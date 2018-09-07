«Смотрю на крышу своего дома — она вся в слизи»

Вторую неделю на севере Крыма бушует экологическое бедствие. Не землетрясение и не цунами — сернистый ангидрид. Неизвестное слизкое вещество жители приграничного с Украиной Армянска обнаружили утром 25 августа. Оно было везде: на домах, автомобилях, на деревьях и посадках огурцов с помидорами. У кого-то даже вилки дома «покрылись ржавчиной».

«Утром 25 августа я собирался ехать к знакомому на день рождения, — рассказывает житель Армянска Михаил Слободенюк. — Машину с вечера оставил на улице, ключи положил на стол. Проснувшись, выхожу, беру ключи и думаю: «Так, это не мои — откуда я их взял?» Они все ржавчиной были покрыты. Потом смотрю на крышу своего дома — и она вся в слизи. Причем я недавно делал ее оцинковку, так эта слизь весь цинк проела. Ладно, думаю, пойду в администрацию разбираться. Но до администрации не дошел: встретил начальника ЖКУ — тот сказал, что пока вообще неизвестно, что происходит».

В неведении жители Армянска пребывали почти неделю. Все это время — бесконечно жаловались на затрудненное дыхание, сыпь на коже, жжение в глазах. Городская больница оказалась переполненной уже на вторые сутки, людей отправляли домой. Каждый день жители смывали неизвестную слизь со своих домов и огородов, и каждый день она появлялась вновь.

Только 28 августа первое заявление по ситуации сделал глава Крыма Сергей Аксенов: «Пробы воздуха, взятые Роспотребнадзором в Армянске, показали, что никакой угрозы для здоровья и жизни жителей Крыма нет. Министерство экологии РК совместно с Роспотребнадзором проводят исследования воздуха, воды и почвы на месте, и ежечасно мне докладывают новую информацию. Сейчас устанавливается источник выброса».

Заявление Аксенова было принято в штыки: как можно говорить, что никакой угрозы здоровью людей нет, если не знаешь даже источника выброса? И откуда, в конце концов, массовые болезненные симптомы у горожан?

Через три дня глава региона «исправился», приехав в Армянск: «К сожалению, за неделю, получая рапорты, доклады, все контролирующие службы заявляют, что в воздухе вредных для здоровья, для жизни веществ нет. Однако мы с вами проехали, с точки зрения логики, видим, что деревья гибнут, на мой взгляд, ситуация не такая».

Сергей Аксенов поменял позицию, но к принятию экстренных мер это не привело. Еще пять дней Армянск жил, отмываясь от неизвестного вещества. И лишь 4 сентября из города было решено эвакуировать детей.

«После пятого урока мне позвонила дочь и сказала, что им велено идти домой и собирать вещи: весь класс на две недели поедет в Евпаторию, — рассказала «Новой газете» жительница Армянска Светлана Тимофеева. — На сборы дали час. Пришлось срываться с работы, чтобы помочь ей собрать сумку. Еще два часа мы ждали, когда приедет автобус. Но в результате всех детей вывезли и поселили в санатории».

В крымских СМИ эвакуацию детей из Армянска «эвакуацией» не называют. Все преподносится, как «дополнительные каникулы». Государственный телеканал «Крым 24» вещает: «Мужская половина школьников знает, что их ждет — веселье и развлечения. В первую очередь юноши взяли с собой спортивный инвентарь и гаджеты. А вот чего точно нет среди личных вещей школьников, так это учебников и тетрадей. На отдых ребята едут группами. Перед дорогой — трогательный родительский ритуал: поцелуи и отеческие наставления».

Между тем становится известен и виновник ЧП: принадлежащий украинскому олигарху Дмитрию Фирташу завод «Титан», расположенный в Армянске. На «Титане» производят диоксид титана, минеральные удобрения и серную кислоту. Предприятие для Армянска градообразующее.

Завод «Титан». Фото: Reuters

Тут же называют и вещество, которое накрыло город, — сернистый ангидрид. Он вызывает раздражение кожи, слизистых оболочек носа и глаз, а в худших случаях — отек легких.

Аксенов приказывает остановить работу «Титана». «По согласованию с руководством завода «Титан» принято решение на две недели остановить завод. Руководство предприятия поддержало данную инициативу, все делается по согласованию. Все сотрудники получат месячную заработную плату в полном объеме», — заявил глава Крыма 4 сентября.

Однако думать, что завод действительно закрыли, — наивно. Крымский общественник Александр Талипов прибыл в Армянск на следующий день после решения Аксенова. «Завод продолжает работать, — сказал он корреспонденту «Новой». — Дым из труб идет, рабочие ходят через КПП. Как мне удалось выяснить, остановить «Титан» в одночасье просто невозможно — на это нужно время, ориентировочно до конца недели».

Почему же вообще произошел выброс сернистого ангидрида? Оказывается, проблема застарелая. Общеизвестно, что Крыму не хватает пресной воды. Особенно северным территориям. Еще в марте прошлого года «Новая газета» писала, что «Титан», лишенный воды из Днепра (следствие украинской блокады), добывает ее бурением скважин. И уже в прошлом году глубина этих скважин достигала 400 метров. Наши собеседники характеризовали это как «максимальное выкачивание воды из почв».

Вода и кончилась. Пересох кислотонакопитель — искусственное озеро, в которое «Титан» сбрасывал химические отходы. «Площадь этого «озера» — 42 квадратных километра, объем — 30 миллионов кубометров воды. Накопитель впервые высох до такой степени. Никаких диверсий не было», — констатировал Сергей Аксенов.

Осмотревшие кислотонакопитель специалисты пришли к выводу: ситуацию может улучшить только сброс в «озеро» пресной воды. Но на ее подведение понадобится около семи месяцев.

Таким образом, диверсий не было, но бомбу под Армянск подложили сами чиновники — за 4 года нахождения Крыма в составе России они не решили проблему «водной блокады». Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала (по нему полуостров получал воду из Днепра) еще в 2014 году. С тех пор предлагалось немало проектов по стабилизации водоснабжения полуострова — перекинуть воду из реки Кубань, построить опреснительные сооружения. Все осталось на бумаге. Крымские власти даже сумели представить ситуацию с дефицитом пресной воды в положительном ключе: когда крымские фермеры перешли с водозатратных бахчевых и овощей на выращивание неприхотливых зерновых, чиновники отчитались о небывалых урожаях пшеницы.

Теперь прорвало. Вещество, похожее на сернистый ангидрид, обнаруживают на своих домах жители соседнего с Армянском Красноперекопска, тревожные сигналы поступают из Джанкойского района. Украинские СМИ сообщают, что выбросы ангидрида добрались и до Херсонской области — люди там тоже смывают с домов и посуды ядовитую слизь.

В последнем заявлении по поводу катастрофы в Армянске глава Крыма Сергей Аксенов почему-то вновь вернулся к прежней позиции: «По заключению специалистов, угрозы здоровью людей нет. Есть эффект раздражения слизистой дыхательных путей и глаз, но он не связан с заболеваниями».

Местные жители таким заявлениям уже не верят. Все это напоминает им Чернобыльскую катастрофу: тогда власти тоже сначала делали вид, что ничего не происходит. Последний житель покинул Припять 5 мая — спустя 9 дней после аварии.