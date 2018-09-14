Орфей, 2005 г.р., — 1 шт., Грация, 2009 г.р., — 1 шт.

У первых косаток, которых отловщики забрали из Охотского моря для продажи в океанариумы и парки развлечения, были имена — Орфей, Нарния, Грация и Норд. Имена дали люди, определив правила новой, подневольной жизни: вместо моря — замкнутое пространство контейнера или аквариума, а иногда — просто ржавая цистерна.

Косаток Орфея, Нарнию, Грацию и Норда поймали в августе 2012 года в Сахалинском заливе и в заливе Рейнеке Охотского моря. Привезли на базу ООО «Белый кит» в поселке Ливадия (бухта Средняя, город Находка) — «для раскорма и адаптации». Сначала косаток поместили в бассейн с проточной морской водой, потом — в плавучий морской вольер.

А дальше — началась «раскормка». Специалисты, которые работали с Нарнией, замечают: какой только рыбой не пытались прельстить косатку, все без толку — попытка насильственного кормления провалилась. В итоге Нарния стала принимать еду только к третьей неделе неволи. Зато когда в бассейне оказались другие, Нарнию как подменили — кит стал предлагать рыбу Орфею и Норду, пытаясь уговорить животных поесть.

— У косаток хорошо развито социальное поведение, — рассказал «Новой» заместитель руководителя программы «Белуха — белый кит» Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов. — У них есть определенный матриархат. С самкой, пока она жива, остаются все ее дочери и дети дочерей. Формируется целая группа, которая социально взаимодействует, молодые самцы присоединяются к группе. Это целый мир. У ученых есть мнение, что косаткам присущ определенный тип поведения и образ жизни. Когда он ломается — в голове у них тоже что-то ломается. Это психологическая травма.

К концу десятых суток в вольере косатки начали есть все вместе, но отдавая часть рыбы Нарнии. Хуже всего дело обстояло с миниатюрной (всего 600 кг против 1800 кг) косаткой Грацией, которая отказывалась принимать еду. Сотрудники даже пытались раскормить животное через желудочный зонд. После перенесенных во время передержки болезней животное наконец стало есть. Но тут стоянка на базе ООО «Белый кит» подошла к концу, и косаток разлучили навсегда.

Нарния и Норд оказались в московском океанариуме «Москвариум». Правда, не сразу. Этому предшествовало заключение в ржавых цистернах в одном из павильонов ВДНХ. Посетители обратили внимание на странные крики из павильона «Электрификация». Выяснилось, что такую передержку животным организовал отловщик и владелец животных — ООО «Сочинский дельфинарий». В цистернах косатки ждали открытия «Москвариума», где должны были стать «артистами». В августе парк открылся и просидевшие в цистернах животные демонстрировали трюки на торжественной церемонии перед мэром Москвы и президентом РФ.

Орфей и Грация прошли тот же путь: от свободы — к неволе. Но он занял больше времени. В декабре 2013 года животных продали в один из китайских океанариумов.

Косатки на службе у науки

Коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года мораторием Международной китобойной комиссии. И несмотря на это, фактически каждый год государство определяло квоту на вылов от 6 до 8 особей. Большую часть животных компании-отловщики продают в китайские океанариумы. Как это возможно? Благодаря формулировке «учебные и научно-просветительские цели». Только с такими целями и можно отлавливать косаток. До последнего времени представители Росрыболовства настаивали на том, что отправка животных в зоопарки, цирки и океанариумы — вполне себе наука и просвещение, а никакая не коммерция.

Но в этом году ситуация оказалась явно не рядовой. Сначала Министерство сельского хозяйства постановило — отлов косаток остановить. Не вышло — в отказ пошел Тихоокеанский рыбохозяйственный институт (ТИНРО), который определяет размеры вылова на Дальнем Востоке. Ученые настояли на рекордной квоте — 13 животных в 2018 году, и столько же — в 2019-м. Объяснение — косатки мешают рыбакам, уничтожая улов.

Только вот на слушаниях выяснилось, что точная численность косаток ученым неизвестна, а квоты определялись, исходя из «архивных данных». Казалось бы, есть повод не выделять квоты — в конце концов, именно так чиновники поступили в 2016–2017 годах, сославшись на то, что нет точных цифр по животным.

