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ОНЛАЙНОбновлено 6 минут назад

День выборов и митинги против пенсионной реформы

Политика

 

«Новая» весь день следит за процессом голосования, нарушениями на участках и задержаниями активистов по всей России

В Москве начинается несогласованный митинг против пенсионной реформы. Фото

В 14:00 на Тверской улице должна состояться несанкционированная акция сторонников Навального. Сегодня Тверская перекрыта — там идет празднование дня города. 

Фото: Влад Докшин/ "Новая газета"

Тверская область. В Конаково задержали регионального координатора движения «Голос» Артема Важенкова. Он сообщил, что его везут в районный отдел внутренних дел.

Незадолго до этого Важенков в фейсбуке рассказал о подвозе избирателей на УИК №416 в Конаково.

Москва. Полицейские и оперативники Центра «Э» задержали в центре Москвы участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, сообщает «Медиазона».

По словам Петра Верзилова, машину остановили сотрудники ГАИ и оперативники, сообщив, что на машину подруги якобы есть террористическая ориентировка.

Верзилов добавил, что задержанные не планировали участвовать в акции на Пушкинской площади.

Барнаул. Движение «Голос» сообщает, что в Барнауле директор местного зоопарка и депутат Законодательного собрания Сергей Писарев пришел на голосование с тигренком.

Фото: «Голос»

Улан-Удэ. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, что заместителя главы участковой избирательной комиссии (УИК) № 725 в Улан-Удэ задержали после доставки сотрудниками УИК в изолятор семи бюллетеней, которые были уже заполнены в пользу партии «Единая Россия». Она сказала, что факт заполнения бюллетеней за «Единую Россию» был установлен после проверки.

В Бурятии сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления и парламент Республики (Народный Хурал).

В Екатеринбурге задержали экс-мэра Евгения Ройзмана

Как сообщает наш корреспондент, его посадили в автозак и увезли.Но остальным участникам разрешили идти дальше в сторону Октябрьской площади.

Где проголосовали Монсон, Памфилова и Медведев

Московская область. Одной из первых на избирательном участке в Истринском районе Подмосковья проголосовала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Она пришла на участок прямо к открытию к 8:00 утра.

Не остался в стороне и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он приехал в Раменки на улицу Довженко. Государственные СМИ обращают внимание читателей на интересную деталь: «во время голосования премьер-министра доступ избирателей на участок не прекращался и не ограничивался». Ограничивали ли движение дорог, по которым глава правителсьвта ехал в Раменки, не известно.

Но голосуют не только в Подмосковье, но и в Москве. На выборы нового столичного мэра пришел действующий мэр Сергей Собянин. Он признался, что волнуется перед голосованием, «как школьник» перед экзаменом. Его соперники Михаил Дегтярев, Вадим Кумин и Илья Свиридов также уже проголосовали. Отдал ли свой голос за кого-то еще один кандидат в мэры Москвы Михаил Балакин, который обещал «построить всех», пока не сообщалось.

«Мои первые»: Боец Джеффри Монсон, который получил гражданство России 29 мая по указу президента страны Владимира Путина, впервые проголосовал на выборах в России. Свой голос участник ММА отдал за одного из кандидатов в губернаторы Московской области в Красногорске.

Как сообщили СМИ, на избирательном участке у Монсона возникли проблемы: его спросили адрес, но произнести по-русски он его не смог. Когда бойцу перевели вопрос на английский, он «молча протянул ей (работнице УИКа — прим.ред.) паспорт, открыв его на листе с пропиской».

Екатеринбург. К сторонникам Навального, сумевшим уйти с площади Кирова, присоединился экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он поговорил с полицейскими, которые до этого активно вели задержания граждан. В результате полиция разрешила людям пройти дальше за Ройзманом. Собравшиеся скандируют: «Ройзман наш мэр!».

Фото: Иван Жилин/«Новая газета»

Ярославль. Сотрудники Центра «Э» задержали заместителя координатора штаба Навального Александра Смирнова передает «Яркуб». Смирнов отправлялся на акцию протеста против пенсионной реформы, которую не согласовали местные власти.

