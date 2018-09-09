День выборов и митинги против пенсионной реформы

Московская область. Одной из первых на избирательном участке в Истринском районе Подмосковья проголосовала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Она пришла на участок прямо к открытию к 8:00 утра.

Не остался в стороне и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он приехал в Раменки на улицу Довженко. Государственные СМИ обращают внимание читателей на интересную деталь: «во время голосования премьер-министра доступ избирателей на участок не прекращался и не ограничивался». Ограничивали ли движение дорог, по которым глава правителсьвта ехал в Раменки, не известно.

Но голосуют не только в Подмосковье, но и в Москве. На выборы нового столичного мэра пришел действующий мэр Сергей Собянин. Он признался, что волнуется перед голосованием, «как школьник» перед экзаменом. Его соперники Михаил Дегтярев, Вадим Кумин и Илья Свиридов также уже проголосовали. Отдал ли свой голос за кого-то еще один кандидат в мэры Москвы Михаил Балакин, который обещал «построить всех», пока не сообщалось.

«Мои первые»: Боец Джеффри Монсон, который получил гражданство России 29 мая по указу президента страны Владимира Путина, впервые проголосовал на выборах в России. Свой голос участник ММА отдал за одного из кандидатов в губернаторы Московской области в Красногорске.

Как сообщили СМИ, на избирательном участке у Монсона возникли проблемы: его спросили адрес, но произнести по-русски он его не смог. Когда бойцу перевели вопрос на английский, он «молча протянул ей (работнице УИКа — прим.ред.) паспорт, открыв его на листе с пропиской».