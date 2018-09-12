Дыра в белом халате

Где: Камчатский краевой суд

Кто: министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко

Статья: 160 ч. 4 УК РФ («Растрата, хищение средств в особо крупном размере»)

Грозит: до 10 лет лишения свободы

Стадия: избрание меры пресечения

Как сообщает информагентство «Кам 24» со ссылкой на источники в правоохранительных структурах, дома у министра Татьяны Лемешко прошли обыски, СК возбудил уголовное дело. По версии правоохранителей, в конце 2017 года из бюджета региона на счет одной из коммерческих структур перевели 47 миллионов рублей. Эти деньги предназначались для покупки помещений в микрорайоне Петропавловска-Камчатского Северо-Восток под филиал городской поликлиники № 3. В СК предполагают, что цена контракта может быть завышена на 20–25 миллионов рублей, прибыль же продавец и покупатели (то есть чиновники) поделили.

Камчатские руководители в свое время активно пиарились на новой поликлинике. На официальном сайте краевого правительства сообщалось, что обустройство филиала ведется «в рамках исполнения поручений президента России по повышению качества и доступности медицинской помощи».

Сама Татьяна Лемешко утверждала, что рассмотрела множество вариантов помещений для размещения филиала. Ни один из них не подходил, а этот подошел практически идеально.

«Здание было признано пригодным для размещения медицинского учреждения, и в конце 2017 года правительством Камчатского края были выделены ассигнования на приобретение этого помещения», — говорила Лемешко в минувшем марте. Филиал поликлиники был открыт примерно три месяца назад. Он рассчитан на 100 посещений в смену.

Уголовные дела возбуждены в отношении министра, а также адвоката Мирослава Федюка и учредителя коммерческой организации Мурсалова, посредника при проведении сделки. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, то есть хищение денежных средств в особо крупном размере»).

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении подозреваемых под стражу.