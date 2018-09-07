«Давай убьем его к чертовой матери!»

75-летний Боб Вудворд — легенда американской и мировой журналистики, первым сообщивший об уотергейтском скандале, написал «книгу-бомбу» о 45-м президенте США. Издание (448 страниц) выйдет в свет только 11 сентября, но оно уже стало бестселлером благодаря предварительным заказам. О книге уже судачит вся Америка и остальной мир. Выдержки опубликованы в электронной версии газеты «Вашингтон пост», членом редколлегии которой является автор книги.

«Еще одна плохая книга»

Боб Вудворд. Фото: ЕРА

Книга Вудворда основана на сотнях часов интервью с бывшими и нынешними чиновниками администрации президента и представляет картину хаоса и «нервного срыва» внутри аппарата Белого дома, где сотрудники прячут от президента бумаги, чтобы, не дай бог, он их не подписал, за глаза называют его «идиотом» и «лжецом», а тот, в свою очередь, высмеивает своих помощников у них за спиной. Говоря о хаосе в принятии Белым домом важных решений, Вудворд цитирует Райнса Прибуса — бывшего главу аппарата сотрудников администрации, а до этого — председателя национального комитета Республиканской партии: «Когда вы поместите змею, крысу, сокола, кролика, акулу и тюленя в зоопарк без ограждений, произойдет что-то скверное и кровавое. Так и у нас». Прибус, а также бывший глава Национального экономического совета при президенте Гэри Кон и бывший секретарь штаба Белого дома Роб Портер — одни из главных «раскрытых» источников информации. Вудворд признается, что собрал тысячи страниц расшифровок интервью, большинство его информаторов — анонимны. Однако если дело дойдет до суда, автор подтвердит каждое написанное слово. Общий вывод журналиста по итогам интервью: «Многие из старших советников, особенно в сфере национальной безопасности, очень озабочены неустойчивым характером президента, его невежеством, нежеланием учиться и его «опасными взглядами» на окружающий мир.

Главный герой (вернее, антигерой) Дональд Трамп позвонил автору, когда книга уже была написана, и посетовал, что Вудворд не обратился к нему за интервью. Журналист опубликовал расшифровку 11-минутной беседы с Трампом, в которой автор отметил, что сделал около полудюжины запросов о встрече, в том числе через сенатора Линдси Грэма. Трамп, позвавший к трубке в момент разговора свою помощницу Келлиэнн Конуэй, отрицал, что ему говорили о просьбе Вудворда, зато заметил, что его администрация добилась успехов, которых еще не достигал никто и никогда. Помощница, однако, отметила, что запрос Вудворда поступил, был обработан и рассмотрен по правилам протокола, после чего журналист получил отказ. «Они все боятся разговаривать, они очень заняты, и я тоже всегда занят», — сказал на это Трамп. Прочитайте полный перевод, разговор проходит как будто в театре абсурда, когда собеседники говорят каждый о своем. «Значит, нас ждет еще одна очень неточная книга, и это очень плохо», — заключил президент, когда услышал от Вудворда, что в книге отражен «жесткий подход» к работе его администрации.

После публикации «Вашингтон пост» выдержек из книги твиттер Трампа взорвался. Президент назвал журналиста «оперативником Демпартии» и спросил, можно ли изменить закон о клевете и привлечь автора к ответственности. Позже Трамп публично назвал книгу «выдуманной», а его пресс-секретарь Сара Хакаби Сандерс — «набором сфабрикованных историй».

При этом либеральные издания Америки отмечают, что ничего принципиально нового они не узнали, в книге Вудворда просто собраны вместе очень яркие моменты и хлесткие фразы. Ветеран журналистики — не первый автор, посвятивший книгу президенту Трампу. Ранее были изданы «Огонь и ярость» журналиста Майкла Вульфа (ему Белый дом тоже угрожал судебным иском) и «Потерявшийся (потерявший рассудок)» бывшего советника президента по коммуникациям Омаросы Маниголт-Ньютон. Любопытно, что эта сотрудница Белого дома в прошлом участвовала в первом сезоне телевизионного реалити-шоу «Подмастерье», которое вел Трамп. Красотка из телешоу написала, что после увольнения из Белого дома ей предложили выплаты за молчание — по 15 тысяч долларов ежемесячно.

Трамп сказал, что цель книги Вудворда негативно повлиять на ноябрьские промежуточные выборы в конгресс и одновременно на утверждение членом коллегии Верховного суда кандидата от президента — Бретта Кавано.

Парад цитат

Трамп о сотрудниках:

— о бывшем советнике по национальной безопасности Г.Р. Макмастере: из-за своих дешевых костюмов похож на «продавца пива»;

— о бывшем руководителе аппарата Белого дома Р. Прибусе: похож на «маленькую крысу», которая «шныряет туда-сюда», «на него можно вообще не обращать внимания»;

— о действующем генпрокуроре и министре юстиции Д. Сешнсе: назван в присутствии Р. Портера «умственно отсталым» и «тупым южанином, который у себя в Алабаме не смог бы стать даже сельским адвокатом», Трамп передразнил его акцент;

— о бывшем мэре Нью-Йорка и своем нынешнем юристе Руди Джулиани: «маленький ребенок, которому нужно менять (памперсы)».

