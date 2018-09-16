«Гаврош» любит чудеса

«Открывать неведомое, распознавать волшебство!» — таково неявное, но действенное кредо арт-директоров фестиваля детских спектаклей «Гаврош», который пройдет в столице двенадцатый раз.

Некогда его основатель Марина Райкина, дав имя фестивалю, заложила одновременно и его характер. Получив имя героя Гюго, дерзкого и отважного, фестиваль стал сценическим свидетельством того, что детский театр — пространство открытий и событий.

В этом году территория открытий — Германия. «Гаврош». Немецкий сезон» начнется 21 сентября и будет длиться до 30 сентября. В Москву приедут спектакли из Берлина, Дюссельдорфа, Тюбингена, Эрфурта, Нюрнберга. Десять фестивальных дней, сорок спектаклей для детей и подростков, все жанры.

Тереза Дурова и Марина Райкина, арт-директоры фестиваля, формируя программу, имели в виду известный закон: для детей все жанры хороши, кроме скучного. И немецкие гости отличаются повышенной занимательностью, зрелищностью, «чудесностью».

В спектакле «Механический балет» оживают геометрические образы и фигуры. Его придумали и осуществили почти сто лет назад студенты знаменитого Баухауза, а десятилетия спустя возродили актеры «Театра звуков». Новый «Механический балет» с музыкой для рояля, барабанов и тромбона был поставлен для пяти двухмерных фигур.

Диапазон фестивальных тем: от андерсеновской «Снежной королевы» с музыкой и спецэффектами до трагедии ребенка, стремящегося спастись от войны, «О том, как мой папа стал кустом, а я потеряла имя». И герои детских спектаклей сегодня совсем неожиданные: например, искусственный мальчик («Конрад, или Ребенок из консервной банки») или Альбрехт Дюрер («Оскар, или Тайна исчезнувших детей»).

«Оскар» заворожит зрителей множеством техник: видеопроекции, игра теней, настольные фигуры, музыка, созданная для спектакля. Его жанр обозначен как мультимедийное путешествие во времени, а в оформлении ярко выражен колорит старого Нюрнберга: дом Дюрера и госпиталь Святого Духа здесь знакомы каждому ребенку.

Про спектакль «Под водой — прощальная вечеринка» интригующе сказано, что это путешествие за границы реальности с оптическими эффектами, магическим светом и парящими объектами. Его постановщика Франка Зенле называют Просперо кукольного театра. Действие разворачивается в подводном мире, персонажами становятся глубоководные медузы и чайки.

Два музыканта группы La Corneille и четыре танцовщика в спектакле «Платформа» рассказывают о мире современных подростков. Это визуально-акустический спектакль, и за него композитор, лидер группы Гай Корней, удостоен высшей государственной награды Нидерландов «Золотой Сверчок» в сфере детского и молодежного театра.

«Карнавал животных» — спектакль под музыку Сен-Санса, с невероятными превращениями. А «Каштанка» по рассказу Чехова прекрасно отвечает словам автора: «Детям надо давать то, что годится и для взрослых».

В основе кукольного спектакля «Домовые» — сказка братьев Гримм. Как скоротать время, когда нужно ждать? Например, можно рассказывать сказки братьев Гримм, тогда на сцене возникают настоящие чудеса.

Особая миссия фестиваля — представления в детских больницах. В этом году спектакль «Домовые» 27 сентября увидят пациенты Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой. Ведь «Гаврош» вместе с Гете-Институтом претворяет в жизнь идею инклюзии — доступности театра для всех без исключения зрителей. И еще «Гаврош» в немецком сезоне представляет линейку уникальных мастер-классов.

Что такое теневой театр и можно ли его создать своими руками? Об этом узнают все, кто примет участие в мастер-классе «Свет и тени братьев Гримм». Под руководством профессионалов из берлинского театра о.N. дети откроют для себя азы волшебного мира теней и создадут теневой спектакль с куклами, которых смастерят сами.

Участников разных возрастов ждут литературный квест «Ожившие сказки», мастер-класс «Про терпимость и не только», мастер-класс «Чемодан знаний». Запись открыта!

«Гавроша» в этом году приютили на основной и новой сценах «Театриума на Серпуховке», «Под крышей» Театра имени Моссовета, на Новой и Симоновской сценах Театра имени Вахтангова, в Театре «Мост».

Организаторы: «Театриум на Серпу­ховке», Гете-Институт при поддержке и участии Департамента культуры Москвы, Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел Германии, Союза театральных деятелей РФ.

Отдел культуры «Новой»

Подробная программа — на www.teatrium.ru в разделе Фестиваль «Гаврош»