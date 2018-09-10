Видные люди

Полные тезки близких родственников директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина оказались в списке тех, кто обращался за видом на жительство в Венгрии. Совпадают не только имена, но и даты рождения. «Новая газета» провела совместное расследование с венгерским центром расследовательской журналистики Direkt36 и новостным порталом «444», которые получили данные о россиянах, просивших вид на жительство в Венгрии.

Как мы выяснили, среди них — российские политики, бизнесмены, руководители госкомпаний, их родные и близкие. Вид на жительство они получали в обмен на инвестиции в государственные облигации Венгрии.

Несмотря на патриотические заявления российских властей, крепчающие антизападные настроения, санкции и пропаганду, иностранный вид на жительство последние несколько лет как никогда привлекателен для российской элиты.

Одним удобно путешествовать без необходимости ставить визы в паспорт. Для других возможность покинуть страну в любой момент — вопрос личной безопасности.

Ушли в разведку

Согласно материалам, полный тезка сына директора СВР Сергея Нарышкина, Андрей Сергеевич Нарышкин, обращался за получением вида на жительство в Венгрии. Указаны также полные тезки его супруги — Светланы Нарышкиной и двух дочерей. Даты рождения — такие же, как у родственников руководителя российской разведки.

Программа получения вида на жительство в Венгрии за инвестиции началась в 2013 году. Для покупки «золотой визы» нужно было инвестировать 300 тысяч евро в венгерские облигации через уполномоченную венгерскими властями фирму. Еще 60 тысяч евро составлял административный сбор. Это гарантировало вид на жительство инвестору и членам его семьи — супруге и несовершеннолетним детям.

Венгерский адрес, указанный напротив фамилий Нарышкиных, такой же, как у будапештского офиса фирмы Voldan Investments из Лихтенштейна. Как сказано на ее сайте, она была официально уполномочена Венгрией работать с инвесторами из России, желающими получить вид на жительство. В российском офисе фирмы «Новой газете» сказали, что Voldan закрывается в связи с прекращением программы в 2017 году. В центральном офисе на письмо не ответили.

Дом в центре Будапешта, где располагается офис компании Voldan Investments. Она принимала инвестиции от россиян за вид на жительство в Венгрии

«Золотая виза» Венгрии Как говорится на одном из сайтов, который рекламировал венгерскую программу получения вида на жительство за инвестиции, «вложения средств в национальные облигации на пятилетний период открывают путь для вида на жительство в Венгрии самому заявителю и членам его семьи, учитывая несовершеннолетних детей… С сентября 2016 года такое право гарантируется родителям заявителя и его совершеннолетним детям». «Аналогов данной программы не существует. Только венгерские правила гарантируют возврат взносов и выдачу внутреннего паспорта напрямую, минуя этап постоянного нахождения», — рассказывает сайт о «венгерской программе привилегий». Среди преимуществ для обладателей венгерского вида на жительство: «свободное пересечение границ государств шенгенского пространства, открытие счетов в банках Европы и законное хранение на них капиталов, выведенных из других регионов…»

Происхождение денег

Семья Андрея Нарышкина часто выезжает за рубеж. Судя по профилям в социальных сетях, с 2016 года они побывали в Венгрии, Австрии, Германии, Латвии, Польше и Турции.

Андрей Нарышкин до 2013 года работал замруководителя аппарата председателя совета директоров российской госкомпании ФСК ЕЭС (Федеральная сетевая компания управляет электрической сетью). Он не был предпринимателем и не занимал высокооплачиваемых постов в госкомпании. Непонятно, мог ли он выложить 360 тысяч евро за вид на жительство в Венгрии.

По данным реестра, последний бизнес, в котором участвовал Андрей Нарышкин, — две петербургские торговые компании («Фактор» и «Ленпромторг»), созданные в конце 1990-х. В начале 2000-х Нарышкин-младший владел половиной в каждой из них. Другая половина принадлежала Евгению Гилани. У него непростая судьба и репутация. В 2014 году Гилани арестовали за участие в группировке наркодилеров, которую создал бывший оперативник петербургского управления ФСКН Александр Большаков. В мае 2018 года петербургский городской суд приговорил Гилани к 20 годам, Большакова к 22 годам колонии строгого режима за то, что они наладили поставку наркотиков и психотропных средств, в том числе кокаина из Уругвая. По версии следствия, Большаков, который в прошлом работал в Госнаркоконтроле, освоил каналы наркотрафика из Южной Америки и Европы.

