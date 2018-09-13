Эксклюзив против суперэксклюзива

Стыдятся ли они, совершая мерзость?

И стыдиться не стыдятся и срама не имут… — сказал Господь.

Книга пророка Иеремии, гл. 8, стих 12

Петр Саруханов / «Новая газета»

Перед стартом нового телесезона телевизионщики на всех каналах ломают голову: чем будем удивлять зрителя, уже в общем-то привычного ко всему? Чем будем уязвлять конкурентов, тоже озабоченных добычей собственного эксклюзива?

Новую программу на Первом канале так и назвали — «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым, поставив в параллель с малаховским шоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1». Кто кого переборет — Борисов Малахова или наоборот?

Первый же выпуск «Эксклюзива» практически не оставил Малахову шансов. Как часто пишут в соцсетях — «дно пробито». Впрочем, дна, как выясняется, не существует. Разверзлась бездна, куда с грохотом рушатся добрые имена и репутации живых и мертвых. В премьерном выпуске речь шла о живом — народном артисте России Николае Караченцове, в ожесточенной схватке за которого сошлись его жена Людмила Поргина и предполагаемая любовница Елена Дмитриева, которая согласилась приехать из Парижа в Москву, чтобы откровенно рассказать все о своем романе со звездой.

«Тайн о личной жизни артиста больше не осталось», — удовлетворенно констатировал ведущий Дмитрий Борисов, анонсируя одно из самых мерзостных шоу, которые когда-либо появлялись в российском телеэфире.

Вообще-то эта бывшая балерина Елена Дмитриева не первый раз на ТВ. Ей спустя многие годы зачем-то понадобилось признаваться в многолетней любовной связи со знаменитым артистом, хотя было это давно и в принципе уже не имеет никакого значения: Караченцов после аварии, случившейся 13 лет назад, тяжело болен и ответить своим настоящим и мнимым любовницам не в состоянии физически. В каком именно он пребывает состоянии — известно благодаря тому же телевидению, все эти годы охотно и азартно эксплуатирующему больную тему. С печальной регулярностью кумира миллионов под руки выволакивают в студию очередного шоу, где он с тоской взирает на происходящее вокруг него, не имея возможности послать всех куда подальше. И это поистине страшное испытание для человека, славного в прошлой жизни талантом, энергией, отменной физической формой.

Однако организованная Первым каналом очная ставка двух женщин превзошла все предыдущие спекуляции на добром имени несчастного больного артиста. Сначала из зала кричали: давай подробности. Где встречались? Как часто? Хотел ли он ребенка? Обещал ли развестись? Дмитрий Борисов призывал гостью к максимальной откровенности — «сейчас у вас есть шанс достучаться до тех людей, которые не верят вам, в частности до Людмилы Поргиной. Потому что большая любовь извиняет большую измену». Но не состоявшаяся разлучница изображала из себя оскорбленную невинность и просила поверить ей на слово: любовь была.

А в это время к выходу на арену цирка, то есть в студию шоу, готовилась Людмила Поргина, пообещав еще за кулисами: «Вот выйду — и задушу ее». Разумеется, успех нового проекта Первого канала был бы еще очевиднее, если бы жена без слов вцепилась в волосы «самозванки», но она, войдя воинственной походкой, лишь приблизилась к сопернице на опасное расстояние, испепелила ненавидящим взором и, усевшись затем в гостевое кресло, заявила: «Я защищаю Колю от лжи, от сумасбродства, от грязи, от бесчестия». И тут же приступила к допросу с пристрастием:

«Сколько шрамов у него на теле? Не знаешь? Значит, ты не целовала его тело… Вот стоит перед тобой обнаженный Николай Петрович. На бедре у него большая родинка. На каком? Что? Ты за 23 года не увидела родинку? Я знаю все его родинки, как Коля знает все родинки на моем теле. Как он спал? Одетый, голый, под одеялом, в трусах? Он знаете, как спит? Со мной — голый, прижавшись ко мне, а одеяло у него между ног».

Для пущей убедительности Поргина даже вскочила и, нагнувшись, засунула руки себе между ног. Торжествующе оглядев аудиторию, она вновь бросилась изничтожать соперницу: «Вот весь этот ваш бред, это что — проплата, подстава, вам заплатили, вас раскручивают?»

Вопрос «Зачем люди, как известные, так и не очень, ходят на эти позорные порнографические шоу?» — волнует не одну Поргину, кстати, давно прописавшуюся во множестве телепрограмм не только в качестве жены, отстаивающей весьма специфическим образом честь мужа, но и в качестве эксперта по самым разнообразным темам. Да и другие завсегдатаи множества шоу ходят на них как на работу, и предположить, что ими движет лишь желание быть на плаву, можно разве что когда речь идет о молодых «звездюках», озабоченных собственной раскруткой. Для большинства же участие в телешоу (помимо приобретения сомнительной славы) — источник заработка, неплохая прибавка к пенсии. Цифры, фигурирующие в гонорарных ведомостях, никто из посторонних в глаза не видел, но эксклюзив явно стоит дорого. Ради таких гонораров ни жены, ни отцы, ни дети не щадят никого. И вот эти-то человеческие особенности — жажда славы и денег — эксплуатирует ТВ, давно утратившее представления о приличиях и готовое на все в погоне за эксклюзивом. С него и спрос за тиражируемую изо дня в день мерзость, в свою очередь, погружающую зрителя в бездну аморальности, куда падают их кумиры, на поверку (по версии ТВ) оказывающиеся мелкими пакостниками, жалкими развратниками, трусами, лжецами и предателями.

И если уж живого артиста не пожалели, вывернув наизнанку его белье, то что говорить о мертвых. В противовес «Эксклюзиву» на Первом канале НТВ представило «Суперэксклюзив» в программе «Новые русские сенсации». «Немцов. Первая исповедь последней любовницы» — зазывали зрителя шокирующие анонсы.

«Сегодня Анна Дурицкая, та самая роковая дама, которая вела Бориса Немцова на смерть и хранившая три года в прямом смысле слова гробовое молчание, решилась на откровенное интервью».

Сенсация на деле оказалась блефом. Ни на какое откровенное интервью она не решилась. Про Немцова не сказала ни слова. Интервью скорее всего давала в связи с победой на конкурсе красоты. Да и назвать это классическим интервью невозможно. Так, несколько выхваченных из контекста фраз из рассказа о модельном бизнесе, в котором она участвует. Просто появление в кадре Дурицкой дало возможность создателям сего «расследования» еще раз помусолить богатую личную жизнь погибшего политика и его «миллионы», а также обвинить в его гибели спецслужбы Украины, чьим агентом героиня, по мнению «экспертов», является и где теперь живет, скупая квартиры оптом и в розницу.

Сенсационное расследование явно делалось «на коленке», а потому до заявленного ближе к финалу «неизвестного наследника Немцова, проживающего в Киеве» вообще дело не дошло. Ну может, еще и дойдет. Тема-то жареная. Им плевать, кто заказал и убил известного оппозиционного политика. Да и публике, в общем, это совсем неинтересно. А вот о женщинах и детях (пусть даже придуманных) интересно знать всем. Заодно и репутацию лишний раз подмочить не помешает. И не потому даже, что оппозиционный политик. Просто так. Потому как телевизионщики сраму не имут.