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«В жизни очень важно, когда тебя не бросают в беде»

История Светланы Кузьминой, спасенной обозревателем «Новой» майором Измайловым из чеченского плена

Общество

 

Два года и два месяца самарская активистка Светлана Кузьмина провела в чеченском плену. В 1999 году она отправилась на поиски пропавшего самарского солдата-срочника и была похищена боевиками. Вместе с Кузьминой в плен попали еще трое: московский правозащитник Александр Терентьев, французский репортер Брис Флетье и самарский журналист Виктор Петров. Александр Терентьев трагически погиб в плену, Брис Флетье был выкуплен, Виктору Петрову удалось бежать. Светлана Кузьмина была обессилена и осталась умирать в Самашкинском лесу одна. С первого дня ее похищения над операцией по освобождению работал военный корреспондент «Новой газеты» майор Вячеслав Измайлов. Он спас Светлану в августе 2001 года. Это история, рассказанная ими самими. 

Съемка, монтаж: Глеб Лиманский; продюсер: Надежда Мироненко / «Новая газета»

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Теги:
пленные, чечня, измайлов

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