Угрозыск обиделся

В Петербурге суд рассматривает иск о защите деловой репутации полицейских. Уронил ее (репутацию), как выяснилось, лидер петербургской «Открытой России» Андрей Пивоваров. Его обокрали, он заявил в полицию, а потом — ​нет чтобы ждать годик-другой, пока преступление раскроют специалисты, взял и принес сыщикам подозреваемых на блюдечке с голубой каемочкой. Сыщики очень обиделись. И решили, что деловую репутацию восстановят через суд. Из потерпевшего Пивоваров превратился в ответчика.

Уголовное дело о краже, ставшее основой для этого гражданского иска, расследуется без малого год. В нем Андрей Пивоваров фигурирует как потерпевший. 2 ноября 2017 года неизвестные вскрыли его машину и украли сумку с ноутбуком. Общий ущерб он оценивает как значительный — ​38 тысяч рублей.

— Я припарковал машину на улице Марата и ушел по своим делам, — ​вспоминает потерпевший-ответчик. — ​Через некоторое время мне позвонили из страховой компании и сказали, что автомобиль вскрывают. Я прибежал к машине, рядом уже никого не было, но с заднего сиденья пропала сумка с ноутбуком. В полиции, где я подал заявление о краже, мне выдали талон.

Пивоваров решил, что его гражданский долг — ​помочь органам в раскрытии преступления. Он сам занялся осмотром места происшествия и поквартирным обходом.

— Я обошел все ближайшие организации и граждан, у которых есть видеокамеры, и принес полицейским записи с двух камер, — ​рассказывает он. — ​На записях смутно видны лица злоумышленников, а номер их машины — ​очень четко. Знакомые помогли мне выяснить, кто был за рулем. Известны фамилия, имя, отчество и год рождения этого гражданина. Я даже знаю, что за год он совершил больше сотни административных правонарушений.

Все эти данные Пивоваров раздобыл за сутки и принес в полицию уже 3 ноября. Там его похвалили.

— Но полицейский сказал, что у него нет времени сейчас этим заниматься, — ​продолжает он. — ​Потому что впереди — ​4, 5 и 6 ноября, им надо охранять порядок на митингах.

Напомним, что 4 ноября в Петербурге проходил «Русский марш», на 5-е число акции планировало движение «Артподготовка», признанное в России экстремистским, на 6-е — ​«Другая Россия». Пивоваров вывесил в фейсбуке пост о реакции полицейских на его добровольную помощь: «У полиции нет времени расследовать преступление, все материалы по которому потерпевший сам собрал и принес к ним», — ​написал он. Поднялся шум. Уголовное дело о краже возбудили 8 ноября.

В мае этого года, через шесть месяцев после приема заявления от Пивоварова, полиция осознала, какое страшное пятно на ее безупречной репутации поставил тот ноябрьский пост. И решила судиться, требуя, чтобы потерпевший удалил порочащую запись. В соответчики привлечена газета «Новые Известия», посмевшая пост перепечатать. В качестве доказательства своей правоты УМВД по Центральному району предоставило в суд результаты служебной проверки: «В связи с тем, что оперуполномоченный Тощев участвовал в обеспечении правопорядка и безопасности в период проведения несогласованных митингов… Пивоваров был приглашен для беседы 7 ноября».

— То есть фактически они подтвердили то, что я писал в фейсбуке, — ​отмечает Пивоваров. — ​Уголовный розыск работал на митингах, вместо того чтобы раскрывать преступления.

Кроме удаления поста от Пивоварова еще требуют 8550 рублей — ​компенсацию судебных издержек. Правда, его сумку с ноутбуком за 38 тысяч так и не нашли. Кража до сих пор числится в глухарях: за 10 месяцев, зная все данные предполагаемых воров, имея картинку с их лицами, полицейские не сумели их задержать.

Зато самого Пивоварова за это время задерживали дважды — ​на тех самых митингах, где должны, как выяснилось, работать оперативники уголовного розыска. Под административным арестом Пивоваров провел 21 день. Воры, надо так понимать, совершили гораздо меньшее преступление, чем выход на митинг, потому что они, по информации потерпевшего, не провели под арестом ни дня.

— За эти десять месяцев меня по поводу кражи не вызывали в полицию ни разу, — ​уточняет Пивоваров. — ​Я даже не знаю, прекращено дело или еще расследуется.

Утром в среду, 5 сентября, в Василеостровском райсуде Петербурга выступил капитан полиции Григорий Тощев — ​тот самый, который «участвовал в обеспечении в период несогласованных митингов». Он отказался от слов о нехватке времени, якобы сказанных год назад. «Это противоречит служебной этике», — ​объяснил Тощев. А промедление, сказал, случилось оттого, что нельзя, мол, на слово верить гражданам, заявившим о краже. При этом саму ситуацию капитан Тощев фактически еще раз подтвердил.

— Он, капитан уголовного розыска, признал, что в ноябре прошлого года был привлечен к охране правопорядка на уличных мероприятиях, — ​добавляет Пивоваров.

На этом в суде был объявлен перерыв до 15 октября, чтобы в заседании участвовал соответчик — ​представитель «Новых Известий». От газеты требуют удалить целиком всю заметку, которая порочит полицию.