Более того, в июле 2018 года Генпрокуратура сделала заявление — начато уголовное преследование лиц за незаконную продажу семи косаток. «С 2012 по 2015 год руководство четырех коммерческих организаций предоставило в органы Росрыболовства ложные сведения о намерении использовать косаток в культурно-просветительской деятельности, — сообщило ведомство. — На самом деле злоумышленники, получившие разрешение на вылов косаток, намеревались их продать за рубеж». Сумму ущерба Генпрокуратура оценивает в 270 млн рублей. Проверка взята под особый контроль, но результатов пока нет. В Генпрокуратуре «Новой» сообщили, что «полагают преждевременным разглашать сведения о лицах, причастных к незаконной ловле и продаже морских млекопитающих» до окончания проверки.

Фото отловщиков, сделанное «Друзьями океана» в экспедиции. Фото предоставлено движением «Друзья океана»

Косатка на миллион. Долларов

С 2013 по 2016 год в Китай были экспортированы 13 косаток из России, общая стоимость — около 700 млн рублей. От года к году цена косаток колебалась от 17 до 85 миллионов рублей за животное, но после обвала рубля в 2014 году уже не опускалась ниже планки в 67 миллионов.

Вначале в Китай отправились два кита — экспортером выступало ООО «Сочинский дельфинарий». Описание «товара» не оставляет сомнений. «Косатка (лат. Orcinus orca) — водное млекопитающее семейства дельфиновых отряда китообразных» — так и указано в декларациях. Оба документа датированы 7 декабря 2013 года. В первый и последний раз поставщик укажет в документах имена китов: самец, 2005 г.р., кличка Орфей — 1 шт., самка, 2009 г.р., кличка Грация —1 шт. О них мы уже рассказали.

После 2013 года на рынок по отлову и продаже косаток в Китай вышли еще три структуры. Всего хабаровские компании ООО «Афалина» и «Океанариум ДВ» продали в Китай по три косатки. Первая выручила 212 млн рублей, вторая — 237 миллионов. Зарегистрированная в Находке компания «Белый кит» задекларировала вывоз двух животных на общую сумму 72 миллиона. Рекордсменом по числу поставок косаток в океанариумы Поднебесной осталось ООО «Сочинский дельфинарий», задекларировавшее 5 косаток (свыше 160 миллионов рублей).

Создается впечатление, что компании действуют сообща. К примеру, в 2014 году ООО «Белый кит» и «Сочинский дельфинарий» подали декларации по отловленным косаткам в один день — 10 августа. Спустя четыре месяца, 18 декабря 2014 года, точно так же поступили еще две компании — «Океанариум ДВ» и «Афалина». В 2016 году «Сочинский дельфинарий» и «Афалина» вновь подают декларации в один день, 25 августа. Есть и другая особенность — у четырех компаний то и дело совпадали номера телефонов, указанные при подаче деклараций. К примеру, «Сочинский дельфинарий» указывал номера «Афалины» и «Белого кита», а представители «Белого кита» — «Океанариума ДВ» и «Афалины».

Поданными день в день декларациями и общими номерами телефонов совпадения не исчерпываются. По данным системы СПАРК, компании связаны друг с другом общими учредителями и руководителями. К примеру, компании ООО «Афалина» и ООО «Океанариум ДВ» зарегистрированы в Николаевском районе Хабаровского края. ООО «Афалина», по информации СПАРК, базируется в селе Иннокентьевка, «Океанариум ДВ» — в поселке Чныррах, и по удивительному совпадению имеют один и тот же номер телефона. Компании связывает фигура Александра Позднякова. Сейчас он является единственным учредителем ООО «Афалина», а до 21 июня 2013 года был еще и владельцем 50% «Океанариума ДВ».

Компании ООО «Сочинский дельфинарий» и ООО «Белый кит» связаны через предпринимателя Кирилла Михайлова. Учредитель компании «Сочинский дельфинарий» до февраля 2018 года владел 72% ООО «Белый кит», а до марта был генеральным директором этого предприятия. Помимо этого, до недавнего времени все четыре компании, которые делят рынок поставок косаток в Китай, выступали соучредителями «Ассоциации по координации деятельности в области защиты и сохранения морских млекопитающих» (весьма говорящее в нашем случае название).

