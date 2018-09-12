Врали? Сутки заключения

Бывший внештатный советник избирательного штаба президента Дональда Трампа по внешней политике 31-летний Джордж Пападопулос, признавшийся в октябре прошлого года во лжи ФБР, приговорен к 14 суткам тюрьмы и к 9,5 тысячи долларов штрафа. Он в состоянии расплатиться немедленно, поскольку предусмотрительно не тратил деньги, полученные два года назад от таинственного господина, которого подозревают в работе на израильскую разведку.

Пападопулос попал в орбиту Трампа в марте 2016 года и провел в ней всего несколько месяцев, но за это время успел пересечься с рядом колоритных личностей — от мальтийского профессора-русофила и мнимой племянницы Путина до шустрого американского делового человека белорусских кровей.

Пападопулос окончил в 2009 году американский университет Де Поля, учился в Лондонской школе экономики и периодически работал (с 2011 по 2014 год) в консервативном Хадсоновском институте в Вашингтоне, занимаясь проблемами нераспространения ядерного оружия, отношениями США с Азербайджаном и Казахстаном и добычей нефти и газа в Греции, Израиле и на Кипре. Он находился в самом начале своей профессиональной карьеры, которая закончилась 5 октября, когда он признал себя виновным.

Судимость его пустячна, но с любой судимостью честолюбивому американцу идти по жизни трудно. На днях Пападопулос поведал CNN, что надеется на Трампа, который может его помиловать и снять судимость.

28-летнего Пападопулоса взяли в марте 2016 года в трамповский штаб советником по внешней политике. Взяли по той же причине, по которой туда попал нелепый Картер Пейдж: признанные специалисты в ту пору держались от Трампа в стороне, и его штабу приходилось набирать кого попало.

Пападопулосу поручили заниматься отношениями с Россией, о которой он в тот момент имел расплывчатое представление. Трамп официально назвал Пападопулоса своим советником 21 марта 2016 года. «Он консультант по энергетике и по нефти, прекрасный парень», — похвалил Трамп свое приобретение.

Сын греческих иммигрантов работал у Трампа на общественных началах и был, как в своей изящной манере выразился потом президент США, на побегушках. Но плох тот солдат, который не хочет стать генералом.

Пападопулоса пригласили в штаб Трампа по телефону. Во время визита в Италию он познакомился с человеком, который именуется в судебных документах «профессором». На то, чтобы его расшифровать, ушли считаные часы. Речь идет об уроженце Мальты Джозефе Мифсуде, который действительно был профессором и директором Лондонской дипломатической академии, хотя опубликовал лишь горстку научных статей. Он говорит с сильным средиземноморским акцентом, известен своими пророссийскими взглядами и является завсегдатаем Валдайских форумов.

Поначалу профессор не обратил на юного Пападопулоса особого вниимания, но узнав, что американец будет работать в трамповском штабе, сообщил, что у него обширные связи среди российских чиновников, и 21 марта 2016 года познакомил Пападопулоса с молодой россиянкой по имени Ольга, назвав ее «племянницей Путина».

Пападопулос, со своей стороны, мечтал выдвинуться среди трампистов, которые заявили ему на собеседовании, что видят главную цель своей внешней политики в сближении с Россией.

Прилетев в конце марта в Вашингтон, 28-летний советник не мог поверить своему карьерному взлету. 31 марта он присутствовал на совещании, где были Трамп, сенатор и будущий министр юстиции Джефф Сешенс и другие видные люди. Фото Пападопулоса на этой встрече облетело в твиттере весь мир, а сейчас иллюстирирует судебную хронику.

Желая отличиться, Пападопулос объявил в начале совещания, что у него есть связи, которые могут устроить «встречу на Эльбе» между Путиным и Трампом. Как говорит защитник Пападопулоса, некоторые участники совещания приняли эту мысль в штыки, но Трамп «одобрительно кивнул» и поручил Сешенсу рассмотреть этот вариант. Сешенсу, «похоже, эта идея понравилась, и он заявил, что штаб ее обдумает», — утверждает адвокат Пападопулоса.

На этом идея прекратила свое существование, будучи умерщвленной начальником штаба Полом Манафортом. Но критики Трампа ухватились за его «одобрительный кивок» как за долгожданное доказательство тяги к сговору с Россией.

Ольга, как потом выяснилось, путинской племянницей вовсе не была.

