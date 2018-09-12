Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан опубликовала в своем фейсбуке выдержки из письма брата: «В то, что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве, я уже не верю. Как и во многое другое. Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься (видимо, с голодовки. — ​Ред.). Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории».

Также Наталья сообщила, что Олег написал завещание.

7 сентября Сенцова в колонии посетил адвокат Дмитрий Динзе. «По поводу своего здоровья Олег сказал только одно: оно стабильно плохое, — ​рассказал Динзе «Новой газете». — ​Более подробно он описал свои ощущения и мысли в письме к сестре Наталье Каплан. То, что она опубликовала в фейсбуке, я полностью подтверждаю. Со мной разговора как такового не состоялось, он писал поручения, связанные с его работой над новым фильмом, я привозил необходимые ему материалы. Больше я общался с руководством колонии. Очевидно, находясь под давлением, они заметно нервничают из-за голодовки Олега, считая, что оснований для ее продолжения нет. Меня встречают прохладно, но пытаются привлечь в союзники, чтобы я помог уговорить Олега сняться с голодовки.

Сотрудники колонии говорят, что в скором времени у Олега могут наступить необратимые последствия, органы могут отказать. Я ответил, что если такая ситуация произойдет, я могу написать ходатайство об освобождении на основании Постановления № 54 Правительства РФ. На что поступает реакция: «Вы что, этого добиваетесь?» Нет, у Олега голодовка политическая. Он предложил свои условия, на которые российская сторона не идет.

Сам Олег говорит, что ни во что не верит, потому как ни одна информация о принятом в отношении него положительном решении не сработала. Мы обсуждали разные вопросы — ​подачу кассации на приговор или просьбу о помиловании. Олег от всего отказался. О помиловании вообще речи не идет, а на иные правовые вопросы, которые можно было бы поднимать, он не видит смысла тратить время. В российские политизированные суды он не верит».

Тем временем в Крыму прошло заседание Верховного суда Крыма по делу голодающего заключенного из «списка Сенцова» Владимира Балуха. Его защита настаивала на отмене решения Железнодорожного районного суда Симферополя, который отказался отпустить Балуха по УДО. «Судом принято решение об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы, — ​рассказывает адвокат Ольга Динзе. — ​Суд так разъяснял стороне защиты свое решение: характеристика личности моего подзащитного оставляет желать лучшего. Строилось это утверждение на неких взысканиях (о которых мы узнали только на самом заседании) и характеристике психолога, которого Балух никогда не видел и не слышал (и которого, естественно, не было на заседании). На основании таких сведений суд не может принимать объективное решение. Насколько я понимаю, это просто личная неприязнь к Балуху. Я знаю, что сотрудники прокуратуры приобщили к материалам свое заключение, где откровенно называют его неадекватным».

По словам Ольги Динзе, состояние здоровья Владимира Балуха ухудшается, а медицинской помощи как не было, так и нет: «Болевые симптомы в области спины, печени, головы снимают обезболивающим но-шпа. Ни о каких сильнодействующих препаратах, конечно, нельзя и говорить».