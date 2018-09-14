«Добровольно лекарств не принимал»

AP / TASS

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов 11 сентября попал в реанимацию. Накануне он и участница группы, его девушка Вероника Никульшина, вышли из Басманного суда, где рассматривалось административное дело против Никульшиной. После этого Верзилов проспал пару часов. Около восьми вечера Верзилов сообщил девушке, что теряет зрение. Постепенно у него стали пропадать речь и моторика, он перестал узнавать Никульшину. Верзилова по скорой доставили в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы имени Бахрушиных в Сокольниках. Предполагаемый диагноз не сообщили ни гражданской жене, ни маме, которая пыталась увидеть сына.

Позже близкие Верзилова со ссылкой на врачей рассказали, что его могли отравить, «по симптомам может быть отравление лекарствами, врачи в качестве примера называют антихолинергические препараты», — сообщает «Медуза». В разговоре со СМИ близкие выразили уверенность «на тысячу процентов» в том, что Верзилов добровольно не принимал никаких лекарств.

В настоящее время он остается в тяжелом состоянии. По словам врачей, угрозы жизни Верзилова нет, близкие также добавили, что пока он не говорил, а «реагировал только глазами».

Петр Верзилов родился в Москве, окончил философский факультет МГУ. В 2007 году он вместе с Олегом Воротниковым, Натальей Сокол и Надеждой Толоконниковой создал арт-группу «Война». В период с 2008 по 2011 год группа провела более десяти протестных акций. Самая известная из них «…в плену у ФСБ» прошла в ночь на 14 июня 2010 года в Санкт-Петербурге. Тогда активисты нарисовали на Литейном мосту гигантский член, а когда мост развели, нарисованный на нем фаллос поднялся прямо напротив здания управления ФСБ. Одного из активистов, Леонида Николаева, тогда задержала полиция, через двое суток он сбежал из зала суда. За эту акцию арт-группа «Война» получила премию «Инновация».

В 2012 году участниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич судили по делу о панк-молебне в храме Христа Спасителя в Москве. Во время процесса Верзилова представляли как продюсера группы. Благодаря его усилиям певица Мадонна выходила на сцену с надписью «Свободу Pussy Riot» на груди, в поддержку группы выступали Red Hot Chili Peppers, Faith no more, Дэни де Вито и Стинг, а после выхода на свободу Толоконникова и Алехина снялись в сериале «Карточный домик» в роли самих себя.

Петр Верзилов является издателем проекта «Медиазона» с начала его запуска в сентябре 2014 года. Последняя громкая акция с участием Верзилова произошла во время финала чемпионата мира по футболу в Москве, на матче между сборными Франции и Хорватии 15 июля. Верзилов, Никульшина и две другие участницы Pussy Riot Ольга Пахтусова и Ольга Курачева во время второго тайма выбежали на поле в полицейской форме. Таким образом активисты требовали освобождения политзаключенных, а также прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах. Акция получила название «Милиционер вступает в игру».

Всех участников акции приговорили к 15 суткам ареста с наложением запрета на посещение официальных спортивных мероприятий на три года по статье о грубом нарушении правил поведения на официальных спортивных мероприятиях (ч. 3 ст. 20.31 КоАП). Также им назначили штраф в размере 1500 рублей за незаконное ношение полицейской формы (ст. 17.12 КоАП).

После того как они отбыли это наказание, на выходе из спецприемника их снова задержали и увезли в полицию, где и уведомили о новом административном деле, но затем отпустили.