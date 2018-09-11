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«Грань перечеркнута, слов назад не вернуть. Все будет так, как будет»

Потакая поборникам нравственности, дагестанские власти спровоцировали конфликт федерального значения

Егор Крид. Фото: РИА Новости

Общество

Ирина Гордиенкоспециальный корреспондент

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Известный рэп-исполнитель Тимати и чемпион мира по боям без правил дагестанец Хабиб Нурмагомедов устроили публичную перепалку, которая сильно обеспокоила Чечню и Дагестан. Причина: отмена концерта певца Егора Крида в Махачкале.

Дагестанские религиозные активисты решили, что творчество популярного среди молодежи певца Егора Крида противоречит «вековым традициям» народов республики, стали преследовать его в социальных сетях и угрожать изнасилованием в случае, если он осмелится выступать в республике. Активистов поддержал боец Нурмагомедов. Однако поборники нравственности не учли важного фактора: Егора Крида продюсирует певец Тимати, ближайший друг и «брат» Рамзана Кадырова.

По количеству интернет-пользователей Дагестан — один из самых активных регионов нашей страны. Вотсап, инстаграм и фейсбук там назначают на должности, снимают с них, судят, сажают в тюрьму, женят и хоронят. Вся жизнь республики, как на ладони.

Несколько лет назад в дагестанском интернет-сообществе сформировалась группа религиозных активистов, которые решили, что олицетворяют собой моральный камертон многонационального Дагестана. Эта инициатива объединяет людей разных по возрасту, роду занятий и образованию, как правило, даже незнакомых между собой в реальной жизни.

Общее у них только одно: они уверены в своей «безгрешности», а значит, и в собственном праве выносить суждения в отношении поведения других.

Эти люди во всем видят грядущую погибель вековых дагестанских обычаев. И пытаются ее предотвратить.

Так, например, в августе 2016 года в Махачкале во второй раз должен был состояться фестиваль красок в честь индуистского праздника Холи, который отмечается во всем мире. Люди собираются вместе, общаются, танцуют и обсыпают друг друга сухими красками. Выглядит это красочно и ярко. В 2015 году фестиваль красок уже проходил в Махачкале, проходил с большим успехом и без единого инцидента. Но в 2016 году поборники нравственности сильно обеспокоились.

«Если у вас есть честь к предкам и уважение к ним, не ходите! Близится Судный день, лучше покайтесь в своих грехах, а не совершайте новые. Мы — мусульмане, мы должны быть примером, а не наоборот, так что прошу, не ходите. Мы не умрем, если не пойдем, лучше займитесь чем-то полезным», — таков был самый мягкий тон сообщений, которые заполонили социальные сети.

Праздник был отменен.

Следующий инцидент произошел спустя несколько месяцев с музыкальной группой Flos florum. Это камерная группа из Екатеринбурга, которая исполняет готическую музыку, их концерты проходят в средневековом антураже. В рамках своего турне группа должна была выступить и в Махачкале. Однако об этом узнали местные интернет-активисты, которые объявили участников группы «сатанистами» и организовали травлю. При этом дагестанские поборники нравственности перепутали понятие «готическая музыка» с молодежной субкультурой готов. И как ни старались организаторы донести до негодующей интернет-публики этот факт — ничего не помогало.

«Сегодня к нам приедут приверженцы готов, а завтра приверженцы геев захотят тут парад свой провести», — кричали обеспокоенные активисты.

В интернете случилась буря с переходом на личности и угрозами взорвать концертный зал. Мероприятие отменили.

Похожие скандалы случались, в том числе, и вокруг показа в Махачкале «неугодных» художественных фильмов, например «Матильды» и «Пятьдесяти оттенков серого». «Богомерзко!» — кричали активисты, обещая взорвать кинотеатры.

Среди критиков «богомерзких» мероприятий отметились даже чиновники республиканского министерства по делам молодежи. Например, сотрудник отдела патриотического воспитания и профилактических программ Микаил Микаилов записывал и выкладывал у себя на странице видеоролики с резкими нападками на организаторов молодежных мероприятий. Никакой реакции официальных властей на подобные действия чиновника не было, как не было и уголовных дел в отношении тех, кто угрожал «взорвать кинотеатры и концертные залы». Возникало ощущение, что общественных активистов власти поддерживают.

