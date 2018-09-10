Пять тысяч одних соучастников

Неделю назад мы объявили о том, что теперь у каждого из вас есть возможность стать со-участником «Новой газеты». И это была лучшая неделя в нашей жизни. Каждое утро сотрудники редакции (а иные нетерпеливые руководители и намного чаще) получали свежие цифры. Главная среди них, конечно, одна — количество соучастников. И эта цифра за неделю перевалила за пять тысяч.

Пять тысяч человек поддержали «Новую газету», оформив небольшое пожертвование. Спасибо каждому!

И особое спасибо — тем, кто согласился жертвовать деньги ежемесячно (такая форма поддержки называется рекуррентный платеж, и это примерно половина от общего числа транзакций). Скажем честно: постоянство для нас намного важнее, чем размер пожертвования. Из общения с читателями мы знаем, что многих смущает возможность стать соучастником, вложив «скромную» сумму. Поверьте, это ложная скромность! Средняя сумма пожертвования составляет 600 рублей. Но эта история только во вторую очередь про деньги, а в первую — про то, что мы вместе делаем то, о чем другие боятся даже подумать.

И вот что еще важно: этот текст и для тех, кто уже стал соучастником, и для тех, кто пока не принял решение. Помните: есть у соучастия начало, нет у соучастия конца.