Вообще, в Ярославской области сегодня интересно и на предвыборных участках. Как пишут местные СМИ, параллельно голосованию за депутатов на УИКах проходит «ЯрТест» — «добровольное тестирование жителей Ярославской области на знание истории родного края».

 Участники выборов от оппозиции утверждают, что «ЯрТест» — технология, призванная проконтролировать явку бюджетников. Местный житель отправил «Яркубу» фотографии анкеты, памятки «волонтеру» и направления, добавив: «Потом на работе отчитываются отрывными талонами».

Глава Яроблизбиркома Олег Захаров в свою очредь заявил, что не знает, как тестирование по краеведению можно использовать в противоправных целях.

Москва. За час до несанкционированной акции задержали бывшего главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина. Правоохранители сказали, что везут его в центральное ОВД.

До этого в Москве уже задержали юриста ФБК Любовь Соболь, сотрудника ФБК Георгия Албурова, ведущего программы «Где деньги?» на YouTube-канале «Навальный Live» Владимира Милова, а также сотрудника московского штаба Навального Николая Касьяна.

На акции в Екатеринбурге начались задержания

В Екатеринбурге, несмотря на ливень, около тысячи сторонников Навального вышли на митинг против пенсионной реформы. Собравшиеся в 14:00 по местному времени выдвинулись от площади Кирова к Октябрьской площади. Однако уже в конце площади Кирова их встретили сотрудники полиции, которые не дали большей части демонстрантов пройти к центру города. Полицейские в громкоговоритель объявили, что у собравшихся есть пять минут, чтобы разойтись. Выждав пять минут, начали точечные задержания. На глазах корреспондента «Новой» было задержано 4 человека.

Участники акции разошлись в разные стороны площади Кирова, прошли через дворы и продолжают движение к Октябрьской площади. Но полиция их настигла. Задержания продолжаются.

Фото: Иван Жилин/"Новая"

Васильева выбрали главой Дагестана

Дагестанские парламентарии выбрали главу республики: им стал Владимир Васильев, который временно исполнял эти обязанности по указу президента России Владимира Путина. Васильев набрал 77 голосов членов парламента из 86, остальные голоса распределились между Камилией Давдиевой и Махмудом Махмудовым. Помимо этого в Дагестане сегодня стартовала 31 избирательная кампания, а явка на 10:00 составила 8,02%.

Казань. При выходе из подъезда задержали организатора сегодняшней акции Камиля Гатауллина. Митинг в Казани должен пройти в парке Тинчурина в 14:00. Местные власти не согласовали акцию.

Петербург. Незадолго до начала несанкционированой акции в Петербурге задержали координатора штаба Навального Дениса Михайлова и сотрудника штаба Илью Гантварга.

Напомним, что власти города изначально согласовали митинг на Площади Ленина, но за пару дней до акции заявили, что там прорвало трубу, а потому митинг там проводить нельзя. Тем не менее, активисты все равно намереваются выйти сегодня на площадь.

8 сентября в штаб уже приходила полиция. Сотрудники правоохранительных органов искали Михайлова, которого, по словам сотрудницы штаба Алины Кучмагры, в помещении не было. Полицейские также изучили документ о согласовании сегодняшней акции.

Уфа. На митинге полиция задержала координатора штаба Навального Лилию Чанышеву, везут в отделение

Что происходит в «Тюменской матрешке»

ЯНАО. Депутаты законодательного собрания выбрали губернатора, им стал Дмитрий Артюхов, которого временно исполняющим обязанности назначил президент России Владимир Путин после того, как бывшего губернатора Дмитрия Кобылкина сделали главой Минприроды.

За Артюхова проголосовали 14 человек, за кандидата от ЛДПР Александра Голубенко — два, а за кандидата от КПРФ Виталия Лагутина — один человек. Еще один бюллетень оказался испорченным. Прямые выборы губернатора ЯНАО отменили в 2014 году.

