Добрый день! Меня зовут Митя Алешковский. Я — один из соучредителей благотворительного фонда, который называется «Нужна помощь». И я обращаюсь к вам с просьбой поддержать «Новую газету».

Мы все родились в Советском Союзе. И даже те, кто родился после Советского Союза, все равно живут в стране, которая во многом думает так, как думали в Советском Союзе. Мы все время строили, строили и строили какое-то счастливое будущее. Тогда это называлось коммунизмом. Теперь мы говорим о «прекрасной России», которая ожидает нас когда-то, когда мы переборем какие-то страшные турбулентности и проблемы.

Счастье — это не то будущее, до которого нам нужно дойти, и вот тогда-то мы заживем. Счастье — это работа, усилия каждого из нас, которые происходят без конца, всегда. Каждый из нас должен прилагать максимальное количество усилий для того, чтобы изменить свою страну к лучшему. Именно должен — делать это так, как будто он выполняет свой гражданский долг. Это, собственно, и есть наш гражданский долг — делать свою страну лучше.

Наша страна никогда не будет лучше, если в ней будет отсутствовать «Новая газета». Наша страна никогда не будет лучше, если в ней будет отсутствовать свободная пресса.

Нам нужна «Новая газета»: газета, которая доказала — своей безупречной репутацией, своей огромной историей, своими прекрасными материалами — доказала свою значимость, нужность, важность, необходимость и для нашей страны, и для нашего общества.

Я прошу вас поддержать «Новую газету», сделайте это прямо сейчас. И поддерживайте ее не только сейчас, не только на этой неделе, не только в этот месяц и даже не в этом году. Поддерживайте ее всегда. Это должна быть ваша гражданская позиция. Это — ваш гражданский долг. И именно эта поддержка очень важна и очень нужна для «Новой газеты». Становитесь соучастником «Новой газеты». Я — в деле!