Некомпетентность в международной политике:

— убить Асада: после химической атаки в сирийской провинции Идлиб в апреле прошлого года Трамп в ярости позвонил министру обороны Джеймсу Мэттису: «Давай убьем его к чертовой матери! Давай. Давай (нецензурно) убьем всех этих людей, их много». Министр обороны, как утверждается, пообещал президенту разработать операцию по устранению Башара Асада, однако в реальности предложил гораздо более умеренный план. В результате Трамп одобрил авиаудар по сирийскому военному аэродрому;

— про Афганистан: «Когда же мы начнем выигрывать войны?» «Вам надо просто их убить, вам не нужна стратегия, чтобы убивать людей». Именно после этого совещания представителей Пентагона и кабинета министров бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал президента moron (слабоумный);

— про присутствие США в Южной Корее. Трамп спросил, зачем американцы тратят столько денег на помощь этой стране, в первую очередь военную. Шеф Пентагона ответил: чтобы избежать третьей мировой войны и зафиксировать возможный запуск ракеты с территории КНДР в течение 7 секунд, а не 15 минут, как это будет возможно с территории Аляски. После встречи министр обороны Мэттис заявил ближнему кругу коллег, что президент ведет себя и думает как «пятиклассник»;

— источники Вудворда сообщают, что глава администрации президента генерал Джон Келли, раздраженный, в частности, воинственными планами Трампа в отношении Сирии и КНДР, заявил своим сотрудникам: «Он — идиот. Бесполезно стараться его в чем-то убеждать. Он сошел с рельсов. Мы работаем в дурдоме. Это — худшая работа в моей жизни»;

— помощники Трампа уносят с его рабочего стола документы, чтобы президент их случайно не подписал. Главный экономический советник Гэри Кон и секретарь аппарата Роб Портер сорвали подписание документов, которые позволили бы вывести США из североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) и из торговых отношений с Южной Кореей. Трамп даже не заметил пропажи. По мнению автора книги, подобные манипуляции с документами вполне можно квалифицировать как «административный госпереворот».

«Русское расследование» Мюллера

27 января бывший адвокат Трампа Джон Дауд устроил президенту репетицию допроса у спецпрокурора Роберта Мюллера о связях между его предвыборным штабом и Россией, а также о деталях увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Президент путался в фактах и показаниях, вышел из себя и в гневе назвал расследование Мюллера «проклятой фабрикацией». Дауд написал письмо Мюллеру о праве президента вообще закрыть это расследование. На следующее утро Трамп признался адвокату: «Я сегодня спал крепко как скала! Мне нравится твое письмо».

В марте на встрече с Мюллером и его заместителем Дауд сказал: «Я не позволю ему разговаривать с вами, выглядеть идиотом и опозорить страну на весь мир». А Трампу юрист заявил предельно откровенно: «Пойдете на допрос, наденьте оранжевую (тюремную робу)».

Семья Трампа

Вудворт приводит цитаты сотрудников, в том числе бывшего старшего помощника по стратегическим вопросам С. Бэннона: Меланья за кулисами превращается в настоящий молоток. Дочка Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер «рассматриваются всеми партиями как абсолютно бессмысленные второразрядные действующие лица». Впрочем, когда Бэннон в запале объявил Иванке: «Что ты о себе возомнила, ты просто сотрудница штаба», та парировала: «Я никогда не была и не буду простой штабисткой, я — президентская дочь!» (дословно: «первая дочь страны»).

Этих цитат из еще не вышедшей книги достаточно, чтобы перессорить всех со всеми в Вашингтоне. Поэтому с официальными опровержениями выступили Трамп, Келли, Мэттис, Дауд, Джулиани, список растет. Трамп, который в прошлом восхищался работами Боба Вудворда, теперь говорит, что прославленный журналист всегда писал неправду про президентов. Его юрист Джулиани предлагает автору книги обнародовать записи интервью и показать всему миру, «откуда дровишки».

Манифест сил сопротивления

Сторонники Трампа уничижительно называют книгу Вудворда «сборником сплетен и фальшивок». Неожиданную помощь автору оказала статья в «Нью-Йорк таймс» — еще одной крупнейшей газете страны, последовательно критикующей Дональда Трампа. Вудворд писал о сознательном саботаже, «административном госперевороте». Авторская колонка, которую опубликовал анонимный «старший сотрудник администрации Белого дома», звучит как манифест сил «тихого сопротивления» Дональду Трампу внутри правительства. Газета сообщает, что знает имя чиновника, но не сообщает его, чтобы тот не потерял работу.

Чиновник пишет о ситуации внутри администрации США: «Трамп столкнулся с испытанием, с которым еще не сталкивался современный американский лидер. Дилемма, которую он полностью не понимает, заключается в том, что многие из высокопоставленных чиновников в его собственной администрации работают усердно изнутри, чтобы сорвать часть его повестки дня и его худшие наклонности». Эти люди убеждены, что действия президента «нанесли ущерб здоровью нашего государства (республики)».

Чиновник пишет: «Корень проблемы — аморальность президента». Он также критикует Трампа за готовность дружить с «тиранами и автократами, такими как президент РФ Владимир Путин».

Аноним называет «неизвестными героями» чиновников, которые всеми силами пытаются сорвать «плохие решения президента» во имя страны. Об этом и книга Боба Вудворда. Далеко не всегда сопротивление возможно, отмечает автор газетной статьи. Из-за страха людей потерять работу и будущее.

Хозяин Белого дома привычно возмутился тем, что чиновник анонимный, и тем, что газета «Нью-Йорк таймс» его публикует. А пресс-секретарь Белого дома обозвала автора статьи «трусом, который обязан подать в отставку».

Америка расколота и спорит, теория о сопротивлении Трампу со стороны «глубинного государства» несогласных чиновников получает подтверждение. Но эти споры свидетельствуют: и государство, и демократия с ее институтами в США живы. Это — залог движения.

Вашингтон