Адекватный знакомый

Директор СВР Сергей Нарышкин под американскими санкциями с 2014 года. Коллеги характеризуют его как профессионала и одного из самых адекватных петербургских знакомых Владимира Путина. Они вместе работали в мэрии Санкт-Петербурга. Учившийся с Нарышкиным в Высшей школе КГБ бывший сотрудник разведки отмечал, что Нарышкин не подчеркивал свой статус после того, как сделал политическую карьеру, и всегда общался с людьми на равных.

Нарышкин с 2004 года руководил аппаратом правительства, с 2007 года был вице-премьером, а на следующий год — главой администрации президента. В конце 2011 года Нарышкин стал председателем Госдумы, а в сентябре 2016 года возглавил Службу внешней разведки.

Сергей Нарышкин. Фото: РИА Новости

«На таком посту [как у Нарышкина] невозможно быть лояльным двум странам», — говорит бывший высокопоставленный сотрудник разведки. Он напомнил, что Венгрия входит в НАТО, о недружественном расширении которого говорит президент. И подчеркнул, что в западной практике такую ситуацию представить невозможно: даже умысел на обращение близких родственников главы разведсообщества или крупного чиновника за видом на жительство в стране потенциального противника мог бы вызвать обеспокоенность и политический скандал.

Эксперт полагает, что Нарышкину необходимо объяснить ситуацию: получили ли его родственники иностранный вид на жительство, когда он был спикером Госдумы, и отказались ли от ВНЖ после того, как он возглавил разведку?

В СВР не ответили, есть ли у ближайших родственников директора российской разведки вид на жительство в Венгрии, сообщив, что вопрос «не входит в компетенцию» пресс-службы СВР. Там посоветовали связаться с самим Андреем Нарышкиным, не поделившись его координатами. Нарышкин-старший ситуацию не прокомментировал. Несколько писем, направленных для Нарышкина-младшего остались без ответа. Его родственники также не ответили на письма.

Вынужденные обстоятельства

Еще один человек, чья фамилия упоминается в материалах, — бывший заместитель руководителя госкорпорации «Росатом» Евгений Евстратов. Его знакомый этот факт подтвердил и рассказал о том, что поиск зарубежного вида на жительство в этом случае был абсолютно законным и вынужденным.

Против Евстратова в России возбудили уголовное дело в 2010 году. Его обвиняли в том, что он «в составе организованной группы» похитил деньги ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома» в Петербурге, предназначенные для научно-исследовательских работ.

Сотрудники правоохранительных органов сопровождают Евгения Евстратов в здании Останкинского суда Москвы. Фото: РИА Новости

Знакомый пояснил, что на Евстратова оказывал давление следователь из группы генерала МВД Дениса Сугробова. Рано утром к Евстратову приходили с обыском. И следователь, как говорит знакомый, настаивал, чтобы Евстратов подписал показания на Сергея Кириенко, который в то время был главой «Росатома», а сейчас — первый зам руководителя президентской администрации. После того, как Евстратов отказался, его арестовали в июле 2011 года, а в ноябре следующего года освободили под залог.

Знакомый особо подчеркнул, что в итоге уголовное дело в отношении Евстратова было прекращено в августе 2016 года. А следователей из группы Сугробова обвинили в фальсификации уголовных дел.

Знакомый уверяет, что получить вид на жительство в Венгрии Евстратову не удалось, поскольку он является «политически значимым лицом» (к таким лицам относятся, в частности, чиновники, политики, руководители госкомпаний, их родные и близкие).

Депутаты, менеджеры, государственники

Кроме Нарышкиных и Евстратова в материалах есть фамилии некоторых российских политиков, людей, работающих на госструктуры, и руководителей госкомпаний. Они подтвердили «Новой газете», что действительно получили вид на жительство в Венгрии или обращались за ним.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий подтвердил, что он и члены его семьи получили вид на жительство в Венгрии по программе покупки венгерских бондов. Но заверил, что это было до того, как в 2016 году он стал парламентарием. После этого, по словам Блоцкого, он и его семья отказались от венгерского вида на жительство. «Депутат не может иметь вид на жительство и иностранные счета, необходимо закон соблюдать», — сказал Блоцкий «Новой газете».

Процедура получения ВНЖ за покупку венгерских государственных облигаций (бондов) продолжалась около трех месяцев. Этим, по словам Блоцкого, занимался Сбербанк, который оказывал своим клиентам и партнерам такие услуги. От претендента на ВНЖ требовалась, в том числе, справка об отсутствии судимости, и ,разумеется, человека проверяли.

