Директор Росгвардии Виктор Золотов «вызвал на дуэль» Алексея Навального. Таким образом Золотов спустя длительное время (раньше не мог, потому что был в командировке) ответил на расследование ФБК о закупках еды для нужд Росгвардии. «Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами — куда угодно, где за несколько минут обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную», — пообещал главнокомандующий войсками национальной гвардии оппозиционному политику.

Нужно отдать должное смелости Виктора Золотова: во-первых, он стал чуть ли не единственным высокопоставленным чиновником, решившимся назвать Навального по фамилии; а во-вторых, свое обращение он опубликовал как раз в то время, когда директор ФБК отбывает 30 суток ареста в спецприемнике, где нет интернета. Поэтому о «вызове на дуэль» узнают многие зрители YouTube, но не тот, кого вызвали.

Но если Навальный согласится на сатисфакцию (когда выйдет на свободу), то «Новая газета» нашла идеальное, на наш взгляд, место для дуэли. Мы предлагаем провести поединок на просторной территории роскошного поместья с прудами, лужайками и садами.

Этот дворец находится на Рублевке, в, пожалуй, самом дорогом месте России — Барвихе. А владеет им вот уже 15 лет сын директора Росгвардии Роман Золотов. Золотову-младшему очень повезло: он стал обладателем недвижимости стоимостью несколько миллионов долларов в 23 года (многие нынешние бойцы Росгвардии как раз пришлись бы ему сверстниками). В то время его отец, Золотов-старший, руководил службой безопасности президента России Владимира Путина.

«Вы изделие из американской пробирки, вы все клоны. Естественно, конечно же, вы марионетки… Вы гнилые внутри, трухлявые. У вас нет ни духовности, ни нравственности абсолютно. Вы, господин Навальный, никогда не получали ответку... Вам никто никогда не давал как следует по заднице. Да так, чтобы вы печенкой это прочувствовали», — в таких выражениях главнокомандующий войсками национальной гвардии грозил Навальному.

Такой гнев у Золотова вызвало расследование ФБК, опубликованное в конце августа этого года. Напомним, ФБК тогда обнаружил, что председатель правительства Дмитрий Медведев наделил ранее малоизвестную фирму из Крыма эксклюзивным правом поставок всего продовольствия для войск национальной гвардии, и, по данным госконтрактов, цены на поставляемые товары (лук, капусту и другие) тут же значительно выросли по сравнению с ценами на те же продукты от предыдущих поставщиков.

Золотов в своем видеообращении не стал подробно комментировать обвинения ФБК, но назвал их клеветническими, оскорбительными и порочащими его честь. «Вы очень озаботились моей декларацией. Уже несколько лет машете ей как тряпкой. Там ничего нового абсолютно нет, и она действительно была заполнена мною до того, как я пришел на службу в Росгвардию… Я действительно не бедный человек. В отличие от вас, когда вы еще только садились на горшок, я отслужил службу в армии, работал на производстве, был ударником коммунистического труда и потом занимался бизнесом», — заявил Золотов.

Рассуждения главы Росгвардии о собственном богатстве — пожалуй, самая сухая и скучная часть его видеообращения, но при этом — одна из самых интересных и противоречивых.

Согласно своей декларации, Виктор Золотов действительно далеко не бедный человек (особенно по меркам нищей страны). В его собственности несколько земельных участков, квартир, домов. И на протяжении многих лет СМИ, в том числе «Новая газета», неоднократно задавались вопросом: на какие средства человек, проработавший последние почти 30 лет в госорганах, приобрел эти богатства?

И вот теперь Виктор Золотов заявил, что занимался бизнесом. Это большая новость, потому что раньше об этом ничего не было известно. И даже в официальной биографии, опубликованной на сайте Росгвардии, об этом не говорится ни слова. «В 1990–2000 гг. служил на различных руководящих воинских должностях в органах государственной охраны Российской Федерации. С 2000 г. по 2013 г. — начальник службы безопасности президента — заместитель директора Федеральной службы охраны. С 2013 г. — заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России. Указом президента от 12 мая 2014 года назначен первым заместителем министра внутренних дел — главнокомандующим внутренними войсками МВД России. Указом президента от 5 апреля 2016 года назначен директором Федеральной службы войск национальной гвардии», — говорится на сайте Росгвардии.

Но не все богатство семьи (в широком смысле слова) Золотовых можно уместить в одну декларацию директора Росгвардии.

В ноябре 2003 года 23-летний Роман Золотов приобрел 90 соток земли (то есть почти 1 га) в, пожалуй, самом дорогом месте России — «деревне миллиардеров» Барвихе. Уже тогда стоимость сотки в этих местах достигала 100 тыс. долларов. Через три года, в 2006-м, на этом участке было закончено строительство дома площадью почти 700 кв. м. Всей этой недвижимостью Золотов-младший владеет и по сей день.

Участок Романа Золотова в Барвихе

У «Новой газеты» есть видеозапись поместья Романа Золотова с дрона: на территории участка вырыт каскад прудов, посажены аккуратные деревья и кусты, а между зелеными лужайками проложены извилистые дорожки. По нашим подсчетам, все это великолепие может стоить около 10 млн долларов или примерно 700 млн рублей по нынешнему курсу. В общем, если продать только это поместье, то можно выплатить среднюю месячную пенсию жителям какого-нибудь небольшого российского городка.

Несколько участков по соседству тоже не чужие для директора Росгвардии. Их суммарная площадь составляет 1,2 га, на них расположен не менее роскошный и большой дом. И вся эта недвижимость принадлежит Юрию Чечихину, зятю Виктора Золотова. Чечихин женат на дочери главнокомандующего войсками национальной гвардии.

Участок Юрия Чечихина, зятя Золотова

Если суммировать участки сына и зятя Виктора Золотова, то получится 2 га земли в самом дорогом месте России. Такое «родовое гнездо», суммарная стоимость которого может превышать 1,5 млрд рублей.

«Если, господин Навальный, вы в своих изобличениях еще раз позволите оскорбительный или клеветнический тон в адрес меня или членов моей семьи, то я вам обещаю, что прежде чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии», — пообещал в конце своего обращения Золотов.

В связи с этим «Новая газета» предлагает главнокомандующему войсками национальной гвардии провести «шоу с показом» на территории его родового поместья в Барвихе. Весь личный состав Росгвардии там, конечно, не поместится, но места на батальон-другой хватит. Заодно бойцы в гостях у командира побывают.