До 5 февраля 2018 года председателем правления ассоциации был все тот же Кирилл Михайлов. Кроме того, Кирилл Михайлов выступает совладельцем ООО «УК «Белая сфера». Компания управляет пятью аквапарками и дельфинариями в России и одним — в Египте, а также имеет отношение к возведению девяти аквапарков, двух дельфинариев и «Москвариума» на ВДНХ. Того самого, где с августа 2015 года обитает косатка Нарния, разлученная с Орфеем и Грацией.

Кирилл Михайлов заявил в комментарии «Новой газете», что отлов косаток на территории России разрешен и абсолютно законен. «Косатка не является редким животным, не внесена в Красную книгу РФ и представляет собой промысловый вид, в отношении которого ежегодно устанавливается общий допустимый улов», — сообщил он.

Киты в Поднебесной

В 2017 году Chimelong Ocean Kingdom в китайском Чжухае посетило более 9,5 миллиона человек. За стеклом аквариума весь день идут шоу с участием животных— морских котиков, дельфинов и тигровых акул. По данным базы ImportGenious, в период с 2013 по 2015 год компания Zhuhai Chimelong Investment & Development импортировала девять косаток из России. Пять из них поставило ООО «Сочинский дельфинарий». В новостных сообщениях фигурируют клички животных. И тут мы узнаем старых знакомых — Грацию и Орфея. Впрочем, пока пару косаток посетителям Chimelong не демонстрируют. В феврале 2017 года стало известно об открытии в Чжухае центра по разведению животных.

Океанариум Linyi Polar Ocean World, что в провинции Шаньдун, специализируется на животных Заполярья. Одно из двух зданий даже указывает на их латинское наименование — Orca bay. На сайте парка есть упоминание о том, что все четыре косатки были куплены в России за двести миллионов юаней. Количество совпадает с тем, сколько косаток было задекларировано для продажи компании Dalian Dragon-Leader.

В 2017 году океанариум Wuxi Changqiao Ocean Kingdom, который готовится к открытию, намеченному на 2019 год, пополнили две российские косатки. Животные прибыли инкогнито — благодаря компаниям ООО «Белый кит» и ООО «Афалина», которые «забыли» указать в декларациях, что экспортируют именно косаток.

Вместо этого в декларациях за 2017 год указано более общее наименование — млекопитающие отряда Cetacea (китообразные). Пока строится океанариум, животных будут держать в центре для передержки. О причинах скрытности отловщиков можно догадаться — в 2016 и 2017 годах разрешений на вылов косаток российские чиновники не выдавали.

Число китайских океанариумов растет — 28 сентября открывается Shanghai Haichang Polar Ocean Park, где зрителям обещают выступление четырех косаток. Еще три океанариума Китая заявили о своем намерении приобрести этих редких животных: Bayuquan Beluga World, Hainan Ocean Paradise и Qingdao Ocean Dream World. Не исключено, что именно туда отправятся российские косатки.

Можно предположить, кто их будет поставлять. В официальном ответе «Новой» представители Росрыболовства сообщили, что в 2018 году 13 квот разделили все те же четыре компании: ООО «Белый кит», «Сочинский дельфинарий», «Океанариум ДВ» и «Афалина». У «Афалины» — четыре квоты, у остальных — по три.

Мы написали запрос владельцам китайских океанариумов – знают ли компании о том, что Генпрокуратура РФ признала продажу косаток в другие страны незаконной. Ответа не последовало.

Емкости для перевозки косаток на корабле отловщиков. Фото предоставлено движением «Друзья океана»

По следам отловщиков

— Мы отменили все свои планы, — признается капитан экспедиции «Друзья океана» Вячеслав Козлов. — Идея экспедиции по следам отловщиков родилась спонтанно. То, что будет производиться отлов, узнали только в мае.

До этого предполагалось, что квота будет нулевой и хотя бы в этом году отловщики останутся без работы.

Наблюдать за отловом косаток в Охотском море команда волонтеров из семи человек отправилась 30 июля, а спустя месяц вернулась домой. Экспедиция отправилась туда, куда за косатками приходят отловщики, — в северо-западную подзону Охотского моря.

