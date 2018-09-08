«Злой» сепаратист умер. Да здравствует «добрый»?

7 сентября Верховный совет «ДНР» назначил Дениса Пушилина новым исполняющим обязанности главы «республики». До этого момента почти неделю должность занимал вице-премьер правительства Дмитрий Трапезников, объявленный и.о. сразу после убийства Александра Захарченко. Трапезников заявлял о том, что «продолжит курс Александра Владимировича и реализацию его замыслов». Однако в новом правительстве Трапезников не получил никаких должностей.

Наследие и память о взорванном лидере «ДНР» оказались и вовсе в шаге от забвения, когда другой вице-премьер Александр «Ташкент» Тимофеев и правая рука Захарченко, считавшийся до недавнего времени самым влиятельным чиновником в «ДНР», стал фигурантом уголовного дела. Местные СМИ теперь наперебой сообщают о многомиллионных хищениях бывших руководителей «республики». И Тимофеев, и Трапезников покинули Донецк, приехав в Москву, чтобы «попробовать договориться», впрочем, по данным источников «Новой», вопрос об их удалении из «ДНР» решен окончательно.

В субботу, 8 сентября, с поздравлением в адрес Пушилина выступил помощник президента России и главный куратор непризнанных республик в Кремле Владислав Сурков.

В Донецке эти новости восприняли как победу команды Суркова над силовиками в споре за должность главы «ДНР» и старт передела бизнес-схем, сложившихся при Захарченко.

Бывший функционер пирамиды МММ, спикер «Верховного совета ДНР» Денис Пушилин считается одним из основателей «республики», однако последние годы практически не имел влияния на внутренние дела «ДНР», сведя свою активность к поездкам на переговоры в Минск. Как говорят в Донецке, между Захарченко и Пушилиным никогда не было близких доверительных отношений, а разногласия возникли уже осенью 2014 года при организации восстановления Иловайска. Тогда руководители «ДНР» якобы не смогли договориться о том, как следует осваивать выделенные РФ стройматериалы и средства.

Впоследствии все ключевые должности в структуре власти «ДНР» были заняты людьми Захарченко, а Пушилин утратил всякий контроль над финансовыми потоками «республики». Главным «кошельком» полутеневой экономики «ДНР» стал ближайший партнер Захарченко Александр Тимофеев. «Пушилина отодвинули от всех потоков, никто из людей Захарченко не воспринимал его всерьез, — говорит наш собеседник в правительств «ДНР». Без уважения отзывался о Пушилине первый глава «республики» Александр Бородай, в интервью «Новой» назвав спикера «Верховного совета ДНР» Чепушилиным. Тем не менее куратор МММ пользовался покровительством Администрации президента России, благодаря чему сохранял формально позицию второго человека в «ДНР».

Денис Пушилин выступает на похоронах Александра Захарченко. Фото: РИА Новости

С 2015 года Пушилин стал лицом сепаратистов на встречах в Минске. И несмотря на то, что ни один пункт самих Минских соглашений до их пор не реализован, Пушилин называет себя «сторонником мирного урегулирования».

В его выступлениях почти нет резких высказываний, а риторика сводится к размышлениям о шансах на реинтеграцию Донбасса в состав Украины.

Шансы эти, по мнению Пушилина, невелики до тех пор, пока Киев не признает существующий режим в Донецке и Луганске, не осуществит федерализацию и не согласится провести в регионе выборы, отказавшись при этом от контроля над украинско-российской границей.

Заявления Пушилина полностью соответствуют логике Кремля и его толкованию Минских соглашений. Четыре года Денис Пушилин старательно и рассудительно формулировал мечты официальной Москвы о федерализации Украины и ее внеблоковом статусе (и самое главное — законодательном запрете на вступление в НАТО). В то время как Захарченко заявлял о необходимости взять Мариуполь или дойти до Киева. «Добрый» сепаратист и «злой» сепаратист, по сути, излагали альтернативные опции, предлагаемые Киеву Москвой. Но за четыре года подобные ролевые игры, судя по всему, не убедили ни Украину, ни ЕС, ни тем более США.

Надо сказать, что еще в мае близкий к Владислава Суркову политолог Алексей Чеснаков говорил о желании главного донбасского куратора уйти в отставку, а в Кремле давали понять, что недовольны усилиями Суркова по продвижению политического процесса.

Назначение на место уничтоженного Захарченко более спокойного функционера (и одновременно наиболее доверенного человека Суркова в Донецке) говорит об отчаянном желании Москвы ускорить политический процесс и активизировать переговоры по реинтеграции «республик» в состав Украины. Нельзя забывать, что зашедшие в тупик Минские соглашения дорого обходятся Москве — ведь именно с их исполнением увязаны секторальные санкции ЕС и персональные ограничения для нескольких десятков российских политиков, в том числе и самого Владислава Суркова.

Для жителей самой «ДНР» назначение Пушилина может обернуться переделом финансовых потоков, выстроенных Тимофеевым и Захарченко в собственных интересах. Не участвовавший до последнего времени в хозяйственных вопросах «республики» Пушилин вряд ли оставит все как есть. В первую очередь изменения могут коснуться схем поставок угля на территорию Украины через Россию (реэкспорт), а также управления крупными активами, контроль над которыми заполучили в последние годы власти «ДНР». Речь может идти об угольных шахтах, супермаркетах, аптеках, заправках.