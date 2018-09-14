Соррентино, Меркель, Расторгуев

Документальные, игровые, анимационные, экспериментальные фильмы, более ста гостей, среди которых знаменитые Паоло Соррентино, Фанни Ардан, Джем Коэн.

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Здесь покажут картины, которые практически невозможно увидеть в прокате.

Кураторы показа Алексей Медведев и Наталья Пылаева предлагают посетить пространство «за непреодолимыми границами». Увидеть мир Исламского государства (запрещенного в РФ. — Ред.), территорию немецкой ультраправой идеологии или живущее по своим законам пространство современного арта — преодолеть привычные представления о сложном и непостижимом современном мире.

«Меркель должна уйти» Сабины Михель. Четвертый год люди собираются по понедельникам на дрезденской площади. С каждым разом их больше: патриотов, протестующих против «исламизации Европы» (PEGIDA). Автор концентрирует внимание на трех персонажах, пытается понять их резоны. А значит, понять тысячи благочинных граждан, скандирующих: «Меркель должна уйти!» Один из героев сдержанно объясняет, что для него мигранты — не люди: сволочи, животные. Менеджер Даниэль Хельман относит себя к миролюбивым христианским консерваторам. По поводу приезжих с востока у него целая теория: «Мы же никакие не радикалы, но мы ничего не можем противопоставить пришедшим к нам мусульманам. У них есть вера, они убежденно и яростно несут ее в наши страны. Срочно нужна демаркационная линия». Молодая мама особенного ребенка объясняет: «Из-за мигрантов я должна думать, что надеть: брюки или юбку. А если юбку, то какой длины? Они идут по улицам, их крики поглощают все другие звуки города». Это кино о страхе, из чего он растет, как поглощает людей, превращаясь в ненависть.

«Я вижу красных» Божины Панайотовой. Девочкой она эмигрировала с отцом-художником во Францию. И вот Божина — взрослая, но по-детски искренняя и непосредственная девушка в очках-бабочках — возвращается в родную Болгарию. С камерой в руках она намеревается изучить историю своей семьи. Выяснить, что связывает ее успешных родственников с «красным» режимом. Семейная драма и трагикомический шпионский триллер снят с легкой доверительной интонацией в современном ключе с использованием новых технологий. Это захватывающее путешествие в запретную зону. Храброго сталкера Божину ждут самые неожиданные и малоприятные открытия.

«Глаза Орсона Уэллса» Марка Казинса. Лауреат всевозможных премий документалист Казинс рассматривает малоизвестные рисунки и картины Орсона Уэллса — автора лучшего фильма всех времен «Гражданин Кейн». Это интригующее расследование, погружение в мир легендарного автора, в тайну творческого процесса. Невидимой тенью Казинс следует за Уэллсом по всему миру — от Кеноши и Бродвея до Агадира и Аранских островов. В итоге кинопутешествия возникает портрет художника-новатора, опередившего время. Казинс делает вывод, что сегодня талант и радикальные поиски Уэллса наконец-то могли бы быть адекватно восприняты. Ведь когда еще они вместе с оператором Греггом Толандом мечтали о времени, когда «в камере не будет пленки»! Просто свет.

«Кино Сверхреальности»

В программе Андрея Плахова лучшие игровые фильмы мировых кинофестивалей. В нынешней ситуации необходимости прокатных удостоверений для любой из картин, показываемых на большом экране, это редкая возможность увидеть премьеры.

«Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды. «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля. Фильм Корээды в неожиданном ракурсе ставит вопрос: что же такое сегодня настоящая семья? Он показывает вроде бы «липовых родственников», формально друг другу чужих. Но когда ювенальные и правоохранительные органы вторгаются в их неправедную жизнь, наводят «порядок», разлучая фейковую родню, никто из них не становится счастливее.

«Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер (приз Канн за лучший сценарий) — удивительное сочетание волшебства, апокрифов и реализма. Патриархальная итальянская деревня, большая семья, тяжелый крестьянский труд, ангелоподобные малыши, непреодолимая бедность и божественная красота вокруг. Тут действие делает кульбит. Выясняется, что все происходит сегодня. Просто большая община полностью отрезана от цивилизации, исторгающей нищих богатых духом.

«Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» Раду Жуде. «Хрустальный глобус» фестиваля в Карловых Варах. «…как варвары» — это художественный радикализм, социальная язвительность, изничтожающая националистическую мифологию «великой Румынии», авангардная форма, подлинность характеров и обстоятельств, присущих румынской новой волне.

«Догмэн» Маттео Гарроне. Лучшая мужская роль в каннском конкурсе — у Марчелло Фонте, блистательно сыгравшего маленького человека в фильме о жестокой силе современного мира, которой способна противостоять только смерть. За звериной нетерпимостью людей из своих клеток с печальным участием наблюдают собаки. Гарроне рассматривает устройство человеческих взаимоотношений, доводя зрителя до точки кипения.

«Три лица» Джафара Панахи, разделивший в Каннах приз за сценарий со «Счастливым Лазарем». Идею отличить правду от лжи при помощи мобильного экрана предпринял знаменитый опальный иранский режиссер. Его роуд-муви о поисках иранской актрисы, якобы покончившей с собой из-за запрета сниматься в кино, — панорама жизни нынешнего Ирана. Монтаж архаичных взаимоотношений, вековых законов с современной жизнью, которая по узкой горной дороге просачивается в село на границе Ирана и Турции.

«Лоро» Паоло Соррентино. Свой новый фильм выдающийся режиссер («Изумительный», «Великая красота», «Молодость») представит лично. В нем он показывает нуворишей-итальянцев и их нравы, воплощением которых стал харизматичный тиран и гедонист, скандальный политик и миллиардер Сильвио Берлускони.

Программа «Сопротивление. 1968–2018»

Посвящена пятидесятилетию «протестного года». На фестивале пройдет конференция, посвященная событиям 1968-го в кино. В показе — самые важные фильмы, в которых отозвалась революция, в том числе трехминутное эссе немецкого режиссера Харуна Фароки, классика политического кино. Отправная точка — протесты против иранского шаха, в 1967 году прибывшего в Западный Берлин. Сценарий основан на тексте маршала Линь Бяо о Мао Цзэдуне.

Программа «СМС из ЦАР. Незаконченные фильмы Расторгуева»

В книжном центре «Порядок слов» увидим альманах из незавершенных работ Александра Расторгуева, недавно трагически погибшего в ЦАР. «Мир прекрасен в своем идиотском многообразии» — так звучит одна из последних СМС, отправленных Расторгуевым с места съемок в Центральной Африке.

Среди фрагментов документальных работ: «INDIA30» — невероятное по накалу исследование природы смерти в индийском городе Варанаси. «Последний день» — о майской революции 2018 года в Армении — Никол Пашинян и его соратники идут через всю страну, пешком к мирной победе революции. Проект «Реальность» — опыты документального самоснимания, микст докудрамы и условности. Видеоотрывки представят друзья и коллеги режиссера.

С этого года на «Послании к человеку» будет вручаться специальный приз имени Александра Расторгуева.

Московские показы начнутся с премьеры уникальной отреставрированной версии культового фильма «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова. Показ пройдет в сопровождении симфонического оркестра. Партитуру для фильма написал композитор Мурат Кабардоков, известный по фильму «Франкофония» Александра Сокурова.

Программу и расписание фестиваля смотрите на сайте message2man.com