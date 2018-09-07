Война, мир и другие лозунги

31 марта 2019 года в Украине должны пройти очередные президентские выборы. Никто сейчас, за полгода, не рискнет назвать фамилию будущего главы государства. Вот главное свидетельство того, что политические процессы в стране — живые, страстные, непредсказуемые. Официально кандидаты пока не выдвигались. Их подадут как раз к новогоднему столу, если в законодательство не внесут изменения.

Хотя сезон, который по традиции после каникул открыла очередная сессия Рады, уже считается предвыборным. Неофициальные старты кампаний части претендентов состоялись еще раньше. Значит, популизм из представителей парламентских партий сейчас попрет, как пена из бутылки «Советовского» шампанского. Это не опечатка. Два года назад Киевский завод шампанских вин решил для себя проблему декоммунизации, просто добавив две буквы в название на этикетке — кто там дочитается… «Несоветское» выглядело бы остроумно и броско, зато потребителей точно пришлось бы успокаивать: содержимое осталось прежним.

Если с таких несерьезных, игривых позиций рассматривать поступки Петра Порошенко (он до сих пор не сказал «да» как участник выборов, хоть его борды «Армия! Мова! Вера!» конкурируют по численности с уличной рекламой Юлии Тимошенко), то, вне сомнений, президентское предложение закрепить в Конституции неизменность курса Украины на ЕС и НАТО, чтобы не допустить реванша пророссийских сил, есть попытка заменить вино с пузырьками куда более крепким «напитком».

Текст законопроекта № 9037 обнародован на сайте парламента. Порошенко предлагает зафиксировать в Конституции и европейскую идентичность украинского народа.

Для того чтобы поправки в основной закон стали явью, за них должны проголосовать 300 депутатов из 441 возможного. Раде предстоят тяжкие позиционные бои: деньги за правильное голосование станут предлагать и брать с обеих сторон.

Фото: РИА Новости

Пророссийскими силами принято считать выдвиженцев от Оппозиционного блока и отпочковавшихся от него мелких политических сил с олигархическими кошельками. Почти всем бывшим соратникам Януковича удалось после перепуга от Майдана, преследований по суду, побегов за границу отряхнуться и снова предлагать себя в качестве альтернативы «американским подстилкам». Отличительная их особенность, маркер — советский лозунг «Мы за мир!», попадающий в самую израненную часть украинского сознания. Правда, в СССР этот призыв отлично уживался с гонкой вооружений, а в нынешних реалиях означает готовность к компромиссу с агрессором не только и не столько на Донбассе, но в Киеве.

В прошлой кампании беспартийный самовыдвиженец Петр Порошенко успешно использовал фактически тот же прием, обещая закончить АТО за считанные часы. Тогда избирателю было не до логики. Недавно президент публично извинился за собственные слова, подчеркнув первую часть триады, выписанной на бордах: «Путь был и остается только один — строить большую и сильную армию, способную держать оборону против более многочисленных вооруженных сил России». Хотя критики Порошенко из стана гражданских активистов все равно обвиняют его в предательстве национальных интересов: нельзя одновременно бороться с российским вторжением и консервировать олигархию, невоенную, латентную версию того же вторжения.

Фото: РИА Новости

С открытием нового политического сезона стремительно заострилось отношение МИДа к происходящему на Азовском «море дружбы».

До конца августа внешнеполитическое ведомство предпочитало не высовываться из-за фигуры президента. Только периодически делало заявления: российские пограничники пачками задерживают и досматривают суда, следующие в порты Мариуполя и Бердянска и назад, что причиняет большой экономический ущерб, но формально россияне ничего не нарушают. Потому о денонсации соответствующего соглашения с РФ по Азову не может быть и речи — стратегические партнеры только и ждут, чтобы заявить о территориальном споре со всеми вытекающими агрессивными последствиями. И вдруг разворот на 180 градусов!

В прямом эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV министр Павел Климкин рассказал: Украина инициирует вопрос о признании Азовского моря территориальным и о проведении в акватории границы с Россией — подан арбитражный иск в рамках Конвенции ООН по морскому праву. «Мы должны его выиграть, там все очень четко. Получим юридические выводы, и дальше будем работать в логике обычного, нормального территориального моря», — объяснил Климкин. И добавил, что противодесантные меры и другое военное присутствие на украинском побережье станут нарастать: «Иначе, конечно, не победим».

Министр уклонился от определенности при ответе на вопрос корреспондента «Новой» насчет роли и места в этой теме Виктора Медведчука, украинского спецпредставителя по гуманитарной части в трехсторонней группе в Минске, по совместительству кума Путина. Повод дал сам Медведчук в пространном интервью одному из лидеров информационного пространства — каналу «112», который как раз накануне купил. Политик утверждал: он — участник непубличных переговоров с российской стороной о стабилизации ситуации во внутреннем Азовском море. Дискутирует, ищет компромисс, пока ничего больше не может сообщить. Предвыборный ли блеф (Медведчук тоже намерен опосредованно побороться за власть) или действительно получен мандат от первых лиц государства — осталось секретом.

Откорректирована позиция действующей власти в отношении Большого договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией. Президенты двух стран подписали документ в 1997-м, пролонгация на десять лет состоялась в 2008-м. Но с момента аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе договор стал выглядеть злой насмешкой над здравым смыслом. О разрыве, вплоть до разрыва дипломатических отношений с РФ, не раз говорили с трибуны Рады. И тут же добавляли: договор — ценный «крючок», который позволит зацепить Россию и потащить в международный суд в Гааге за нарушение статьи о территориальной целостности Украины. Впрочем, иск не подан до сих пор. Приводили еще аргумент: возвращать домой украинских политзаключенных, находящихся в России, без такого документа станет еще трудней.

Весной нынешнего года Петр Порошенко говорил о необходимости частичного прекращения Большого договора, даже анонсировал соответствующий законопроект своего авторства. Положения об определении и взаимном уважении государственных границ, устранения последствий Чернобыльской катастрофы, о необходимости поддержки и развития языков национальных меньшинств оставляли в силе. Не трогали правоохранительные статьи, те, что касались пенсионного обеспечения граждан, заработавших стаж в соседней стране, продолжали признавать дипломы о высшем образовании и т.д. Крест прежде всего ставился на военном, военно-техническом сотрудничестве и стратегических перспективах. Однако законопроект не увидел свет.

28 августа президент дал поручение МИДу подготовить пакет документов для разрыва Договора, который «по вине Москвы уже давно стал анахронизмом». Параллельно Порошенко настаивал на скорейшем создании координационного органа по формированию консолидированной претензии Украины к России для возмещения нанесенного ущерба за те части Донецкой и Луганской областей, что находятся под оккупацией.

У меня нет сведений, успело ли министерство развернуть работу в данном направлении. 3 сентября на встрече с руководителями фракций в Раде Порошенко уведомил: договор не разорвут, поскольку процедура оказалась долгой и сложной, а просто не пролонгируют. До конца текущего месяца глава государства пообещал отправить в Москву соответствующее извещение. Тогда с апреля 2019-го дружба, сотрудничество и партнерство Украины с Россией отомрут естественным образом и в полном объеме.

Важно: для реализации такого плана голосования в Раде не требуется.