В первый же день экспедиции отловщики открыли стрельбу. По квадрокоптеру, с помощью которого волонтеры планировали наблюдать за ловом.

— Никто не ожидал такой реакции, — вспоминает Вячеслав. — Просто, считайте, незнакомые люди поздоровались и тут же — давай стрелять по квадрокоптерам! Мы ведь пролетали над свободной территорией.

Вскоре подошло судно «Юрий Швецов» с двумя косатками на борту, и представитель отловщиков «прояснил» ситуацию. «Даже не думайте запускать — мы будем сбивать», — приводит его слова Вячеслав.

В экспедиции Александр Крамчаников отвечал за безопасность. По его словам, отловщики активно противодействовали волонтерам.

— Единственное, что мы просили, это показать нам животных, убедиться в их безопасности, — рассказывает Александр. — Нам сказали «нет».

У участников экспедиции есть версия, с чем может быть связана подобная реакция.

— Мы не собирались препятствовать отлову, — отметил Вячеслав. — Желание отлавливать косаток без свидетелей обусловлено экономическими потерями. Любая зафиксированная смерть косатки — это большой убыток для организации отловщиков — и финансовый, и репутационный. Финансовый — это минус одна квота, соответственно, огромные деньги. Репутационный — мировое сообщество и так понимает, что при отлове животные погибают. Известны прецеденты, когда даже китайские океанариумы разрывали контракты на покупку косаток.

Отбирают тех, кто помещается в контейнеры

Как только в заливе появляются косатки, из маленькой бухты выходят парные катамараны, связанные между собой так называемой кошельковой сетью, рассказывают участники экспедиции. «В определенный момент суда расходятся, обметывая животных. Сколько косаток удается достать из сетей, сколько запуталось и погибло, никому не известно», — отмечает Вячеслав.

— О какой гуманности может идти речь? — говорит он. — Нельзя семью косаток обметать и сказать: «Вот ты остаешься с нами, а вы там давайте плывите». Это социальные животные, которые живут вместе, защищают друг друга. Мы видели, как взрослый самец запутался, а они могут достигать шести тонн и его физически невозможно отловить. Так происходит убийство животных. Отбирают тех, кто помещается в контейнер.

В последний день экспедиции лагерь «Друзей океана» разгромили. Это случилось после того, как в безымянную бухту близ залива Константина зашла семья из пяти косаток.

— Мы увидели, как отловщики выводят катамараны, — рассказывает Вячеслав. — Но когда попытались снимать, отловщики прекратили лов и двинулись в сторону нашего лагеря.

Когда экспедиция вернулась, оказалось, что лагерь разгромлен.

— Все вещи были вывернуты, выброшены, — описывают участники экспедиции. — Когда мы только начали двигаться к лагерю, в 500 метрах увидели идущие по морю маломерные суда отловщиков, сидящие в них люди ехидно улыбались и показывали разные неприличные жесты.

На этом экспедицию пришлось свернуть. Вторую планировать еще рано — как отмечают «Друзья океана», «нужно приложить все усилия, чтобы в следующем году для экспедиции не было повода».

Весной 2016 года «Друзья океана» участвовали в спасении четырех косаток, которых зажало во льдах близ сахалинского Стародубска.

— Я координировал связь с научниками, с волонтерами, — рассказывает Вячеслав. — Сам не стоял в ледяной воде. Но я знаю этих людей, которые были объединены одним порывом — спасти животных. Установился контакт между животными и людьми. Спасатели рассказывали, как один самец, которого никак не могли вытащить, сам помогал вызволить его.

Многие участники этих спасательных работ получили правительственные награды. Но я знаю по крайней мере одного, который хочет вернуть свою награду. Не укладывается в голове, как государство может благодарить людей за спасение косаток и тут же выдавать квоты на отлов животных — для потехи китайских налогоплательщиков. Я не знаю, как смотреть людям в глаза — тем, которые в ледяной воде стояли сутки, растаскивая льды, помогали животным спастись. А тут, буквально через два года, этих животных убивают и лишают свободы.

При участии Ирины Кочергиной и Анны Долининой