря Олейникова «Теремок». Издатель — «Манн, Иванов и Фербер». (И кто из родителей еще не обратил внимания на детскую издательскую программу этого бренда деловой книги, тому следует это сделать, ей-ей. Особенно у них хороши «просветительские» волюмы для дошкольников по биологии, географии, космосу.)

В номинации «ART-книга» победило издательство «КОНТАКТ-КУЛЬТУРА» с альбомом графики Алены Дергилевой «Нарисованная Москва» (углы, дворы, фасады и аллеи города сопровождены в книге отличными историческими справками). Среди номинантов было примечательное исследование «Авангардстрой. Архитектурный ритм революции 1917 года» (издатели — фонд «Связь эпох», «Кучково поле», Музеон). В номинации Humanitas награждена двухтомная «История Крыма» (издатель — «Кучково поле», готовилась первая фундированная история полуострова под эгидой Института истории РАН, в коллективной работе четырех десятков авторов впервые введены в оборот материалы из 25 архивов).

Отметим в той же номинации труд Е.А. Соловьева «Расстрелянный Ярославль: Историческая панорама трагедии города на Волге». Книга вышла к 100-летию Ярославского восстания 1918 года в издательстве «Академия 76» (Ярославль).

Чемпионат мира праздновали номинацией «Книга и футбол» (разовой, господа, разовой!). Премия вручена детской книге Алексея Дурново «Мяч в игре!» («Белая ворона»). В номинации «Искусство книгопечатания» награжден огромный, вручную выполненный том Т. Мэлори «Смерть Артура» — в классическом переводе Инны Берштейн, с классическими иллюстрациями Обри Бердслея (воспроизведена вся графика британского декадента к роману о рыцарях Круглого стола — около 500 листов). Издатель — «ОКТОПУС» (все же малые издательства не сдаются!).

Соперничал с Бердслеем прекрасный том «Архитектор Федор Шехтель. Павильоны, банки, дома, храмы эпохи эклектики и модерна» (сост. Л.В. Сайгина, издатели — Музей архитектуры им. Щусева и «Кучково поле»).

Новая (и очень, очень, кажется, важная!) номинация «Книги года» — «Электронное издание». Выдвинуты в 2018-м — мультимедийный проект «Известия. История века», курс «История русской культуры» Онлайн-университета Arzamas и онлайн-проект «Национальная платформа открытого образования». Победила «История русской культуры» «Арзамаса».

Руководитель Федерального агентства по печати Михаил Сеславинский, вручая эту премию, говорил со сцены о примирении «буквы» и «цифры» в книгоиздании и душах читателей. О том, что «Отцы и дети», перечитанные с экрана, — остаются сами собой, а гимназисты нынче предпочитают учить Пушкина «по айпадам»… и это их право. Думается: волшебные возможности мультимедиа лишь дают книге, тексту новые крылья. Отчасти и решают проблему падения тиражей (а она по-прежнему грозна: тиражи исследований ползут от 5000 к 500 экз.). И пришествие «цифры» в книгоиздании напоминает старую мудрость: все должно измениться, чтоб остаться неизменным.

В главной номинации — «Книга года» — награждено новое 35-томное издание Большой Российской энциклопедии. БРЭ уже становится электронным порталом. По словам главного редактора БРЭ Сергея Кравца, «Брокгауз и Ефрон» и Britannica пошли этим путем еще раньше.

Специальными дипломами премии награждены альбом «Москва растет» и том воспоминаний, дневников, писем «Однажды мы пришли к Шпаликову…». Составитель книги — режиссер Андрей Хржановский. Андрей Юрьевич, получая диплом, рассказал залу, что дед его был сотрудником легендарного в начале XX века «Издательства М. и С. Сабашниковых». Так что еще раз: все должно меняться, чтоб оставаться неизменным… В культуре — особенно.