Тюменская область. Здесь также выбирают губернатора, всего кандидатов четыре: назначенный Путиным Александр Моор («Единая Россия»), Иван Левченко (КПРФ), Артем Зайцев (ЛДПР), Владимир Пискайкин («Справедливая Россия»). На 10:00 по МСК явка составила здесь 22,12%

ХМАО. Сегодня сюда прилетел патриарх Кирилл, чтобы в Когалыме возглавить божественную литургию и освятить городской храм в честь мученицы Татианы. Собирается ли патриарх проголосовать в Когалыме, не сообщается.

Всего на Ямале проходит 11 кампаний, также выбираются депутаты окружного парламента, главы нескольких районов, выборы депутатов в двух районах, а также выборы в четырех поселениях. К 12 часам дня на Ямале (по местнмоу времени) составила 27,22%.

ОВД-Инфо — о задержаниях накануне митингов

Омоновцы с дубинками задерживают активистов в Новосибирске

Полиция начала жестко оттеснять протестующих. Как пишет «Тайга-Инфо», собравшимся противостоят около 40 омоновцев, которые бьют митингующих дубинками. Досталось даже журналистам.

Люди в ответ скандируют: «Позор», «Мирный протест». 

Екатеринбург. Здесь сегодня выбирают депутатов городской думы. Голосование на 573 избирательных участках началось в 08:00 по местному времени (06:00 мск). Избирателям предлагают заполнить два бюллетеня: первый для голосования за кандидата по одномандатному округу, второй — для голосования по партийным спискам.
Досрочно в городе проголосовали 11 000 человек (порядка 1% избирателей).

Выбранные горожанами депутаты впоследствии изберут мэра: прямые выборы градоначальника в Екатеринбурге были отменены в апреле текущего года, несмотря на массовые протесты горожан.

За два дня до голосования по почтовым ящикам горожан были распространены листовки с якобы обращением бывшего мэра города Евгения Ройзмана. В обращении «Ройзман» призывал жителей Екатеринбурга бойкотировать выборы в городскую думу. «Я, как опытный политик, повидавший многое, уверяю вас, что сентябрьские выборы не изменят абсолютно ничего. Лучше съездите с семьей на природу или в сад, займитесь физкультурой, почитайте книгу, приготовьте вкусное блюдо для любимого человека», — говорилось в листовках.

Сам Евгений Ройзман причастность к распространению листовок отвергает.

«Отдать на выходе»: в Екатеринбурге заметили голосующих с QR-кодами

Екатеринбург. Избиратели на участки идут не активно. Это признают даже сами члены комиссий.

На УИК 1285 спустя три часа после начала голосования из 1756 зарегистрированных избирателей проголосовало всего 104.

«Конечно, эти выборы не совсем полноценные. После того, как нас лишили возможности голосовать за мэра, никакие выборы полноценными не будут. Но если и эти игнорировать, то получится, что мы в городе совсем ничего не решаем», — говорит пенсионер Александр Громаздин.

Большая часть голосующих — как раз пенсионеры. Молодежи на участках почти не видно.

Тем временем, поступают и первые сообщения о нарушениях. Так на УИК 1762 была зафиксирована передача избирателями листочков с QR-кодом членам комиссии. На листочках написано: «Отдать на выходе».

Чукотка. В этом автономном округе голосование уже завершилось. Жители Чукотки, которые самые первые приступили к голосованию (8 сентября в 23:00 по МСК), выбирали губернатора. На пост претендовали кандидаты Юлия Бутакова от ЛДПР, Владимир Гальцов от КПРФ, Елена Половодова от «Справедливой России» и действующий губернатор Роман Копин от «Единой России».

В этом же автономном округе зафиксировали и первую 100% явку в селе Нутэпэльмене, где коренным населением является народ чукчи (по данным за 2013 год около 160 человек). Кроме того, 100% явка была в селах Чуванское, Уэлькале и Биллингис. Всего явка на Чукотке на 18:00 (9:00 пр МСК) составила 54,18%. Нарушей здесь избирком не зафиксировал.

Екатеринбург. Как передает корреспондент «Новой газеты», на площади Кирова собираются первые участники акции против повышения пенсионного возраста, организованной сторонниками Алексея Навального. Согласно замыслу организаторов, в 14:00 (12:00 по мск) колонна митингующих начнет шествие от площади Кирова до Октябрьской площади. Организаторы планируют, что участие в шествии и митинге примут 5000 жителей города.

