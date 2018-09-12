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Интервью

Давай договоримся

Прогулка по Книжной ярмарке: куда идти родителям? Как книжки выбирать?

Фото: «Новая газета»

Этот материал вышел в № 100 от 12 сентября 2018
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Культура

Елена Дьяковаобозреватель

 

Детская литература — основная тема 31-й Московской международной книжной выставки-ярмарки. С поэтом и переводчиком Мариной Бородинской мы собирались строго беседовать о «проблемах отрасли». Но поход вдоль стендов ярмарки нас захватил. Да, тиражи малы, маленькие издательства живут храбро и непросто, законы о «возрастной маркировке» часто порождают бессмыслицу, но… Сколько хороших детских книг и иллюстраций к ним! Новых и старых. Переводных и российских. О них и говорили. Листали. Оторваться не могли.

Бородицкая: Смотри! Только вошли на ярмарку — нас встречает стенд издательства «Розовый жираф». Их подростковую серию я очень люблю.

Дьякова: А я очень ценю их русское издание детских книг Стивена Хокинга — серии «Джордж» о приключениях мальчика во Вселенной, о физике, астрофизике, математике. Гений отлично писал для детей. Вон и новый том — «Джордж и код, который не взломать»: героя явно унесло в сферу IT.

— И их подростковая, «полосатая» серия хороша. Книги проблемные. «Просто космос» Фрэнка Бойса — про подростка, у которого гормональный бум, и его все сверстники и знакомые взрослые принимают за взрослого человека. И из-за этого он попадает в такие нелепые ситуации… Лоис Лоури — мудрец. Вот «Вестник», уже третья его книга на русском. У «Розового жирафа» вышел на русском «Пик» Роланда Смита — знаменитая книга о подростке-альпинисте. Он ходит в горы — и лезет в Нью-Йорке на небоскреб. Поэтому издатели поставили возрастную градацию +14–17. Боялись грозного закона № 436 (О защите детей от информации, причиняющей вред и здоровью, и развитию.Ред.).

— По этому закону уже Маяковского старшеклассникам не продают. Кстати, если подросткам опасен «Пик», то и «Дети капитана Гранта» до 18+ опасны: там Роберт идет через горы со взрослыми.

— Он и по вантам карабкается! Конечно, «Детей капитана Гранта» до 18 лет — низзя! А то все как прочтут и начнут, понимаешь, карабкаться на ванты! Вот что бывает, когда упоминание приравнивается к призыву подражать герою.

А вот для только вышедших из младенчества. Они учатся различать цвета, считать до трех… учатся любви по этим книгам. «Идем ловить медведя» Майкла Розена, «Знаешь, как я тебя люблю?» Сэма Макбратни…

— Это святое: школа обнималок в семье зайцев. И это идет даже до «Теремка», до коротких сказок Сутеева — идеального чтения двухлеток.

— …И «Очень голодная гусеница» Эрика Карла, без которой уже полвека немыслимо нормальное младенчество. Читают ее на 25 языках.

А рядом с «Розовым жирафом» — «Самокат». Вот их «Алиса» Кэрролла — в новом переводе Евгения Клюева. Вот отличная идея: «Давай договоримся» Анн-Клер Кляйндинст — книжка для родителей про то, как договариваться с ребенком.

— «История старой квартиры» Александры Литвиной и Анны Десницкой — прекрасная книга «Самоката», где наш лихой XX век показан через историю одной семьи. И я знаю, что Литвина и Десницкая («Старая квартира» была их первой книгой) работают над следующим проектом — детской книгой в том же жанре про Транссибирскую магистраль. Просто бесценная идея…

— …А рядом — «Манн, Иванов и Фербер». МИФ тоже отлично раскрутил детскую линию. Я им перевела книжку Питера Бентли «Принц и свинтус» и «Маленькие балеринки» Грейс Маккэрон. Сначала не очень хотела браться, но девушка Майя шести лет посмотрела иллюстрации, присланные по электронке, и сказала: «Марина, мы это переведем». И я быстренько взяла под козырек.

— Марина, какие сейчас главные радости у детской литературы и ее издателей в России? И главные проблемы? Малые тиражи?

— Главная радость — хорошую книжку издать. И чтобы она хорошо расходилась. А проблемы — пресловутый закон № 436. И всякие рогатки и запрещалки, которые, к сожалению, сейчас везде. У нас на словах ведь предпринимателям небольшим везде дорога, а на деле их душат почем зря.

