Соррентино, Меркель, Расторгуев
С 15 по 22 сентября в Петербурге и в Москве пройдет фестиваль «Послание к человеку» — редкая возможность увидеть фильмы мирового класса
«Три лица»
Лариса Малюковаобозреватель «Новой»
Документальные, игровые, анимационные, экспериментальные фильмы, более ста гостей, среди которых знаменитые Паоло Соррентино, Фанни Ардан, Джем Коэн.
Panorama.doc
Здесь покажут картины, которые практически невозможно увидеть в прокате.
Кураторы показа Алексей Медведев и Наталья Пылаева предлагают посетить пространство «за непреодолимыми границами». Увидеть мир Исламского государства (запрещенного в РФ. — Ред.), территорию немецкой ультраправой идеологии или живущее по своим законам пространство современного арта — преодолеть привычные представления о сложном и непостижимом современном мире.
«Меркель должна уйти» Сабины Михель. Четвертый год люди собираются по понедельникам на дрезденской площади. С каждым разом их больше: патриотов, протестующих против «исламизации Европы» (PEGIDA). Автор концентрирует внимание на трех персонажах, пытается понять их резоны. А значит, понять тысячи благочинных граждан, скандирующих: «Меркель должна уйти!» Один из героев сдержанно объясняет, что для него мигранты — не люди: сволочи, животные. Менеджер Даниэль Хельман относит себя к миролюбивым христианским консерваторам. По поводу приезжих с востока у него целая теория: «Мы же никакие не радикалы, но мы ничего не можем противопоставить пришедшим к нам мусульманам. У них есть вера, они убежденно и яростно несут ее в наши страны. Срочно нужна демаркационная линия». Молодая мама особенного ребенка объясняет: «Из-за мигрантов я должна думать, что надеть: брюки или юбку. А если юбку, то какой длины? Они идут по улицам, их крики поглощают все другие звуки города». Это кино о страхе, из чего он растет, как поглощает людей, превращаясь в ненависть.
«Я вижу красных» Божины Панайотовой. Девочкой она эмигрировала с отцом-художником во Францию. И вот Божина — взрослая, но по-детски искренняя и непосредственная девушка в очках-бабочках — возвращается в родную Болгарию. С камерой в руках она намеревается изучить историю своей семьи. Выяснить, что связывает ее успешных родственников с «красным» режимом. Семейная драма и трагикомический шпионский триллер снят с легкой доверительной интонацией в современном ключе с использованием новых технологий. Это захватывающее путешествие в запретную зону. Храброго сталкера Божину ждут самые неожиданные и малоприятные открытия.
«Глаза Орсона Уэллса» Марка Казинса. Лауреат всевозможных премий документалист Казинс рассматривает малоизвестные рисунки и картины Орсона Уэллса — автора лучшего фильма всех времен «Гражданин Кейн». Это интригующее расследование, погружение в мир легендарного автора, в тайну творческого процесса. Невидимой тенью Казинс следует за Уэллсом по всему миру — от Кеноши и Бродвея до Агадира и Аранских островов. В итоге кинопутешествия возникает портрет художника-новатора, опередившего время. Казинс делает вывод, что сегодня талант и радикальные поиски Уэллса наконец-то могли бы быть адекватно восприняты. Ведь когда еще они вместе с оператором Греггом Толандом мечтали о времени, когда «в камере не будет пленки»! Просто свет.
«Кино Сверхреальности»
В программе Андрея Плахова лучшие игровые фильмы мировых кинофестивалей. В нынешней ситуации необходимости прокатных удостоверений для любой из картин, показываемых на большом экране, это редкая возможность увидеть премьеры.
«Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды. «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля. Фильм Корээды в неожиданном ракурсе ставит вопрос: что же такое сегодня настоящая семья? Он показывает вроде бы «липовых родственников», формально друг другу чужих. Но когда ювенальные и правоохранительные органы вторгаются в их неправедную жизнь, наводят «порядок», разлучая фейковую родню, никто из них не становится счастливее.
«Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер (приз Канн за лучший сценарий) — удивительное сочетание волшебства, апокрифов и реализма. Патриархальная итальянская деревня, большая семья, тяжелый крестьянский труд, ангелоподобные малыши, непреодолимая бедность и божественная красота вокруг. Тут действие делает кульбит. Выясняется, что все происходит сегодня. Просто большая община полностью отрезана от цивилизации, исторгающей нищих богатых духом.
«Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» Раду Жуде. «Хрустальный глобус» фестиваля в Карловых Варах. «…как варвары» — это художественный радикализм, социальная язвительность, изничтожающая националистическую мифологию «великой Румынии», авангардная форма, подлинность характеров и обстоятельств, присущих румынской новой волне.
«Догмэн» Маттео Гарроне. Лучшая мужская роль в каннском конкурсе — у Марчелло Фонте, блистательно сыгравшего маленького человека в фильме о жестокой силе современного мира, которой способна противостоять только смерть. За звериной нетерпимостью людей из своих клеток с печальным участием наблюдают собаки. Гарроне рассматривает устройство человеческих взаимоотношений, доводя зрителя до точки кипения.
«Три лица» Джафара Панахи, разделивший в Каннах приз за сценарий со «Счастливым Лазарем». Идею отличить правду от лжи при помощи мобильного экрана предпринял знаменитый опальный иранский режиссер. Его роуд-муви о поисках иранской актрисы, якобы покончившей с собой из-за запрета сниматься в кино, — панорама жизни нынешнего Ирана. Монтаж архаичных взаимоотношений, вековых законов с современной жизнью, которая по узкой горной дороге просачивается в село на границе Ирана и Турции.
«Лоро» Паоло Соррентино. Свой новый фильм выдающийся режиссер («Изумительный», «Великая красота», «Молодость») представит лично. В нем он показывает нуворишей-итальянцев и их нравы, воплощением которых стал харизматичный тиран и гедонист, скандальный политик и миллиардер Сильвио Берлускони.
Программа «Сопротивление. 1968–2018»
Посвящена пятидесятилетию «протестного года». На фестивале пройдет конференция, посвященная событиям 1968-го в кино. В показе — самые важные фильмы, в которых отозвалась революция, в том числе трехминутное эссе немецкого режиссера Харуна Фароки, классика политического кино. Отправная точка — протесты против иранского шаха, в 1967 году прибывшего в Западный Берлин. Сценарий основан на тексте маршала Линь Бяо о Мао Цзэдуне.
Программа «СМС из ЦАР. Незаконченные фильмы Расторгуева»
В книжном центре «Порядок слов» увидим альманах из незавершенных работ Александра Расторгуева, недавно трагически погибшего в ЦАР. «Мир прекрасен в своем идиотском многообразии» — так звучит одна из последних СМС, отправленных Расторгуевым с места съемок в Центральной Африке.
Среди фрагментов документальных работ: «INDIA30» — невероятное по накалу исследование природы смерти в индийском городе Варанаси. «Последний день» — о майской революции 2018 года в Армении — Никол Пашинян и его соратники идут через всю страну, пешком к мирной победе революции. Проект «Реальность» — опыты документального самоснимания, микст докудрамы и условности. Видеоотрывки представят друзья и коллеги режиссера.
С этого года на «Послании к человеку» будет вручаться специальный приз имени Александра Расторгуева.
Московские показы начнутся с премьеры уникальной отреставрированной версии культового фильма «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова. Показ пройдет в сопровождении симфонического оркестра. Партитуру для фильма написал композитор Мурат Кабардоков, известный по фильму «Франкофония» Александра Сокурова.
Программу и расписание фестиваля смотрите на сайте message2man.com
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