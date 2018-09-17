«Куда они детей возвращать собираются?»

Неделю назад я вернулся из командировки в Крым («Увидеть Армянск и не умереть»), из города, переживающего выброс сернистого ангидрида из кислотоостойника завода «Крымский Титан».

Деревья вдоль дорог — ​черные и голые. Птиц не было. Школы и детсады закрыты, дети эвакуированы. Но, прямо скажу, внешне выглядел город не так ужасно, как я ожидал. «Начитался в интернете о покрывшей Армянск оранжевой слизи, а накануне ночью прошел, наконец, долгожданный дождь и слизь смыл. И ни одного человека в марлевой маске на улицах я не встретил. И на рынке овощами-фруктами торговали, правда, и торговцев, и покупателей явно было меньше, чем в обычную субботу. Вони не ощутил. Глаза не резало. И только в Москве почувствовал, что в горле все-таки першит, а голос сел».

«Нормализовать экологическую ситуацию удалось», — ​рапортовали чиновники, намекая на предпринятые ими усилия. А просто направление ветра сменилось, и «химия» пошла на херсонские села сопредельной Украины.

В пятницу ветер сменился опять. Снова пришла беда откуда не ждали.

Но почему — ​не ждали?

Неделю назад на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов напористо говорил: «Прошу крымчан помнить, что «диванная армия» киевского режима активизировалась. Все эти боты в соцсетях пытаются поднять волну. Обращаю внимание на то, что органы власти крымчан никогда не обманывали. Если бы была угроза, уже все были бы предупреждены. Меру своей ответственности я понимаю. Прошу не реагировать на информацию, появляющуюся из непонятных источников. Реагировать только на информацию официальных источников от имени оперативного штаба».

Боюсь, рассчитывать только на информацию официальных источников было бы неразумно. Она по-прежнему невнятна и противоречива.

«Отобранные вчера [во вторник] пробы атмосферного воздуха на содержание веществ, таких как аммиак, ангидрид сернистый, водорода хлорид, кислота серная, были исследованы Центром гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе. По результатам лабораторных исследований во всех контрольных точках превышений среднесуточных концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано», — ​успокаивает вице-премьер республики Игорь Михайличенко.

«Соответствующие подъемы предельно допустимых концентраций от фонового уровня бывают в каждом промышленном регионе. Они регистрируются практически во всех промышленных крупных регионах Российской Федерации. Именно поэтому никаких определенных действий по выводу взрослого населения из Армянска и села Перекоп в настоящее время не проведено, и необходимости в этом сегодня нет», — ​успокаивает Наталья Пеньковская, руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач Крыма.

А боты в соцсетях, наоборот, выражаются все определеннее.

«По вечерам вонь дикая, все окна закрываем, предметы продолжают покрываться налетом». «Ужас, что сейчас происходит, по-моему, хуже, чем было». «Вышел мусор выбросить, чуть не задохнулся, обжигает легкие, горло, нос. Такого еще не было». «Вышел, блин, прогулять собаку, сам чуть не сдох». «Куда они детей возвращать собираются?»

В ответ на это школьникам продлили каникулы еще на неделю. Зато, наконец, появилась давно ожидаемая версия «украинской диверсии». Первым ее предложило руководство «Крымского Титана», которое, естественно, не привлекает перспектива оказаться главным виновником уже возбужденного уголовного дела. Суть в том, что кислотоотстойник завода одним краем упирается в украинскую территорию, от соленых вод Сиваша его отделяет тоже всего ничего. Так вот, украинцы, по мнению руководителей «Титана», разрушили дамбу, соленая вода хлынула в кислотонакопитель, начавшаяся ее реакция с химотходами и спровоцировала выброс в атмосферу сернистого ангидрида и не только его.

Интересно, что на заседании оперативного штаба именно экстравагантная идея использовать соленую воду как замену днепровской анонсировалась особенно активно. Аксенов рассказал даже, что уже начались переговоры с ярославским предприятием, которое и поставит необходимую чугунную трубу, а производить ее готовы по 300 погонных метров в неделю. Правда, оговорился Аксенов, надо будет все-таки с учеными проконсультироваться предварительно.

Наверное, проконсультировались. О трубе и воде из Каркинитского залива говорить перестали.

Вообще, точка зрения науки на то, что происходит в Армянске, до сих пор доводится скупо. Исключением стала прозвучавшая два дня назад в эфире радио «Спутник в Крыму» оценка ситуации профессором кафедры общей и неорганической химии Крымского федерального университета Алексеем Гусевым. По его мнению, на данный момент у ученых нет «эффективных рычагов» для уменьшения концентрации сернистого ангидрида и хлористого водорода в атмосфере. «Введение соответствующего режима (имеется в виду режим ЧС), безусловно, правильный шаг. Может быть, его стоило ввести раньше, потому что мы не первый день говорим об этом. Если эти газы уже попали в атмосферу, то действенных методов, чтобы эффективно, в максимально короткие сроки уменьшить концентрацию, у нас нет. Мы больше надеемся на природное очищение: на розу ветров и осадки», — ​сказал Гусев.

Ученый заявил, что выбросы вредных веществ могут распространиться и на другие регионы Крыма. По его словам, все зависит от потоков воздуха. Более того, Гусев предупредил о вероятности выпадения кислотных осадков. «Осадки будут вымывать из атмосферы данные кислотные газы. Пока вещества из атмосферы не выйдут, то осадки составляют определенную опасность», — ​заключил профессор, и даже его осторожные формулировки находятся в разительном противоречии с оптимистическими заклинаниями симферопольских чиновников.

В репортаже из Армянска я писал, что нынешняя катастрофа была предопределена еще в 2014-м, сразу после перекрытия Украиной Северокрымского канала, единственного источника пресной воды для Северного Крыма. И пока не решилась проблема воды, работать «Титан» не должен был ни минуты; озаботиться этим и должны были те многочисленные государственные органы, уповающие сейчас на скорый приход зимних холодов, за которыми в следующем году потепление все равно наступит. И облака сернистого ангидрида вновь поднимутся над пересыхающим кислотным резервуаром в 40 квадратных километров.

Кстати, «Крымский Титан» — ​это почти 5 тысяч рабочих мест (все население Армянска чуть больше 20 тысяч человек). Средняя зарплата, как мне сказали, около 17 тысяч. Пока работникам остановленного завода ее выплачивают, но как долго это будет продолжаться? И как будут жить люди, когда это закончится?

Историк Александр Дмитриевский указывает на то, что Крым после присоединения к РФ «оказался полностью отрезанным от совершенно естественной для него материковой логистики через Перекоп и Чонгар». По словам Дмитриевского, Киев искусно играет на водных проблемах Крыма: «Проблемы на Перекопе можно решить только подачей пресной воды. Но ни нужных ее объемов, ни средств доставки на полуострове нет, и в ближайшее время не появится. Поэтому катастрофа стала предметом политического торга: в руках Киева есть лекарство, но он намерен продать его Москве по баснословной цене». Решить же водную проблему полуострова «невозможно без восстановления российского контроля над междуречьем Дона и Днепра», заключил историк.