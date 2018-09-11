На курс не дуют
Доллар и евро бьют рекорды, но власти больше озабочены проблемами бюджета
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Арнольд Хачатуровкорреспондент
После начала торгов на Московской бирже в понедельник, 10 сентября, доллар превысил отметку в 70 рублей, а евро подорожал до 81,5 рубля. Таких значений рублевого курса рынки не видели с весны 2016 года. При этом никаких особенных причин для падения нацвалюты на этой неделе еще не появлялось — негативного шлейфа от последних событий оказалось более чем достаточно.
На рубль продолжают давить два основных фактора: эскалация санкционной риторики после обнародования новых сведений по «делу Скрипалей» и тревожная экономическая обстановка в развивающихся странах (долговой кризис в Турции и Аргентине). Угрозы Трампа продолжить торговую войну с Китаем тоже вызывают у инвесторов сильный дискомфорт.
Однако именно внешнеполитические новости вносят основной вклад в создание негативного фона для рубля, на котором российская валюта будет существовать еще как минимум два месяца — пока Запад не определится с новым перечнем санкций. Санкции беспокоят инвесторов больше, чем проблемы на развивающихся рынках, именно из-за абсолютной неопределенности, говорит главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова: в любой момент может появиться информация о новых мерах, причем не только из США, но и из Великобритании и стран ЕС.
В ближайшее время эксперты не ожидают резкой девальвации рубля — при отсутствии форс-мажоров до ноября стоимость доллара будет колебаться близ текущих значений (70 рублей плюс-минус 1–2 рубля), но рынки останутся в состоянии повышенной волатильности. А вот дальше развитие событий может приобрести совсем непредсказуемый характер.
На прошлой неделе аналитики «Ренессанс Капитала» опубликовали обзор рисковых сценариев для рубля в зависимости от изменений в санкционном режиме. Самая оптимистичная перспектива — Запад оставит все как есть. Тогда в формировании курса вновь станет доминировать нефтяная привязка, и рубль отыграет часть потерянных за последний месяц позиций.
«Наш базовый сценарий при отсутствии ужесточения санкций предполагает, что рубль должен укрепиться. До какого уровня — будет зависеть от цен на нефть: если они будут близки к текущим (на момент написания заметки — почти $78 за баррель Brent. — А.Х.), то доллар будет стоить в районе 63 рублей, если опустятся до $60 за баррель, то около 67 рублей», — говорит один из авторов обзора, аналитик Олег Кузьмин. При реализации наиболее жесткого сценария санкции затронут российский суверенный долг, начнется массовая распродажа ОФЗ, и тогда курс может рухнуть до 82 рублей за доллар.
Скорее всего, наиболее правдоподобный расклад находится где-то посередине. Например, если санкции затронут операции с новыми выпусками ОФЗ, но не приведут к отключению российской банковской системы от долларовых расчетов, коллапса на долговом и валютном рынках может и не случиться.
Ограничения на покупку новых выпусков госдолга — относительно мягкая мера, которая не будет для России чрезмерно болезненной, считает Наталья Орлова. «В отличие от других развивающихся стран, у России очень низкий госдолг и слабая зависимость от международных рынков капитала. Тем более эффект от этой меры уже отчасти включен в текущий курс рубля». В крайнем случае Минфин сможет размещать те же объемы в рублях на внутреннем рынке — в последнее время заимствования ведомства были умеренными, добавляет экономист.
На прошлой неделе «Новая» отмечала, что, исходя из сильных фундаментальных показателей, в числе которых положительный платежный баланс и профицит федерального бюджета, доллар должен был бы стоить на 10–15 рублей дешевле нынешних значений. В этом плане вероятность рубля укрепиться относительно текущих уровней гораздо выше, чем ослабнуть, но это потребует смены информационной повестки.
«Нужен фактор, который позволит инвесторам посмотреть на активы с точки зрения возможностей, потому что сейчас их угол зрения основан на риске: где бы чего не потерять», — говорит Орлова. Темные времена для рубля могут закончиться после ноября, но сейчас из-за высокой неопределенности инвесторам остается только разом ликвидировать свои позиции по российским вложениям.
Будут ли денежные власти адаптировать свой макроэкономический курс к повышенной волатильности рубля? Самая естественная реакция со стороны ЦБ — начало цикла повышения процентных ставок. «Не думаю, что это произойдет уже в эту пятницу, но в следующие 6 месяцев можно ожидать рост на 50–75 базисных пунктов», — полагает Кузьмин. Вряд ли потребуется большая коррекция денежной политики, считает Орлова: ЦБ и так был консервативен в снижении ставок, да и пока что рынок переваривает сильные движения курса без больших последствий для инфляции.
Интриги добавляют премьер Дмитрий Медведев и советник президента Андрей Белоусов, которые в последнее время недвусмысленно намекают на необходимость перехода к более мягкой денежной политике. Это может рассматриваться как давление на Центробанк, и оно совершенно не способствует стабилизации рубля. Сразу вспоминается аргумент о том, что бюджету и экспортерам девальвация нацвалюты идет только на руку — страдают в основном простые потребители (от роста инфляции и увеличения процентных ставок) и инвесторы. Однако Орлова считает, что лихорадочные движения курса скорее невыгодны правительству. «Слабый рубль, конечно, не помешал бы, но это не значит, что он должен быть волатильным. Когда рынок штормит и он испытывает финансовый стресс, это всегда плохо», — резюмирует экономист.
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