В пресс-службе «Сбербанка» подтвердили, что Sberbank Private Banking предоставляет такие услуги клиентам «в рамках открытой архитектуры».

Бывший депутат, член «Единой России», доверенное лицо Владимира Путина в его избирательной кампании и советник губернатора Волгоградской области Ильяз Муслимов заседал в Госдуме до 2011 года. На вопрос, обращался ли он и члены его семьи за видом на жительство в Венгрии и было ли это после того, как он был депутатом, он ответил: «Это было после. Но я не хочу с вами говорить на эту тему».

Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков подтвердил «Новой газете», что у него и членов его семьи есть вид на жительство в Венгрии.

«ВНЖ в Венгрии получили для удобства безвизового передвижения по Европе. Каких-либо обязательств по проживанию в Венгрии ВНЖ не накладывает», — объяснил Калмыков в своем письме. Ограничения на ВНЖ других государств есть только для госслужащих, имеющих доступ к гостайне, — сообщил он. — «Победа» не является госкомпанией, гостайн в ее деятельности также нет». Калмыков подчеркнул, что, как того требует закон, направил соответствующее уведомление в Управление по вопросам миграции МВД РФ о получении ВНЖ Венгрии.

Член правления «Газпром нефти» Алексей Янкевич также получил вид на жительство в Венгрии. Источник, знакомый с ситуацией, это подтвердил и отметил, что все в рамках закона: у Янкевича нет доступа к гостайне, и он сообщил о венгерском ВНЖ государственным органам и компании.

Советник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУПДК) при МИД России, член совета директоров фармацевтической группы «Протек» Александр Сухорученко рассказал «Новой газете», что за видом на жительство в Венгрии обращалась его супруга. Но заверил, что ей отказали из-за его статуса. В ГлавУПДК объяснили, что их сотрудники – не госслужащие и ограничения на них не распространяются.

В материалах о ВНЖ есть также фамилии бывшего сенатора Елены Сагал, руководителя Sberbank Private Banking Евгении Тюриковой, члена наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив при президенте Сергея Воробьева и члена совета директоров «Территориальной генерирующей компании № 1 (входит в холдинг «Газпрома»), коммерческого директора по реализации газа и СПГ на внешних рынках «Новатэка» Юрия Ерошина. Они не прокомментировали ситуацию и не ответили на вопрос, обращались ли за ВНЖ Венгрии.

В материалах упоминается также Дмитрий Павлов, чья дата рождения полностью совпадает с данными российского предпринимателя Дмитрия Борисовича Павлова, известного тем, что в конце прошлого года на его юбилее в башне «Око» в Москва-сити произошла перестрелка. Павлов известен правоохранительным органам под кличкой "Павлик", а на мероприятии присутствовали "авторитетные" предприниматели, как сообщал РБК.

В ходе совместного расследования новостной портал «444» выяснил, что венгерское Управление по вопросам иммиграции сообщило депутату венгерского парламента, что Андрей Нарышкин и Дмитрий Павлов "были клиентами" управления, не называя деталей.

Европейское беспокойство

Партнер Paragon Advise Group Александр Захаров отмечает, что программа предоставления вида на жительство в Венгрии была одной из самых удобных. Но после нее получить гражданство было довольно сложно, — необходимо обязательно сдать экзамен на знание языка, который не из простых. Он отмечает, что Венгерская программа «золотых виз» перестала действовать в 2017 году.

Эксперт говорит о том, что в России ограничения по поводу иностранного вида на жительство или второго гражданства существуют только для муниципальных и высокопоставленных государственных служащих, а запреты для руководителей госкомпаний не были приняты, хотя такой законопроект существовал.

Люди, постоянно проживающие в России и получившие второе гражданство или иностранный вид на жительство, по закону должны уведомлять об этом Федеральную миграционную службу. Что касается иностранных государств, предоставляющих вид на жительство, то там, как правило, тщательно проверяют заявителей и членов их семей: являются ли они политически значимыми лицами и есть ли к ним претензии у правоохранительных органов, — объясняет эксперт.

Евросоюз обеспокоен тем, что входящие в него страны дают иностранцам вид на жительство или гражданство в обмен на вложение денег или покупку недвижимости. Опасения вызывают средства неясного происхождения, криминалитет и политически значимые лица. «Троянский конь» в Европе не нужен, заявила комиссар Евросоюза по вопросам юстиции Вера Юрова в интервью «Шпигелю».

