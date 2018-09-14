Дмитрий Пчелинцев. Фото: «Новая газета в Петербурге»

Пензенский гарнизонный военный суд 12 сентября отклонил жалобу еще одного фигуранта дела «Сети» Дмитрия Пчелинцева. Он оспаривал отказ Следственного комитета возбудить уголовное дело против сотрудников ФСБ. Обвиняемые многократно заявляли, что все показания по делу они давали под пытками — в том числе в СИЗО. Это подробно зафиксировали их адвокаты, а также члены Общественной наблюдательной комиссии. Следственный комитет тогда был вынужден провести проверку по этим фактам, но оснований для уголовного преследования чекистов не нашел.

«Судья посчитал, что Следственный комитет провел проверку в полном объеме, и факты пыток не подтвердились. Мы категорически не согласны с таким решением», — сообщил «Новой» адвокат фонда «Общественный вердикт» Эльдар Лузин, представляющий интересы Пчелинцева.

Также Лузин предоставил «Новой газете» аудиозапись беседы родителей обвиняемых Шакурского, Пчелинцева, Чернова и Сагынбаева с начальником пензенского СИЗО Олегом Исхановым в его кабинете. Начальник СИЗО фактически не отрицает факты пыток.

«Если наших ребят не пытали сотрудники ФСБ, получается, их пытали сотрудники СИЗО?» — спрашивают его родители обвиняемых.

«Нет, мои сотрудники их не пытали. Они (фигуранты дела «Сети». — Ред.) закреплены за ФСБ, и ФСБ их посещает», — отвечает Исханов.

Родители: «А с какой стати [посещает], если прокуратура нам ответила, что ФСБ не имеет права их посещать без спецразрешения, которое должно фиксироваться в журнале, [и встречи должны проходить] только в присутствии адвоката?»

Исханов: «Ну и задавайте тогда вопросы в ФСБ, чего вы у меня спрашиваете».

Родители: «Они же у вас находятся».

Исханов: «Проводилась проверка при мне. Проверка ничего не выявила».

Разговор накаляется, и начальник СИЗО говорит: «Да я не имею права их не пускать, следственные действия ведут сотрудники ФСБ. У меня есть документ, который непосредственно дает им право захода сюда. И все тут. Я здесь не бог… Я вам уже пояснил, что сотрудники следственного изолятора к этому отношения не имеют, это точно. Спрашивайте не меня».

Беседа длится больше сорока минут. Ближе к концу Олег Исханов даже начинает утешать родителей, рассказывая им, как достойно их дети переносят содержание в СИЗО, «стойко, не жалуются», «с точки зрения моральной и духовной очень высокий у них уровень, я смотрю, удивляюсь, честно сказать». Затем сетует по поводу Дмитрия Пчелинцева. «А вот Дима скандальный», — обращается Исханов к его родителям.

Родители: «После того как с пакетом на голове посидишь, и не такое сделаешь».

Исханов: «С пакетом никто не сидит».

Родители: «Послушайте, мы когда прошлый раз встречались, вы же не отрицали эти факты».

Исханов: «Не отрицал. Никто и не отрицает. Но сейчас непосредственно нет…»

Родители: «Вы говорите, что сотрудники ФСБ не числятся в списках, кто имеет беспрепятственный доступ, но они же приходят».

Исханов: «Я не знаю, кто вам что пишет, но они не приходят».

Напомним, что на днях Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Дмитрию Пчелинцеву, Илье Шакурскому и Арману Сагынбаеву. Если раньше они фигурировали только как участники «террористического сообщества «Сеть», то теперь стали его организаторами. Все трое вину не признают, заявляя, что ранее данные показания были выбиты у них сотрудниками ФСБ под пытками. При этом родители Дмитрия Пчелинцева говорят, что перед предъявлением окончательного обвинения сотрудники ФСБ поставили их сына перед выбором: либо он полностью берет на себя всю вину, его будут судить как участника и сядет на 5–10 лет, либо пойдет как организатор и получит от 15 до 20 лет лишения свободы. Пчелинцев отказался от этой сделки.