Недоизбранные

На следующий день после выборов 9 сентября, которые запомнились больше массовыми задержаниями, нежели ходом голосования, премьер-министр и главное лицо «Единой России» Дмитрий Медведев со всех телеэкранов возвестил о том, что партия «выступила стабильно». Однако если судить по результатам, то это стабильно ухудшающееся состояние. В четырех регионах из тех, где выбирали губернаторов, кандидаты от власти не смогли победить в первом туре и будут вынуждены продолжать соперничество с представителями КПРФ и ЛДПР. В ряде регионов «Единая Россия» упустила большинство в заксобраниях: в Забайкальском крае, Иркутской области, в Хакасии. Чувствительной стала победа кандидата от «Партии возрождения России» Сарданы Авксентьевой на выборах мэра в Якутске, которая обошла спикера местной гордумы Александра Саввинова.

Опыт предыдущих кампаний подсказывал, что особых интриг на региональных выборах ждать не стоит, но, как и предсказывали многие, кандидатов от власти сильно подкосила проводимая федеральным центром «пенсионная реформа». «Это не сломало власти спину, но существенно усилило разочарование в ней со стороны избирателей», — констатирует политолог Дмитрий Орешкин. Дело не только в повышении пенсионного возраста: на результаты в особенно проигрышных для «Единой России» кампаниях повлияла еще и специфика самих регионов и тот факт, что партия власти просто отвыкла от любой конкуренции.

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В Хакасии, где «Единая Россия» откровенно провалилась и в Верховном совете, и на губернаторских выборах, на население свалились санкции США: из-за проблем «РУСАЛа» и Дерипаски пришлось заморозить вливания в Саяногорский алюминиевый завод, который является не только градо-, но и регионообразующим предприятием. Параллельно начались проблемы у главы Хакасии Виктора Зимина, соратники которого стали фигурантами уголовных дел. «Сделали все, чтобы ослабить Зимина. Но забыли самое главное — Зимина уволить. <…> Кроме того, власти решили совместить в один день выборы четырех уровней, вследствие чего каждый уровень власти стал работать на себя», — комментирует коллизию Виноградов в колонке для The New Times. В итоге «Единая Россия» проиграла везде, а Кремль демонстративно заявил через СМИ, что Зимину придется уйти еще до второго тура.

Во Владимирской области действующий губернатор Светлана Орлова очень старалась победить: в конце августа в областном центре даже открыли большой ледовый дворец. «Город на 342 тысячи человек — и один ледовый дворец. Я сама встала на коньки, невозможно было попасть на занятия. Детишки маленькие вставали в шесть утра, а теперь они могут больше тренироваться», — радовалась Орлова на открытии. Но балансирование на тонком льду ей не очень помогло: те же «детишки» могли припомнить Орловой ее распоряжение проверять всех подростков, были ли они на протестных митингах. Местные элиты тоже были не в восторге от губернатора. Теперь во втором туре ей предстоит бороться с соперником из ЛДПР, который отстал от Орловой всего на пять процентов.

Проблемы возникли и у главы Хабаровского края Вячеслава Шпорта после того, как он решил удалить из региональной политики своего конкурента — мэра Хабаровска Александра Соколова, напоминает Виноградов. Но адекватной замены не нашлось, и местная вертикаль власти начала шататься. Шатается она и в Приморье, но там у кандидата от власти Андрея Тарасенко больше всего шансов на переизбрание, хотя они тоже не 100-процентные. Дмитрий Орешкин считает, что из четырех губернаторов во вторых турах спасется не более двух нынешних глав регионов.

Виноградов делится ощущением, что те, кто вышел во второй тур (кандидат от ЛДПР в Хабаровском крае и вовсе обошел действующего губернатора) «не выглядят как профессионально готовые к должности». Орешкин вообще считает, что представители системной оппозиции ничем не лучше своих властных соперников. «У народа сейчас когнитивный диссонанс: страна встала с колен, а жить стали беднее. Путин — фигура неприкасаемая, поэтому под раздачу попадают губернаторы. Но и кандидаты, завтра став главами регионов, будут так же встроены в систему, так же будут просить денег у центра. Региональная политика построена по принципу: пусть они будут бедные, но послушные».

Никто на деле ссориться с Москвой не станет: и КПРФ, и ЛДПР как единственные бенефициары недоверия к «Единой России» прекрасно начнут играть по прежним правилам, не сильно их меняя. Другое дело, что даже те ставленники власти, кто переизбрался или победил на выборах разных уровней, теперь вынуждены будут находиться в оппозиции к крупным городам своих регионов: во многих областных центрах «единороссы» проиграли, что даже с учетом низкой явки выглядит слишком уж массовой фрондой.

Особенно показателен пример Якутска, где неожиданно для всех мэром стала Сардана Авксентьева.

«Это победа из категории «женщина психанула и пошла», — иронизирует главред сайта «ТайгаПост» Айталина Никифорова.

Авксентьева, директор ПКК «Аэроторгсервис», стала кандидатом вопреки всем прогнозам: она работала в штабе директора аэропорта Якутска Николая Местникова, но в июле его арестовали.

При этом для кандидата от «Партии возрождения России», о существовании которой в Якутске до 9 сентября знали только ее немногочисленные сторонники, в общем, была выстелена ковровая дорожка к победе. Ее главный конкурент незадолго до выборов попал в крупный скандал, связанный с местной гостиницей, к владению которой он имел отношение и которая странным образом выигрывала госзаказы. А к беспрецедентной пиар-кампании оппозиционного кандидата (ее поддержал снятый с гонки фаворит выборов бизнесмен Владимир Федоров) добавилось нападение за несколько дней до выборов. Авксентьеву облили краской, и Никифорова намекает, что это мог быть ход со стороны ее технологов: «Тут уж весь Якутск уже возмутился».

Из Москвы победа Авксентьевой кажется знаковой: в кои-то веки победил не «единоросс» и даже не представитель системной оппозиции. В самом Якутске пока настроены скептически, но надеются, что такой электоральный демарш подстегнет пессимистов, обычно не ходящих на выборы. Эту надежду можно спроецировать и на всю страну, если, конечно, к следующему единому дню голосования не окажется, что разницы между бывшими руководителями от «Единой России» и нынешними ставленниками от других партий нет никакой.