Запасной аэродром

Программа предоставления вида на жительство, а затем и паспорта в обмен на инвестиции действует во многих европейских странах. Особо популярны Кипр, Греция и Мальта. Когда Мальта официально раскрыла список получивших гражданство в 2016 году, оказалось, что мальтийский паспорт приобрели многие известные российские предприниматели.

Один из бизнесменов признался «Новой газете», что паспорт европейского государства позволяет не только свободно перемещаться по миру, не думая о необходимости получения виз, — это еще своего рода «билет на свободу». В случае атаки на бизнес со стороны правоохранительных органов, спецслужб, сильных игроков из числа конкурентов или заинтересованных чиновников с угрозой возбуждения уголовного дела, — гражданство европейской страны позволяет экстренно покинуть Россию, обосноваться в другом государстве и добиваться получения политического убежища.

Предприниматель уверен, что у большинства серьезных его коллег есть иностранные паспорта.

«Многие могут рассматривать [иностранный вид на жительство или паспорт] как запасной аэродром в случае возникновения рискованных ситуаций в России», — подтверждает Александр Захаров из Paragon Advice Group.

В подготовке материала принимала участие Бланка Зольди, Direkt36

Интересные россияне с иностранными документами

Кипром, Грецией и Мальтой список стран, предоставляющих «золотые визы» и «золотые паспорта», не ограничивается. Испания, Латвия, Португалия тоже шли по пути продажи документов.

Депутат Европарламента Ана Гомес говорила Центру по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP), что, например, программа «золотых виз» в Португалии напоминает ей еще одну «лазейку для коррупции». Депутат опасается, что люди, получившие эти документы, будут использовать их для отмывания денег. «Многие из этих людей, очевидно, являются политически значимыми лицами. Я разговаривала с отделом финансовых расследований [уголовной полиции] и знаю, что юридическая экспертиза, которая проводится в отношении этих людей, минимальна». По ее словам, кредитную историю и денежные проводки претендентов проверяют, но делать нужно куда больше. «Я не думаю, что их проверяют систематически или усиленно, когда речь заходит о высокопоставленных политиках», — заявила Гомес.

В «Панамских файлах», которые «Новая газета» изучала совместно с немецкой газетой «Зюддойче цайтунг» и Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), есть иностранные документы интересных фигур из России.

Бывший вице-президент «Роснефти» Андрей Вотинов в 2015 году был вынужден покинуть компанию и уехать из страны. «Роснефть» обвинила его в хищении денег, и против Вотинова возбудили уголовное дело. Представители Вотинова настаивают, что это давление со стороны руководства «Роснефти» за то, что он «отказался участвовать в коррупционной схеме».

Еще в январе 2014 года «Ведомости» написали о созданной Вотиновым строительной группе «Все люди равны», которая возводила офисные центры, где дочки «Роснефти» арендовали помещения. В госкомпании тогда ответили, что проблем с этим нет. А примерно через год «Роснефть» обвинила Вотинова в том, что его строительная группа совершала махинации с договорами аренды помещений и земли. «Панамские файлы» показали, что, став вице-президентом «Роснефти», Вотинов не владел группой «Все люди равны» напрямую, вышел из числа владельцев. Но контролировал счет основной компании в швейцарском банке. Вотинов легко покинул Россию. Как показали «Панамские файлы», у него был вид на жительство в Монако (см. фото). Теперь российские правоохранительные органы и «Роснефть» безуспешно пытаются достать Вотинова за рубежом. Британский суд отказался его выдать.

Бывший вице-президент госкомпании «Транснефть» Михаил Арустамов покинул должность в 2012 году. Он был близок к руководителю «Транснефти» Николаю Токареву, вместе с его супругой учреждал компанию по недвижимости в Чехии. Как показывают «Панамские файлы», уже в 2013 году Арустамов получил вид на жительство в Швейцарии и паспорт Кипра (см. фото).

Первый заместитель президента ВТБ Юрий Соловьев, как показали «Панамские файлы», имел паспорт Великобритании (см. фото). В файлах Соловьев фигурирует как гражданин Великобритании, проживающий в уютном зеленом районе Лондона между Холланд-парком и Кенсингтонскими садами (адрес имеется в редакции). Согласно «Панамским файлам», офшорная фирма Соловьева Quillas Equities получала миллионы долларов «за консультации». После введения санкций против ВТБ в 2014 году Соловьев передал эту фирму украинской пенсионерке Наталье Улютиной, как было сказано в документах, испытывая «естественное чувство любви и признательности». Супругу Соловьева зовут Галина Улютина. После публикации «Панамских файлов» фирма была ликвидирована.