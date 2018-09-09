Колония Олдфартсвиль

Австрийский император Франц Иосиф, большинству русскоязычной публики известный в основном как «старик Прогулкин, загадивший весь Шёнбрунн» из книги о бравом солдате Швейке, не любил технических новшеств. Он не пользовался лифтом, хотя во дворце это устройство имелось, пишущей машинке предпочитал старую добрую перьевую ручку с чернильницей, автомобилю — конную упряжку, а телефону — личные или на худой конец письменные рапорты министров. В общем, все как во времена молодости, которая пришлась у императора-долгожителя на старосветскую середину XIX века.

В последнее время я вспоминаю старого монарха не только потому, что изучал когда-то его жизнь и его империю, но и по другой причине. Не будучи технически особо сообразительным и передовым человеком, я с тоской и испугом натыкаюсь на новости об очередных внедряющихся в нашу жизнь новшествах, идти в ногу с которыми становится все труднее. «Наверное, это старость», — издеваются надо мной дети, хотя вообще-то я не дотянул пока и до пятидесяти. У них, детей, все как-то получается — за пару минут освоить новую модель смартфона или компьютера, поддерживать одновременный диалог в нескольких соцсетях и мобильных приложениях, с помощью пары кликов заказать билеты в театр, в отпуск и на футбол.

Впрочем, дело не только в технической отсталости определенной части населения, к которой я имею то ли честь, то ли несчастье принадлежать. Новинки отчасти провоцируют, а отчасти отражают общественные изменения, масштаб и последствия которых мы, кажется, еще не осознали. Давно стало банальностью утверждение, что социальные сети изменили информационную картину мира. Но в последнее время с соцсетями происходят небанальные вещи. Марка Цукерберга тягали «на ковер» в американский конгресс, чтобы выдавить из него признание, что Facebook и прочие соцсети — масс-медиа, а не просто технологическая платформа. А значит, они подлежат соответствующим ограничениям, касающимся hate speech, обсценной лексики и прочего.

Акции Facebook и Twitter полетели вниз почти на 20%, а администрации этих компаний стали тысячами нанимать контролеров контента — фрилансеров, на основании результатов труда которых вырабатываются алгоритмы для искусственного интеллекта. На него и возлагается главная цензурная миссия, поскольку «живая сила» не в состоянии справиться с проверкой продукции 2,2 млрд пользователей Facebook. Новые медиа так и не стали тем, что вроде бы задумывалось изначально: пространством глобальной коммуникации и свободного обмена мнениями. Вместо этого они сначала превратились в орудие «культурных войн» и политических битв, а теперь, похоже, начинают дрейфовать в сторону тотального контроля и наблюдения — как обычно, из соображений борьбы за все хорошее, против всего плохого.

Эта эволюция делает соцсети частью нынешнего культурного тренда, в котором есть внутреннее противоречие. С одной стороны, западный мир провозглашает торжество индивидуализма и прав личности. С другой, контрольные инстанции всех уровней относятся к свободным индивидам как к малым несмышленым детям, которым нельзя доверять принятие серьезных решений.

Яркий пример — борьба с курением. Вещь это, несомненно, полезная, но вот уже лет 15 она повсеместно ведется почти исключительно методами выдавливания курильщиков из общественного пространства. Пропаганда, просвещение (за исключением наклеек-«ужастиков» на сигаретных пачках) — всё давно уступило простейшему: пошли вон! Отсюда, оттуда и во-о-о-н оттуда тоже. Такой же логике подчинена и борьба с азартными играми — речь идет даже не о больших казино, а о маленьких забегаловках с игровыми автоматами: в одном из районов Праги, где я живу, их в один прекрасный день просто закрыли без всяких дискуссий. Ничего! Я жду, когда по тому же пути отправятся бары и прочие разливочные — и, пряча под полой или в сумке запрещенные к публичной демонстрации бутылки, потянутся по домам те, кто еще не избавился от позорной привычки к винопитию. Поскольку предаться сему пороку можно будет только дома, за закрытыми дверями и плотно занавешенными окнами.

Одна надежда — на Илона Маска. Если ему удастся-таки наладить через пару десятилетий регулярное межпланетное сообщение, может, те из нас, кто доживет до тех светлых времен, смогут улететь куда-нибудь на другой глобус из трезвого, целомудренного и обезжиренного мира будущего. Мы создадим там колонию Oldfartsville, или Старопердунск, где жизнь будет протекать по старинке. Наконец-то новейшие технические достижения послужат благому делу сохранения старины. До тех пор, пока она не уйдет сама, естественным путем, — вместе с нами, последними, кто был молод в ХХ веке.