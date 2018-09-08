Драма с прачечной

Оппозиция и гражданское общество привыкли обсуждать реальность в черно-белых категориях. Есть мы — есть они. Мы на стороне добра — они на стороне зла. И когда происходят события, которые сталкивают систему ценностей внутри самого гражданского общества, накал страстей отсылает к произведениям Шекспира.

Драма вокруг «Культурной прачечной», предназначенной для бездомных и малоимущих людей, которые хотят постирать свою одежду, развернулась, на первый взгляд, неожиданно. По крайней мере, организаторы проекта из благотворительных организаций «Ночлежка» и «Вторая жизнь» ни к чему такому не готовились.

Они долго искали помещение под свой проект: ведь оно должно было отвечать сложной системе критериев: быть в пешей доступности от вокзала, иметь соответствующую площадь, располагаться на первом этаже. А главное — хозяин должен быть согласен с размещением такого социального объекта.

Городские власти в предоставлении помещения отказали, сославшись на то, что у города есть уже места для помощи бездомным. Хотя все специалисты в один голос говорят, что эти места недостаточны по пропускной способности и располагаются в недоступных местах для людей без проездного в кармане.

Местные жители, которые в Савеловском районе очень активны, узнали о проекте из СМИ. Организаторы прачечной не посчитали нужным сначала поговорить с местным сообществом, а уже потом заключать договор.

Не посчитали, скорее всего, не по злому умыслу, а только потому, что не имели представления о том, что это нужно сделать, не имели опыта и не видели вокруг сложившейся культуры таких переговоров.

Ведь обычно никто ни о чем не спрашивает. А только ставит перед фактом и заставляет сопротивляться: точечной застройке, спилу деревьев, отъему собственности, платным парковкам. Вольно или невольно руководство благотворительных организаций поступило так же, как городские власти. И получило такой же отпор и недоверие.

В ответ от другой части гражданского общества местные жители получили обвинения в негуманности и немилосердности, а порой и в фашизме. Конфликт от этих обвинений только усилился. В сторону «благотворителей» посыпались обвинения в меркантильной заинтересованности.

Что же делать в такой ситуации? Во-первых, важно понимать, что в данном случае последнее слово должно оставаться за местным сообществом, ведь ему жить с проектом, а проекту — с ним. И в случае открытого конфликта ничего хорошего из проекта не выйдет. Во-вторых, отступить на шаг назад и попробовать все сначала. Хорошо бы, чтобы мэрия Москвы вспомнила о своих прямых обязанностях, в которые, в частности, входит поддержка некоммерческого сектора, и предоставила «Ночлежке» на выбор несколько помещений.

После этого начать заново — с переговоров с местными жителями. С поиска союзников среди лидеров общественного мнения. С более подробного и длительного информирования и разъяснения. С демонстрации примеров. С вовлечения в управление проектом местных жителей и местного самоуправления (например, создания попечительского совета).

Мы можем долго говорить о неэтичности сегрегации. Однако многие члены нашего с вами общества к этому не готовы. Одни видят угрозу болезней и насилия для себя и своих детей. Другие проявляют брезгливость и отвращение. Третьи ссылаются на санитарные нормы. Причины могут быть связаны с недостаточной информированностью и понимаем сути проекта (он не для полностью опустившихся людей, а, наоборот, для тех, кто не хочет полностью опуститься), с отсутствием подобной жизненной практики.

По-настоящему критиковать можно и нужно только продуманные высказывания, которые отсылают нас к антигуманистическим и антидемократическим идеям, направленным на обесчеловечивание бездомных, деление людей на сорта или касты. Таких высказываний не так много. Большинство же высказывающихся в целом не против проекта, им просто хочется, чтобы он развивался за чей-то другой, не их счет (что тоже не отвечает идее социальной ответственности, но что не свидетельствует о «фашизме» и «людоедстве»).

Невозможно насилием и оскорблениями продвигать идеи гуманизма и заставить людей быть более социально ответственными. Добро можно выбрать только добровольно, а гуманизм — сознательно. Для этого надо, чтобы носителя этих идей услышали. Продвигать свои ценности примером, вовлечением и диалогом. Это долгий путь, но в итоге самый эффективный.

Другой аспект проблемы — отсутствие институтов, обеспечивающих общественный диалог, в том числе на местном уровне. Практика централизованного принятия решений, отсутствие полномочий и собственности у местного самоуправления, запутанное регулированное земельных отношений в Москве — все это тоже не способствует диалогу и разрешению социальных конфликтов.

В этом смысле история с «Ночлежкой» нам очень многое дала: и уверена, что подтолкнет все здравые силы к поиску компромисса и изменению социальных практик.