Пападопулос занимал в иерархии трамповского штаба совсем скромное место и целиком зависел от воли своих начальников, которые из вежливости его хвалили, но пальцем о палец не ударили для того, чтобы встретиться с россиянами, тем более отправить в Москву Трампа.

Судьбоносная встреча Мифсуда и Пападопулоса произошла 26 апреля 2016 года. В тот день профессор поведал американцу, что был намедни в Москве, где один высокопоставленный чиновник похвастался ему, что русские добыли компромат (в оригинале dirt, «грязь») на соперницу Трампа и что у них есть «тысячи имейлов Клинтон».

Это можно истолковать как то, что москвичи собирались слить свою добычу трамповскому штабу. Услышав об этом, сторонники версии о сговоре трампистов с Москвой воспряли духом. Пападопулос, однако, сказал CNN, что не помнит, рассказал ли он об этой похвальбе штабу Трампа. Может, рассказал, но может, и нет.

27 января прошлого года Пападопулос принимал душ в квартире своей матери в Чикаго, как вдруг ему позвонили следователи ФБР, сказавшие, что они у его подъезда и хотят с ним побеседовать. Его пригласили проехать в контору, чтобы поговорить «об одном парне в Нью-Йорке, которого вы можете знать и который в последнее время упоминается в новостях».

По крайней мере, такова версия Пападопулоса, который, по его словам, решил, что речь идет о «русском бизнесмене Сергее Миллиане». Этому бойкому 38-летнему господину, родившемуся в Белоруссии якобы с фамилией Кукуть и сменившему ее после переезда в США, в прошлом году уделялось много внимания в американских СМИ. Прежде всего потому, что он якобы был замаскирован как «Источник D» и «Источник Е» в знаменитом «Досье Трампа».

Этот источник будто бы сообщил составителю досье, бывшему британскому разведчику Кристоферу Стилу, самые скабрезные детали трамповского визита в Москву.

Но на самом деле фэбээровцев интересовал вопрос об отношениях Пападопулоса с россиянами и их эмиссарами вроде Мифсуда. Трамп к тому времени был уже избран, и Пападопулос пытался устроиться в его администрацию. Именно поэтому, говорит его адвокат, он не хотел подводить трампистов и не всегда отвечал на вопросы ФБР честно: например, врал, что сошелся с мальтийцем Мифсудом до того, как его взяли в штаб Трампа советником.

Прокуратура обвиняла Пападопулоса в том, что он помешал следствию. Например, писали прокуроры судье 17 августа, если бы он сказал правду, ФБР могло бы арестовать Мифсуда, когда он гостил в США, но мальтиец вовремя улизнул и больше не возвращался. Судя по тому, что судья дал Пападопулосу всего 14 суток, хотя прокуратура просила дать до полугода, ее доводы показались ему недостаточно убедительными.

Недавно жена Пападопулоса — белокурая итальянка Симона Манджианте, с которой он познакомился в соцсети Linkedin и вступил в брак в мае, заявила прессе, что спецпрокурор Роберт Мюллер угрожал также обвинить Пападопулоса в том, что он был незарегистрированным агентом влияния Израиля.

Как рассказал Пападопулос CNN, он отправился с Симоной в Средиземноморье, где на греческом острове Микенос его неожиданно навестил израильско-американский бизнесмен Чарльз Тавил, которого он раньше не знал. Тот сказал, что хочет обсудить с ним некую сделку, но был крайне невнятен. Затем он срочно пригласил Пападопулоса слетать к нему в Тель-Авив, где они снова говорили ни о чем.

По словам Пападопулоса, Тавил неожиданно вручил ему пачку стодолларовых купюр, в которой было 10 тысяч. Американец объясняет, что побаивался своего нового знакомого, не решился ему отказать, и поэтому взял деньги, но не тратил их, ожидая, что прокуроры потребуют его оштрафовать.

Прокуроры знали, что у него есть 10 тысяч, и написали об этом судье, требуя слупить с Пападопулоса от 500 до 9500 долларов. Вот тут как раз судья их послушал и взыскал с подсудимого по максимуму — на оставшиеся 500 долларов молодые могут наконец отправиться в свадебное путешествие.

В свою очередь Тавил отрицал в интервью CNN, что он израильский шпион.

Короче, в этой эпопее, закончившейся малозначительным приговором, еще очень много загадочного.