День выборов и митинги против пенсионной реформы

ЯНАО. Депутаты законодательного собрания выбрали губернатора, им стал Дмитрий Артюхов, которого временно исполняющим обязанности назначил президент России Владимир Путин после того, как бывшего губернатора Дмитрия Кобылкина сделали главой Минприроды.
За Артюхова проголосовали 14 человек, за кандидата от ЛДПР Александра Голубенко — два, а за кандидата от КПРФ Виталия Лагутина — один человек. Еще один бюллетень оказался испорченным. Прямые выборы губернатора ЯНАО отменили в 2014 году.
Тюменская область. Здесь также выбирают губернатора, всего кандидатов четыре: назначенный Путиным Александр Моор («Единая Россия»), Иван Левченко (КПРФ), Артем Зайцев (ЛДПР), Владимир Пискайкин («Справедливая Россия»). На 10:00 по МСК явка составила здесь 22,12%
ХМАО. Сегодня сюда прилетел патриарх Кирилл, чтобы в Когалыме возглавить божественную литургию и освятить городской храм в честь мученицы Татианы. Собирается ли патриарх проголосовать в Когалыме, не сообщается.
Всего на Ямале проходит 11 кампаний, также выбираются депутаты окружного парламента, главы нескольких районов, выборы депутатов в двух районах, а также выборы в четырех поселениях. К 12 часам дня на Ямале (по местнмоу времени) составила 27,22%.