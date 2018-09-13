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Зачистка в Иркутске

Посади саженец — вырастет дерево, посади чиновника — тайга

Фото: РИА Новости

Общество

Алексей ТарасовОбозреватель

 

В Прибайкалье, дающем две трети теневых рубок леса всей России, Москва продолжает зачистку региональной власти. Или рубки ухода — если пользоваться профильной лексикой. Уже две недели комиссия Генпрокуратуры проверяет полноту расследования дел о незаконных вырубках (это крупнейшая проверка в лесном секторе страны) и второй раз за последние шесть дней силовики приходили в областное правительство за выемкой документов. На этот раз объявлено о возбуждении уголовного дела в отношении министра лесного комплекса (МЛК) Иркутской области Сергея Шеверды. Он подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (по этой части дают до десяти лет).

О деле черных санитаров — сплошной вырубке под видом санитарной здорового леса в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» — «Новая» уже писала, после чего, собственно, в июне само уголовное дело и появилось, и прошли первые серийные задержания иркутских чиновников; расследование, как видим, продолжается.

Подсчитан урон: более 880 млн рублей, а мог достичь 2 млрд (вырубить успели 116 гектаров из намеченных 500). Летние задержания должностных лиц МЛК, филиала федеральной «Рослесозащиты» — «Центра защиты леса Иркутской области», а также областного государственного «Казачинско-Ленского лесхоза», отправка под домашний арест (недавно продленный) замминистра МЛК Алексея Туги не могли не вызвать вопрос к следствию: почему оно обходит стороной министра Шеверду, центральную фигуру? И вот спустя почти три месяца, в конце августа, по инициативе комиссии Генпрокуратуры иркутский областной прокурор потребовал от руководителя иркутского следкома генерала Бунёва активизировать это расследование, а также устранить допущенные нарушения федерального законодательства и дать правовую оценку «действиям ряда должностных лиц, возможно, причастных к расследуемым событиям».

А после предыдущей выемки дело возбудили в отношении регионального вице-премьера Виктора Кондрашова, бывшего мэра Иркутска (2010–2015), курирующего лесную отрасль и особо охраняемые природные территории. Его также подозревают в превышении должностных полномочий (по этой части статьи — до семи лет). По версии следкома, чиновник выступил посредником в урегулировании конфликта между двумя хозяйствующими субъектами и при этом получил от одной из сторон 10 млн рублей, о чем написал расписку. Дело появилось 7 сентября, за два дня до выборов. Что не помешало зампреду правительства, идущему на них от КПРФ, стать депутатом областного Заксобрания, выиграв в одномандатном округе в Иркутске у зампреда этого Заксобрания Андрея Лабыгина («Единая Россия»). КПРФ в целом выиграла выборы у «ЕР» в регпарламент.

Кроме того, в тот же день, 7 сентября, прокуратура дала поручение следкому провести доследственную проверку по факту предоставления Кондрашовым недостоверных сведений о доходах, отметив, что такое нарушение влечет за собой увольнение с должности. И тоже 7 сентября следком сообщил о начале доследственной проверки в связи с размещением в Сети видеоролика об охоте иркутского губернатора Левченко на медведя в берлоге — по признакам преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору). Это до пяти лет.

Рубки ухода у нас лишь в лесах по традиции перерастают в сплошные, во власти все же давно они очень выборочны. Обком КПРФ заявил, что с окончанием выборов обо всех этих делах забудут и говорить о них нет смысла.

Очевидно, вдруг проявившаяся в эти две недели следственная активность вызвана политическими причинами, однако какой бы ни был повод, проверка вскрыла масштабные вырубки и хищения леса под видом санитарно-оздоровительных мероприятий. А девять бригад, сформированных из прокурорских, полиции, специалистов контролирующих органов, реально спасли лес, ранее отведенный под санвырубки. Или под рубки ухода, как в Падунском и Нижнеилимском лесничествах, где объемы этих рубок в защитных лесах незаконно увеличили более чем в 40 раз. Или просто удаленный из государственного лесного реестра — таковой, огромные массивы кедрача, нашелся в Качугском районе.

Список дел множится чуть не каждый день. 13 сентября иркутский следком сообщил об очередном — о служебном подлоге в МЛК: оно заключало госконтракты с ОГАУ «Иркутсклеспроект» на подготовку им проектной документации о местоположении, границах, площади лесных участков, на расчет арендной платы и постановку лесных участков на государственный кадастровый учет. Лес, однако, на учет не ставился, тогда как акты приема выполненных работ подписывались, деньги из бюджета перечислялись.

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Теги:
чиновники, вырубка, иркутск

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