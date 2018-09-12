Где, кого, за что

Как судить театр?

Продление ареста, еще один поддельный протокол, главный свидетель ничего не знает о хищениях

Где: Московский городской суд

Кто: Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин, Софья Апфельбаум, Нина Масляева

Статья: 159 ч. 4 УК РФ («Хищение»)

Стадия: продление срока содержания под стражей, ознакомление с материалами дела

Грозит: до 10 лет лишения свободы

3 сентября защита Алексея Малобродского сообщила об обнаружении поддельного протокола осмотра изъятых предметов. В одном томе дела вшиты две копии протокола: одна — от 26 мая 2017 года, вторая — от 3 августа 2017 года. Первый протокол составили, когда дело расследовало Главное управление Следственного комитета по Москве: в первом осмотре участвовал следователь Центрального аппарата Сергей Мосенков. В июле 2017 года дело передали Центральному аппарату СК. Как отметила Карпинская, в обоих осмотрах участвовали одни и те же понятые: Айшан Жанселдиева и Гулназию Кекеева. Карпинская выразила сомнения в совпадении подписей одной из понятых на разных протоколах.

Ранее, в середине августа, Малобродский заявил, что следователи, ведущие дело «Седьмой студии», заменили протокол допроса свидетельницы Ларисы Войкиной. По его словам, в показаниях была усилена «обвинительная составляющая». Сама Войкина подтвердила, что в документе ее показания изменены. Защита Малобродского потребовала изъять эти подложные доказательства из уголовного дела.

11 сентября Мосгорсуд продлил арест режиссеру Кириллу Серебренникову и бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину до 19 октября 2018 года. На заседании адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что у ключевого свидетеля обвинения — главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой — нет никакой информации о предполагаемом преступлении.

— «Как похищали денежные средства из кассы руководители Итин, Серебренников и Малобродский, я не знаю, каким образом они присваивали денежные средства, я не в курсе». Это прямая цитата показаний Масляевой из протокола очной ставки с Итиным. Примечательно, Ваша честь, что эта очная ставка снята на видео. И прекрасно видно, что Масляева читает свои показания по бумажке, по заранее приготовленной бумажке. Когда же следователь Лавров советует ей от этой бумажки оторваться, она и выдает не изобличающие, а оправдывающие показания — она ничего не знает о хищении, — заявил Харитонов, подчеркнув, что Масляева владела полной информацией о расходах средств «Седьмой студии» на постановки и оплату труда сотрудников.

Адвокат снова обвинил следствие в подлоге и фабрикации дела. По его словам, следствие само «запуталось в цифрах» и не в состоянии указать точную сумму средств, хищение которых якобы совершили обвиняемые по делу. В свою очередь Серебренников связал процесс со своей профессиональной деятельностью.

— Как судить театр? Есть лайфхак от Следственного комитета: надо сочинить якобы воровство, якобы хищение, якобы преступный умысел и говорить: «Нет, это не за то, что нам не нравятся они с их современным искусством, это за экономику». И всегда найдется ловкий следователь, который найдет правильную статью, подгонит все что можно под эту статью, и все будут довольны, — заметил режиссер.

В январе Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии», обвиняемых в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Сейчас стороны знакомятся с материалами дела. Затем дело будет передано в суд. Сумма ущерба составила 133 млн рублей. Все фигуранты дела, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, сотрудничающей со следствием, не признают свою вину.

Где, кого, за что

Дело «Сети»

Фигурантам «пензенского дела» Дмитрию Пчелинцеву, Илье Шакурскому и Арману Сагынбаеву предъявили обвинение по ст. 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества»).

Ранее троих арестованных активистов антифашистских движений обвиняли в участии в террористическом сообществе «Сеть». Теперь Пчелинцева и Шакурского обвинили в организации сообщества, им грозит до 20 лет лишения свободы. Во время предъявления обвинения Сагынбаев отказался от своих предыдущих показаний и сказал, что дал их под пытками.

В то же время «Родительской сети» заявили, что при предъявлении обвинения следователь показал Пчелинцеву два заключения. В первом говорилось, что если он признает вину, то ему вменяют ч. 2 ст. 205.4 УК (наказание от 5 до 10 лет лишения свободы), во втором — если вину не признает, тогда его обвиняют по ч. 1 ст. 205.4 УК (наказание от 15 до 20 лет лишения свободы).

По «пензенскому делу» в Санкт-Петербурге и Пензе проходят 11 человек. По версии следствия, сообщество «Сеть» готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Фигуранты дела рассказывали, что их пытали электротоком и требовали дать признательные показания.

Дело о пытках в колонии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия») после рассказов заключенных о систематических избиениях в керченской ИК-2.

В июле более 70 заключенных рассказали о систематических избиениях. По словам осужденных, избиения происходили в комнате дежурной части, в служебных кабинетах и штрафном изоляторе. Кроме того, правозащитникам сообщили о вымогательствах в ИК-2.

Дело об экстремизме

Тимирязевский районный суд Москвы приговорил публициста Юрия Екишева к двум годам колонии общего режима и освободил в зале суда.

Соратника полковника Квачкова Екишева признали виновным по ч. 1 ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды»). Екишев находился в СИЗО с ноября 2017 года, поэтому по новому закону («день за полтора») его отпустили в зале суда.

26 января 2016 года он опубликовал карикатуру XX века с подписью «Подлую скотину русской хворостиной — чтобы эта гадина больше нам не гадила».

В мае 2017 года Дорогомиловский районный суд приговорил Екишева к полутора годам колонии по ст. 282.1 УК РФ. Тогда речь шла о публикации антисемитских статей.

Дело «Нового величия»

Дорогомиловский районный суд продлил домашний арест фигурантам дела Анне Павликовой, Марии Дубовик, Максиму Рощину, Павлу Ребровскому, Сергею Гаврилову и Рустаму Рустамову на три месяца, до 13 декабря. Остальным участникам — Руслану Костыленкову, Дмитрию Полетаеву, Вячеславу Крюкову и Петру Карамзину на момент подписания номера точный срок продления еще не был известен.

Десятерых участников организации «Новое величие» задержали в Москве 15 марта — их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Одну из руководящих ролей в «Новом величии» занимал информатор полиции. Четверо арестованных находятся в СИЗО, шестеро — под домашним арестом. Скоро дело будет передано в суд.

Сергей Лебеденко, «Новая»,

«Медиазона»