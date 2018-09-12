«Бился головой о стекло автомобиля и наносил себе телесные повреждения»

Краснодарский адвокат Михаил Беньяш 9 сентября должен был оказывать юридическую помощь задержанным на несанкционированной акции Алексея Навального. Незадолго до ее начала в центре Краснодара на адвоката напали сотрудники полиции в штатском, засунули в машину и там избили. Затем привезли в отделение и на протяжении 8 часов отказывались сообщать, где он находится. По словам Беньяша, все это время он подвергался избиениям со стороны полицейских. На следующий день адвоката привлекли к административному суду. Его арестовали на 14 суток за невыполнение требований сотрудников полиции и присудили 40 часов обязательных работ за участие в акции протеста. До последней он так и не дошел.

Представлять интересы Михаила Беньяша в суде вызвались семь адвокатов. Александр Попков, адвокат «Агоры», рассказал «Новой», что накануне акции «анонимные доброжелатели» присылали Беньяшу на телефон данные о его геолокации, а также сообщили, что на его машину получена ориентировка.

— Ему написали такое сообщение: «Есть указание закрыть тебя на 15 суток, чтобы ты не мешался». Дело в том, что он очень активно всегда защищает задержанных на митингах. И в связи с тем, что в отношении него проводятся оперативно-разыскные мероприятия (а они могут проводиться только на основании судебного решения), около часа дня в воскресенье он обратился в Следственный комитет и прокуратуру.

Попков рассказывает, что, когда Беньяш вышел из прокуратуры и прошел несколько кварталов (он был со своей доверительницей, активисткой Ириной Бархатовой), на него напали два человека. Эти люди были одеты в гражданское и, не представившись, затолкали его в машину. Бархатова начала снимать происходящее на телефон, нападавшие это заметили и тоже забрали ее в машину. Там, по словам Беньяша и Бархатовой, их стали душить. Человек, сидевший за водительским сиденьем, наносил Беньяшу удары по лицу, другой держал его за шею. Затем мужчину и девушку привезли в отделение полиции. Бархатова успела набрать номер местного адвоката Алексея Аванесяна.

— Она позвонила мне и сказала: «Я нахожусь на четвертом этаже, Миша в другом кабинете, и его там бьют», — рассказал «Новой» адвокат Беньяша Алексей Аванесян. — Я приехал туда и потребовал провести меня к подзащитному. Мне сказали, что его здесь нет. Я позвонил в дежурную часть, сказал, что человек был похищен предположительно сотрудниками полиции. Мне ответили, что про это ничего не известно. Я пытался пройти на территорию ОВД, но меня не пускали — при наличии адвокатского удостоверения. В этом же отделе содержались задержанные уже в момент митинга, и внутри был введен план «Крепость». Я простоял там 8 часов.

Аванесян рассказывает, что уже вечером постепенно начали выпускать задержанных на митинге. Он опрашивал каждого, кто выходил, не видел ли кто-то Беньяша. Один из подростков показал Аванесяну видео, на котором Михаил «еле передвигается вдоль стенки, и опера подгоняют его наверх по лестнице». Аванесян позвонил в полицию и заявил, что должно быть заведено уголовное дело, так как внутри отделения незаконным пыткам подвергается адвокат:

— Реакции — ноль. Тогда я позвонил в скорую помощь и сказал: «Срочно приезжайте, у человека возможно черепно-мозговая травма». Скорая помощь туда заехала, и мне удалось пройти внутрь. Там уже спросил у сотрудника полиции, где Беньяш, и он сказал мне, что его уже увезли в изолятор временного содержания. Я принял решение просто пробежать на пятый этаж. Мне повезло, что между третьим и четвертым этажом спускалась бригада скорой помощи. Они показали мне кабинет, где он находился. В кабинете сидел Михаил в наручниках, у него на лице были следы побоев.

Когда Беньяша стали выводить из кабинета, Аванесян сумел сфотографировать его: под правым глазом у него образовалась гематома, на лице были следы от ударов.

На следующий день состоялось заседание суда. Аванесян рассказал, что перед его началом сменилось четыре судьи. Секретарь, по словам защитника, пришла на заседание в состоянии алкогольного опьянения и физически не могла фиксировать происходящее, все адвокаты просили ее заменить, но был получен отказ. Судья Станислав Буренко также отклонил ходатайства о ведении видеосъемки, допросе свидетеля (Ирины Бархатовой), демонстрации видеосъемки, как «задерживали» Беньяша, и вызове сотрудников полиции, которые его избивали. Согласно рапорту, Беньяш получил телесные повреждения, так как «пытался спровоцировать драку, бился головой о стекло автомобиля и наносил себе телесные повреждения».

Аванесян рассказывает, что перед своим заседанием Беньяш вызвался защищать Ирину Бархатову, ей в итоге выписали штраф в 500 рублей. Беньяшу присудили 40 часов обязательных работ по статье 20.2 за участие в несанкционированном мероприятии и арестовали на 14 суток по статье 19.3 за неповиновение полицейским. Адвокат «Агоры» Попков сообщил, что более 300 адвокатов из 50 регионов обратились в Федеральную палату адвокатов с просьбой защитить Беньяша. Согласно данным ОВД-Инфо, всего во время несанкционированной акции в Краснодаре было задержано более 60 человек.