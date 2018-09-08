В Турции все включились

Дело даже не в том, что победили — в конце концов, и уступить тоже могли. Турки в любом, даже сильно обновленном составе — не подарок, а Мирча Луческу — не такой тренер, чтобы сдаваться после невнятного первого тайма. Вторые 45 + 5 минут его команда провела яростно и толково, давила и душила, заставила гостей отбиваться и ошибаться. Но эта сборная России даже без половины основного состава образца прошедшего лета, даже на фоне духоты и усталости, даже потеряв инициативу, отбивалась и спасалась породисто, с чувством собственного достоинства.

Откуда все взялось? Да все оттуда, с домашнего чемпионата мира. Главным его итогом стал не результат, признанный выдающимся именно в местной системе координат, а обретение командой живого чувства игры — наряду с избавлением от извечной боязни сделать что-то не так. Далеко не все получалось, но это искупалось желанием доказать, что мы тоже можем действовать по-хорошему нагло и раскованно.

Не дать перерасти уверенности в самоуверенность, сохранить боевой дух и мотивацию было, как я полагаю, едва ли не главной стоящей перед Станиславом Черчесовым задачей и во время тренировочного сбора, и в первом после перерыва матче. Похоже, футболисты в охотку пошли навстречу. Может, их и не пришлось особо уговаривать. Артем Дзюба после матча скажет, что не зря же они потом и кровью добывали расположение страны, чтобы легко с ним расстаться.

Харизматичность Дзюбы раньше ярко проявлялась разве что за полем и в основном вербально. Но буквально за месяц из форварда ограниченных возможностей Артем вырос в истинного лидера, о чьей «деревянности» никто и не вспоминает. По нынешнему Дзюбе, пожалуй, лучше всего видно, как преобразилась сборная. Новый капитан (в отсутствие Игоря Акинфеева) команды может играть лучше или хуже, но не может играть пресно. От него и в Трабзоне на арене «Шенол Гюнеш» исходил такой мощный импульс, который нельзя было не подхватить.

Надо было с первых минут взять игру в свои руки, и гости ее взяли. Это было красиво и радовало глаз. Денис Черышев после начатой Георгием Джикия размашистой комбинации и серии скидок (пусть решающую невольно сделал защитник Шенер Озбайраклы) с лету влепил с левой — без шансов для вратаря. Еще как минимум три-четыре голевых шанса тоже возникали не на пустом месте, не после стандартов и явных турецких ошибок, а в результате вполне обдуманных атакующих общекомандных действий — и это в отсутствие таких травмированных конструкторов игры, как Александр Головин и Алан Дзагоев.

Георгий Джикия (Россия) и Дженк Тосун (Турция). Фото: РИА Новости

Сборной Турции почти не было видно. Гораздо очевиднее проявляли себя болельщики, усеявшие поле разноцветной бумажной мишурой. Ответный гол хозяев под занавес тайма получился нелогичным — после подачи со штрафного Джикия сбросил мяч прямо на ногу Азизу, которому оставалось расстрелять ворота Лунева. Турки вышли из-под прессинга, загудел стадион, и характер игры стал меняться. За претерпевшую наибольшие изменения линию защиты, в центре которой вышли долго не игравшие за сборную Георгий Джикия и Роман Нойштедтер, было особенно тревожно.

Турецкая сборная, между прочим, в ходе отборочного турнира взяла четыре очка у будущего серебряного призера чемпионата мира-2018 сборной Хорватии. Она не прохлаждаться на поле в Трабзоне вышла. Мирча Луческу знает, кто чего стоит в российском футболе — с «Зенитом» он работал совсем недавно, а в нынешнем составе представителей питерского клуба аж семеро. Но еще до того, как турки раскочегарились, Дзюба на грани офсайда принял продольный пас от Газинского, вышел один к воротам и пробил не со всей дури, как бывало раньше, а легонько и даже эстетски прокинул мяч мимо вратаря. Перекладину на прочность Артем проверит, когда натиск хозяев достигнет пика, Андрей Лунев совершит несколько спасений, последние минуты будут вполне валидольными, но все кончится благополучно.

В разнообразной афише первого тура Лиги наций были вывески куда круче — к примеру, Германия—Франция, знаковая встреча главных неудачников и триумфаторов недавнего чемпионата мира. Но сшибка в Трабзоне стала едва ли не самым ярким свидетельством в пользу нового турнира. «Товарняки» так если и играются, то чрезвычайно редко. (Собственно одна из задач Лиги наций, помимо непосредственно титула и дополнительного отбора четырех команд на Евро-2022, и заключалась в том, чтобы перевести унылые товарищеские встречи в более зрелищное конкурентное русло.)

Кстати, в понедельник в Ростове будет именно контрольный матч. Со сборной Чехии, которая накануне в Лиге наций уступила дома Украине. Станислав Черчесов, скорее всего, решит проверить кого-то из ближайшего резерва — зря, что ли, вызывали новобранцев? Но без Артема Дзюбы главный тренер в любом случае не обойдется. А мы посмотрим, закрепился ли боевой командный дух, наличие которого так сильно чувствовалось в черноморском Трабзоне.