На площади также дежурят сотрудники полиции — пригнано 8 автозаков и 3 полицейских ПАЗа.

Акция сторонников Навального в Екатеринбурге не согласована властями. За три дня до проведения акции к подававшему заявку на ее проведение студенту 1 курса Уральского государственного медицинского университета Якову Лысенко пришли двое сотрудников ФСБ, которые вынудили его написать отзыв уведомления о проведении митинга.
По словам самого Лысенко, беседа с сотрудниками ФСБ проходила прямо в университете, в одной из аудиторий. Она длилась три часа. 8 сентября Лысенко записал видеообращение, в котором попросил екатеринбуржцев не осуждать его за написанный отказ.

Томск. Полиция задержала координатора местного штаба Навального Ксению Фадееву и еще 11 человек. Везут в отделение.

Хабаровск. Полиция задержала 12 человек. Некоторые из них не успели пробыть на акции и двух минут. Почти всех их оформляют по 20.2 КоАП. 

«Все ребята в участке, на них оформляют протоколы. Задержанные не унывают, поют гимн и троллят полицию», — пишет штаб Навального в Хабаровске.

Одного из задержанных, Илью Ермолаева, отвезли в СК. Его допрашивают по поводу обстоятельств съемки видеоролика с призывом на митинг 9 сентября.

А вообще в Хабаровске сегодня было так:

Новосибирск. Прямо перед началом несогласованной акции против пенсионной реформы в Первомайском сквере (там же сегодня проходит Фестиваль бокса) задержали главу местного штаба Навального Сергея Бойко. Он в этот момент был в прямом эфире Навальный.Live.

После того, как акция началась, полиция начала задерживать и остальных присутствующих.

И еще – сегодня в Москве празднуют день города!

 По этому поводу избирательные участки преобразились: там сегодня жарят шашлыки, поют и танцуют. Спрятаться от выборов не получится и на даче – будки для голосования привезли и туда. И все это великолепие в этот раз продлится аж до 10 вечера — московские власти решили на два часа продлить время работы участков, чтобы все успели проголосовать.

Сделали для вас видео, где наш корреспондент Таня Васильчук рассказывает обо всех этих нововведениях. Посмотрите!

Немного о задержаниях

За три дня до митингов по всей стране задержали более 20 человек, имеющих отношение к организации акций против пенсионной реформы (во многих городах акции согласованы, но не в Москве и Петербурге, например). Уже известно и как минимум об одном уголовном деле.

Сотрудников штаба Навального и активистов накануне задержали во Владивостоке, Кемерове, Новосибирске, Комсомольске-на- Амуре, Смоленске, Томске, Краснодаре, Ставрополе, Саратове, Тамбове, Челябинске, Казани, Красноярске, Перми и Петербурге. Многих из них уже арестовали.

Вчера полиция нагрянула и в московский офис Навального. Задержан глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров, экономист и ведущий Навальный.Live Владимир Милов и сотрудник московского штаба Навального Николай Касьян. А сегодня утром пришли новости о задержании юриста ФБК Любови Соболь.

В Москве задержали юриста ФБК Любовь Соболь

www.novayagazeta.ru

Доброе утро!

Сегодня, 9 сентября, в России проходит Единый день голосования. В этот раз в 22 регионах страны выберут губернаторов (еще в трех глава будет избираться голосованием в парламенте), в 16 — новые составы местных заксобраний. В некоторых городах граждане изберут себе мэра (в том числе, и в Москве), проголосуют за представителей региона в Госдуме и муниципальных депутатов.

Но выборную повестку сегодня, видимо, все же перебьют митинги против пенсионной реформы, которые, в отличие от выборов, должны пройти во всех регионах страны. Их организовывают сторонники оппозиционера Алексея Навального. Сам Навальный на мероприятие прийти не сможет, так как уже находится под арестом за акцию, которую он провел еще в январе. Многих региональных активистов, выступавших организаторами митингов, накануне тоже превентивно задержали.

В общем, день обещает быть насыщенным. Следите за выборами и митингами вместе с нами. Начинаем!

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Теги:
нарушения, задержания, день города, выборы, митинги
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