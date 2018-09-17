Игра без «Правила 39»
Россия все чаще депортирует с нарушением запрета Европейского суда мигрантов из Средней Азии в родные республики, где им угрожают пытки и смерть
PhotoXPress
Ирина Гордиенкоспециальный корреспондент
Вечером 12 сентября гражданин Такжикистана Далерджон Буриев был освобожден из СИЗО Екатеринбурга. Его задержали на улице сотрудники полиции несколько месяцев назад. При проверке документов выяснилось, что у себя на родине Буриев находится в розыске по подозрению в религиозном экстремизме, о чем он сам не имел ни малейшего понятия. К моменту задержания Буриев находился в России чуть больше полутора лет, после того как вынужден был уехать из родной республики, спасаясь от преследования властей.
Известно, что Далерджон Буриев поддерживает таджикское общественно-политическое движение «Группа 24» — объединение, которое выступает за демократические изменения в стране. Таджикское правительство преследует сторонников движения как на территории республики, так и за ее пределами, заочно заводя уголовные дела по различным обвинениям, объявляя в розыск и требуя экстрадиции. Так случилось и с Буриевым. Сразу же после задержания в Екатеринбурге Буриев обратился к российским властям с просьбой предоставить ему убежище, подробно изложив свою историю. Ему было отказано. Экстрадиционная проверка шла полным ходом. Но 11 сентября Буриева внезапно освободили из СИЗО, и он исчез. Тогда адвокаты обратились в ЕСПЧ. И 11 сентября Европейский суд применил к нему Правило 39 своего Регламента — категорический запрет на насильственное возращение человека на родину, где к нему могут быть применены пытки со стороны властей.
Как стало известно позднее, при выходе из СИЗО Буриева схватили сотрудники полиции и отвезли в Центр временного содержания мигрантов, спустя несколько часов его отправили в аэропорт, а оттуда в ночь с 12 на 13 сентября самолетом «Уральских авиалиний» прямым рейсом депортировали в Таджикистан, где Далерджона Буриева тут же арестовали таджикские спецслужбы.
За неделю до этого похожая история произошла и с гражданином Кыргызстана Хамидулло Камбаровым. 6 сентября его депортировали на родину. А в ЕСПЧ правоохранители представили расписку о якобы его добровольном согласии на отъезд.
В Кыргызстане этнический узбек Хамидулло Камбаров разыскивался по подозрению в участии в беспорядках в Оше и Джалал-Абадской области в 2010 году. Он приехал в Россию в ноябре 2017 года, в декабре его задержали по запросу кыргызских властей об экстрадиции. Тогда Камбаров попросил убежища в России. Через полгода в МВД ответили: в предоставлении убежища отказать.
Правоохранители не захотели проходить долгую процедуру экстрадиции и 29 августа приняли решение о депортации Камбарова. Для этого Камбарова выпустили из СИЗО задолго до истечения экстрадиционного ареста и тут же задержали снова. 4 сентября юристы добились от ЕСПЧ решения о применении срочных мер в соответствии с Правилом 39 и запрете на высылку Камбарова до рассмотрения в ЕСПЧ его жалобы на нарушение Конвенции по правам человека — документ Страсбург направил в Минюст России. Но, несмотря на это, уже 5 сентября Хамидулло Камбарова доставили в аэропорт Домодедово. Камбаров и его адвокаты отчаянно сопротивлялись, используя все легальные механизмы. Только с третьей попытки спустя сутки полицейским все же удалось посадить его на самолет и отправить в Бишкек. При этом Минюст России представил в Стасбург расписку Хамидулло Камбарова, в которой он якобы изъявляет желание добровольно покинуть территорию России и отправиться в Кыргызстан. «Я видел его в аэропорту, — рассказал адвокат Камбарова Кирилл Жаринов, — он категорически не хотел лететь домой. Знал, что его там ждет». По прилете в Бишкек Хамидулло Камбарова задержали, сейчас он находится в СИЗО города Джалал-Абада.
«Истории Далерджона Буриева и Хамидолло Камбарова не единичны. За последние несколько лет Россия депортировала десятки граждан Средней Азии, которые у себя дома объявлены в розыск», — говорит адвокат Дарья Тренина, глава программы «Право на убежище» российского Института прав человека.
Программа «Право на убежище» занимается помощью иностранцам, ищущим убежище в России, которым в случае возвращения на родину грозят преследования по этническому, религиозному или политическому основанию. «После того как человек обращается к нам, наши специалисты проводят с ним ряд собеседований, мы проверяем документы и по своим каналам пытаемся верифицировать его историю. Если у нас появляется хотя бы малейшее сомнение в правдивости его рассказа, мы не связываемся с таким человеком и отказываемся вступать в дело», — рассказывает Тренина.
В России в основном ищут убежища граждане бывших советских республик, больше всего граждан из Средней Азии. Дома их массово преследуют правительственные структуры за их политическую или религиозную деятельность, а иногда и за этническую принадлежность, как, например, в Киргизии преследуют этнических узбеков по подозрению в участии в Ошских событиях 2010 года.
Европейский суд уже не раз устанавливал, что люди из этой категории — особо уязвимая группа, поскольку применение к ним пыток в ходе следствия стало повсеместной практикой.
Российские власти никогда особо не церемонились с узбеками, таджиками и киргизами и высылали их при малейшем интересе со стороны спецслужб в обход не только российских, но и международных соглашений и законов. Этому способствует и договор о сотрудничестве между спецслужбами стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества, куда помимо России входят и республики Средней Азии.
Уже давно пора официально признать, что в отношении этих людей институт убежища в России не работает. Случаев предоставления им статуса беженца в России неизвестно. Случаи же предоставления временного убежища сроком на год очень редки и происходят в основном после применения Европейским судом экстренной меры, запрещающей высылку, — Правила 39.
Однако с 2016 года российские правоохранительные органы нашли простой способ отправлять таких людей на родину: им просто стали заменять экстрадицию депортацией. «Иностранцу, который содержится в СИЗО по запросу об экстрадиции, оформляют распоряжение о нежелательности пребывания, чтобы не связываться с длительной экстрадиционной процедурой, предусматривающей обжалование в судах двух инстанций, включая Верховный суд РФ, — объясняет Дарья Тренина. — Затем его освобождают из СИЗО, тут же задерживают и депортируют. Якобы все законно, но нет никаких эффективных средств приостановки депортации и не учитываются риски в стране назначения».
Подобных случаев год от года становится все больше, ситуация катастрофически ухудшается. По данным организации «Право на убежище», только за последний месяц им известно семь случаев депортации с нарушениями. Особенно адвокатов и правозащитников настораживает случай Хамидулло Камбарова.
«Раньше, работая над делами и самостоятельно рассылая факсы о примененном ЕСПЧ Правила 39 российским органам, мы думали, что Минюст, который должен быть заинтересован более чем кто-либо в соблюдении международных конвенций, просто бессилен, — говорит Элеонора Давидян, юрист программы «Право на убежище». — Полагали, что у них нет современных средств связи, может, недостаточно авторитета и что они вынуждены краснеть за действия МВД и ФСБ, не имея реальных ресурсов что-то изменить. Но тот факт, что за полдня до депортации Камбарова, который активно сопротивлялся высылке, сотрудникам Минюста удалось получить вовремя написанную в идеально подходящем формате «расписку», заставляет задуматься о реальной роли Министерства юстиции во всех случаях нарушения Россией требований Европейского суда».
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