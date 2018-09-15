Как тебе такое, Пентагон?

Интересующиеся внешней политикой японцы сейчас с ностальгической грустью отмечают, насколько изменилась ситуация в Северо-Восточной Азии даже за последние четыре года. Тогда, в 2014-м, прошли предыдущие масштабные маневры российских вооруженных сил из серии «Восток». Естественно, говорилось, что они не направлены против какой-либо конкретной страны, но в Токио не сомневались — на учениях отрабатывалось отражение китайской агрессии. Японцев и американцев это, разумеется, устраивало: в своих долговременных раскладах они исходили из того, что серьезный союз Москвы и Пекина невозможен, поскольку в глубине души РФ и КНР стратегически не доверяют друг другу.

Однако нынешние маневры «Восток-2018» дали новую картину — Китай по просьбе российского руководства направил на них более трех тысяч военнослужащих, сотни единиц техники, тридцать вертолетов и самолетов.

Пекин, как подчеркивают в Токио, еще никогда не посылал за границу столь крупную группировку, которая к тому же приняла самое активное участие в масштабном учебном сражении, разыгранном на полигоне Цугол в Забайкалье.

Это, конечно, дало Китаю отличные возможности испытать экспедиционный потенциал своей армии и заодно проверить в деле российские войска. Однако в первую очередь, как считают в Токио, маневры «Восток-2018» стали общим сигналом Вашингтону, который сейчас активно нажимает и на Москву, и на Пекин.

Фото: AP / TASS

Президент США Дональд Трамп разворачивает против КНР беспрецедентную по масштабам торговую войну — она далеко не окончена, готовятся карательные пошлины на все новые группы товаров. Пекину ответить на такие действия симметрично не удается: он закупает куда меньше американской продукции, чем Соединенные Штаты — китайской, мало что можно ограничить. Вашингтон при Трампе угрожает более решительно, чем при Обаме, ответить на попытки Пекина взять под контроль стратегически важные транспортные пути в Южно-Китайском море, по которым перевозится большая часть товаров мировой торговли. В частности, ВМС КНР уже демонстративно были отстранены от участия в многонациональных тихоокеанских военно-морских учениях «Римпак», которые организуют американцы.

Направление крупнейшей в истории китайской группировки на российские маневры «Восток-2018» — это, как полагают в Токио, один из видов асимметричного ответа Пекина на нарастающий нажим со стороны США. Китай, по японским данным, в целом хочет искать мирные решения своего конфликта со Штатами, однако намерен делать это по возможности с позиции силы и сохранения максимального достоинства. В этом, как считают токийские собеседники, его интересы сейчас полностью совпали с российскими. Москва, по их мнению, тоже стремится наглядно показать: до сих пор вы только в кошмарных снах видели военный союз РФ и КНР?

Так вот — получите, он уже складывается у вас на глазах как ответ на американские санкции против обеих стран.

Впрочем, министр обороны США Джэймс Мэттис 12 сентября заявил журналистам в Вашингтоне, что не верит в российско-китайский военный альянс — в долгосрочном плане, по его мнению, две страны мало что объединяет. Японцы, со своей стороны, с удовлетворением отметили, что маневры «Восток-2018» не затронули непосредственно прилегающие к их стране районы, в первую очередь южную часть Курил. В Токио надеются, что это было сигналом, свидетельствующем о намерении Москвы все же поддерживать доброжелательные отношения с Японией, учитывая большое рвение, которое проявляет ее премьер-министр Синдзо Абэ для развития двустороннего диалога.

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Однако не вызывает сомнений, что маневры «Восток-2018» с их заметным китайским компонентом заставляют нервничать правительственных деятелей в Токио. Дело в том, что все последние десятилетия Япония последовательно смещала центр тяжести своих военных усилий с севера на юг, где усматривает опасность прямой конфронтации с Пекином, в том числе и из-за спорных территорий. Россия после окончания холодной войны как источник угрозы не рассматривалась, хотя, конечно, за ее действиями на Дальнем Востоке в Токио следят пристально. Но усиление военного сотрудничества между Москвой и Пекином, как писала крупнейшая японская газета «Иомиури», может поставить Японию перед необходимостью реагировать теперь на угрозы не только с юга, но и с севера, что потребует корректировки нынешних военных программ.