В том числе очень непросто малым издательствам: Мелик-Пашаева, «Абрикобукс», те же «Машины творения», «Самокат», «Розовый жираф». Вот, смотри: стенд магазина «Читай-город». Многие детские издатели отдали свои книги сюда, чтоб они присутствовали на ММКВЯ, а на стенде можно было б сэкономить… Даже не самые малые издательские дома так поступают.

Вот! «Азбука» наконец начала издавать по-русски книги Доктора Сьюза для самых маленьких. Они популярны в мире уже полвека: это сумасшедший автор, взрывная смесь Чуковского с Хармсом! По текстам Сьюза учатся читать (он и иллюстрировал книги сам) — но цитаты из его книги «Это только начало» и университеты печатают на майках и мантиях.

Я перевела четыре книги Сьюза. Вот две из них: «Это только начало» и «Как Гринч Рождество украл». В серии — переводы Татьяны Макаровой, Владимира Гандельсмана. Начинается шествие Доктора Сьюза по России!

Не вижу в круговерти ярмарки стендов малых издательств «Настя и Никита» и «Пешком в историю». Но очень их ценю!

Ценю их серию «Пешком в историю», где шустрые мыши Тимка и Тинка (их семья живет в подсобке Исторического музея) попадают то в Москву 1812 года, то в Древний Египет, то на Крит — и везде очень помогают детям.

Моя любимица — книга Анны Ремез и Натальи Колотовой «На коньках по Неве, или Мышь в рукаве!»: мышата спасают флот, видят Петра I и, считай, лично определяют сына гончара Федю в Навигацкую школу.

…Некоторые дети в Москве уже говорят: «Пойдем в Исторический музей! Вдруг Тимку с Тинкой встретим?» На что приходится дипломатично отвечать: «У них дел-то сколько… А в музей, конечно, пойдем!»

Нам нужно еще посмотреть «Октопус». Очень люблю там «квадратненькую» серию детских поэтов «Радуга-дуга». Вот книга Юли Симбирской «Наперегонки» — она не так давно была участницей нашего семинара на Форуме молодых писателей Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергея Филатова. А теперь — сложившийся писатель: есть и награды. Вот книга Насти Орловой — она начинала на том же семинаре Фонда Филатова. Вот замечательная Галина Дядина, Тим Собакин, Рената Муха, Вадим Левин. И у меня недавно вышла книга в этой серии.

А вот книги Нины Дашевской. Она пишет про музыку и театр. У нее обалденные детские повести — есть и для подростков, и для малышей. Ее «Тео, театральный капитан» я очень люблю: там рассказано, как устроен оркестр, но сквозной сюжет — героические приключения мышонка! «Самокат» издал.

Теперь смотрим «Эгмонт». Вот, отдельный стенд с крупным плакатом: «Эгмонт. Проект Артура Гиваргизова». Гиваргизов — составитель. Проект современной детской литературы называется «Пестрый квадрат». А у АСТ был недавно чудесный проект Андрея Усачева: они два тома художника Чижикова сделали, буквально собрав его наброски. А поэты к ним сочинили стихи.

«Белая ворона» — тоже замечательное издательство. Вот «Детское время» — так теперь называется питерский «Детгиз». Вот Олег Григорьев — ну, это уже классика. И смотри, как здорово сделали «Диалог у новогодней елки» Юрия Левитанского отдельной детской книгой…

— Марина, ты — профессионал, я стараюсь следить за детской книгой, но и мы с тобой на ярмарке захлебываемся. В том числе — от восторга и изобилия. Хотя знаем, как непросто живут издатели. И как скромны тиражи. Но скажи: кончится ярмарка… Куда идти родителям? Как книжки выбирать?

— Интернет. Форумы. Сарафанное радио родителей — немалая сила.

Но есть и специальные сайты. «Библиогид». Его ведет с 2002 года Российская детская библиотека. Веселый, нарядный, умный сайт «взрослым о детской книге» — и их советами можно руководствоваться.

— А «творческие утренники» детских писателей у нас случаются?

— Ну… кто хочет посмотреть на всю, так сказать, линейку современных детских писателей, причем одетых в кеды и ветровки, тот может приехать в Переделкино, в Дом Чуковского. Там два ежегодных праздника: народ приезжает и прямо вот — авторы читают стихи детям.

Один праздник — в середине мая, как и Чуковский сам делал. Дети приходили с шишками для самовара: горсть шишек — билет. И выступали для них писатели.

Павел Крючков и другие замечательные люди, руководящие Музеем Чуковского в Переделкино, возродили эту традицию.

А в Гайдаровской библиотеке, что в Ружейном переулке, каждый месяц собирается клуб детских писателей. Слушают сначала тексты, потом ругают. Потом дают всякие советы. Потом братаются за чашкой чая.

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Теги:
литература, книги

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