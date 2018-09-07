«Пока в России сажают и сидят, «Новая газета» должна выходить»

Друзья!

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«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.



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