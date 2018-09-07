Госаппарат у аппарата

Представим, некий Большой Начальник вздумал позвонить народу. Берет он телефонную записную книжку, открывает ее на букве «Н» и бормочет: «Где у меня тут народ? Что-то не вижу номера. Навычеркивал всего… Наркоконтроль вычеркнут… Ну да, его же упразднили. НТВ вычеркнуто и снова вписано. А народа — нет. Наверное, я его еще раньше вычеркнул, еще в старой записной книжке…»

А если наоборот. Если народ захочет позвонить какому-нибудь Большому Начальнику? Где как, а в городе Рязани с этим затруднений не возникнет. Местные СМИ на днях сообщили: «Необычная телефонная будка появилась напротив здания правительства Рязанской области…» И опубликовали фото стеклянной будки (мы такие уже забыли). Хочешь — от дождя в ней спрячься, хочешь — губернатору позвони.

Поначалу кто-то подумает, что всякий может набрать номер и спросить: «Алло, а нельзя ли позвать к телефону Николая Викторовича?» А тот, взяв трубку, выглянет в окно и удивится: «Зачем же по телефону, дорогой мой? Я вас вижу, вы же рядом. Заходите, поговорим».

Нет, будка, хоть она и под окнами высокого кабинета, к губернатору вас ничуть не приближает. Хотя подчиненные Николая Любимова так поясняют ее предназначение — «чтобы сократить дистанцию между населением и властью». Разговор такой: человек входит в будку, на экране возникает видеоприветствие губернатора. Потом минута на вопрос, и он будет отправлен в пресс-службу. Ждите ответа, ждите ответа…

Называется, поговорили. Хотя, если в это время шел дождь, польза от будки несомненная.

Давно вошло в обиход понятие «обратная связь». Дескать, она обязательно должна быть между властью и народом. То есть начальник: «Бу-бу-бу» — а народ ему: «Ля-ля-ля». И есть полное взаимопонимание.

Связь так связь. На всю катушку. Связисты в дорогих костюмах и галстуках тянут провод. «Ласточка, Ласточка, я Сокол. Как слышно меня? Прием».

Приемные президента, приемные «Единой России» по всей стране. Мало этого? Повсюду учреждены Общественные палаты: республиканские, областные, городские, молодежные. Ласточки и Соколы призваны учесть любое пожелание народа. А для чего, если не для обратной связи, существуют (на наши деньги) сотни государственных газет и телеканалов? Какой простор для свободного высказывания гражданами предложений и мнений, для бурных дискуссий в прямом эфире с плесканием водой в оппонента (вода в соответствии с нормами этики должна быть кипяченой).

И при всем этом многообразии средств только бюрократической будки не хватало. К тому же их хотят установить в области еще одиннадцать штук. И это в наши дни, когда легко устроить так, чтобы с любого дивана набрать номер и услышать: «Если вы звоните по поводу ослабления рубля, нажмите «1»; если вы насчет пенсионной реформы, нажмите «2»; если вас беспокоит повышение цен, нажмите «3»; если у вас есть претензии относительно свободы слова, дождитесь ответа оператора, и он пошлет вас куда следует».