Песни молодого хип-хоп исполнителя Егора Крида слушают подростки по всей стране. Его концерт должен был состояться в Махачкале 9 сентября. Узнав о такой перспективе, религиозные активисты решили, что творчество Крида угрожает нравственному здоровью дагестанских девушек, и стали требовать от «всех порядочных мужчин» ни в коем случае не пускать своих женщин на это мероприятие.

«Этот концерт определит, у кого в доме НЕТ мужчин», — афиша с такой надписью распространилась по социальным сетям.

Однако этого показалось мало. И Криду организовали уже привычную травлю — пользователи наперебой изощрялись в красноречии и угрожали изнасиловать певца, а также «отправить его рабом на кирпичный завод» в случае, если он сунется в республику. Кампанию против молодого хип-хопера с энтузиазмом поддержал известный дагестанский борец, чемпион мира по боям без правил Хабиб Нурмагомедов: совсем недавно он уже выступал с осуждением молодых дагестанцев, слушающих рэп и хип-хоп: «Это не соответствует нашим обычаям».

Хабиб Нурмагомедов. Фото: РИА Новости

В последний день Егор Крид отменил свой концерт в Махачкале. «Ввиду неспокойной обстановки на местах мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт», — так прокомментировали свое решение организаторы. Однако тут в дело вступил продюсер Егора Крида, Тимур Юнусов, известный на всю страну рэпер Тимати Black Star. Помимо своего творчества рэпер Тимати также известен своей близкой дружбой с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, который публично называет Тимати своим «братом».

Когда в дело вступил Хабиб Нурмагомедов, Тимати записал несколько роликов, адресованных лично чемпиону мира.

«Я несколько дней наблюдаю в соцсетях, что творится <…> и за твоими высказываниями о том, что в Дагестане слушать должны, а что не должны. Я внимательно проанализировал тексты дагестанских артистов <…> они не намного больше отличаются от текстов песен московских артистов <…> Я считаю подобные рассуждения глупостью. Если у тебя есть желание, набери меня, обсудим все это», — заявил Тимати.

Он также призвал Нурмагомедова уладить конфликт миром и пообещал, что скоро приедет в Дагестан с собственными концертами.

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

В этот момент проснулось дагестанское МВД, очевидно, оценившее, что конфликт перестает быть домашним. Пресс-служба ведомства выпустила пресс-релиз:

«Сотрудниками ОВД МВД по Республике Дагестан установлен ряд лиц, которые призывают жителей Дагестана и <…> осуществляют призывы к экстремистской деятельности, межнациональной розни, и на этой почве срывают проведение мероприятий. В соответствии с действующим законодательством проводятся мероприятия по процессуальному закреплению их противоправных действий. Республика Дагестан — субъект Российской Федерации, который является светской республикой, на его территории действует российское законодательство, нарушение которого влечет за собой уголовную ответственность».

Но было поздно: на обращение Тимати отреагировал Нурмагомедов.

«Каждая тварь ответит за свои слова, — написал боец в своем аккаунте в инстаграме. — Просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю, но говорить мне типа я не имею права на своё мнение…. Вы можете проводить свои грёбаные концерты хоть каждый день, но мой принцип и то что я думаю, я всегда буду говорить. Отдельно хочу обратиться к Мужчинам Дагестана: многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответе МЫ и только МЫ, а не всякие петушары, которые мол чего то хотят» (стилистика оригинала сохранена.И. Г.).

Тимур Юнусов тоже не заставил ждать себя с ответом.

«Никто мне, в моей стране, не будет указывать, где давать концерты, а где их не давать, — написал он в своем инстаграме. — Так же для всех не далеких, узколобых — разжигание межнациональных конфликтов на почве «религиозных соображений» достаточно зыбкая почва в 2018, она так же преследуется законом. Если мы говорим о религии: тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах, не добивайте лежачего и не ругайтесь матом. А пока вы все это не соблюдаете сами, но пытаетесь вести глубоко-нравственную мораль, вы выглядите смешно, в глазах собственной же аудитории, для этого достаточно почитать комментарии под вашими же собственными публикациями. Я до последнего не хотел этого разговора, и всегда с уважением относился к этой команде спортсменов. Но грань перечеркнута, слов назад не вернуть. Все будет так, как будет. Бог вам судья. Удачи в предстоящем бою» (стилистика оригинала сохранена.И. Г.).

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Теги:
мракобесие, певцы, дагестан

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