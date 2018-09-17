Время переводить стрелки

В правительстве продолжается дискуссия о поиске источников финансирования майских указов президента и роли в этом процессе бизнеса, частного и государственного. В частности, обсуждается вопрос о перенаправлении части дивидендов на реализацию инвестиционных программ. С частниками об этом договариваются, а с госкомпаниями можно разговаривать языком директив.

Пока в правительстве доминирует позиция финансово-экономического блока, который традиционно настаивает на выплате максимально высоких дивидендов, поступающих в бюджет. Логика понятна: в инвестпрограммах госменеджеры могут завышать затраты или просто неэффективно тратить деньги без злого умысла, — так пусть лучше наполняют казну, а мы тут разберемся. То есть наращивание инвестиционной активности крупнейших госкомпаний разумно увязывается с эффективностью руководства ими.

На фоне непопулярных реформ (включая пенсионную) и роста социальной напряженности к тратам «Газпрома», «Транснефти» или РЖД будет приковано повышенное внимание. Особенно если это траты публичные: например, сохранившаяся с тучных лет привычка вкладывать деньги в футбольные клубы. Широкой публике сложно оценить проект нового трубопровода или высокоскоростной магистрали. А футбол на виду, гонорары звезд (да если бы только звезд!) хорошо известны, расходы на их трансферы тоже, а результаты, как правило, сомнительны. Речь, конечно, не только про голы и очки. За это отвечают тренеры и менеджеры клубов. Руководители госкомпаний, которые оплачивают «банкет», должны соотносить затраты и результаты с социально-экономической конъюнктурой в стране. А она явно не в пользу любителей масштабных трат.

Представьте себе, этим летом «Зенит», то есть «Газпром», не потратил на приобретение новых футболистов ровным счетом ничего. При этом команда лидирует в чемпионате России, пробилась в основную сетку Лиги Европы и собирает аншлаги на своем суперстадионе. ЦСКА, который спонсируют государственные «Россети», покупал много, но с умом, да к тому же ценой продажи своей главной звезды — воспитанника клуба Александра Головина — за потрясающую для отечественного футболиста сумму в 30 миллионов евро.

Единственным возмутителем спокойствия среди клубов, живущих за счет госкомпаний, стал «Локомотив». Всем известно, что клуб из Черкизова впервые за 16 лет взял золотые медали российского первенства. И на первый взгляд это безусловный успех не только для легендарного тренера Юрия Семина, но и для генерального спонсора клуба — РЖД. Можно было бы сказать, что сравнительно недавно возглавивший госмонополию Олег Белозеров показал «Газпрому», что такое по-настоящему эффективный менеджмент. Но при оценке высшего уровня управления ценится не разовый успех, а долгосрочная стратегия развития. Есть ли она у «Локомотива»? И какой ценой клубу достались золотые медали? Очевидно, ответ на второй вопрос зависит от ответа на первый.

Итак, «Локомотив» необычно много тратил на трансферы, в особенности летом 2018 года. Это, во-первых, не совпадение и, во-вторых, не «стратегия Белозерова». Ее как раз можно описать словами «умеренность» и «эффективность». Собственно, два года назад, когда в клуб пришел новый президент Илья Геркус (сейчас его должность называется гендиректор), риторика была похожей. Будущее клуба связано с собственными воспитанниками, поэтому приоритетом станет развитие академии, а текущие траты на основной состав будут оптимизированы.

Если такова была стратегия, то она провалилась. Обратимся к цифрам. Не все они официальные (прозрачность — не сильная сторона российского футбольного менеджмента). Кроме того, для упрощения картины мы объединим в понятие трансфера выплаты бывшим клубам, агентам и подъемные игрокам. В конце концов, все это деньги, которые ушли из кассы «Локомотива». Итак, были куплены Фарфан (4 миллиона евро), Эдер (3 миллиона), Ари (1,5 миллиона), Кверквелия (4 миллиона), Рыбус (3 миллиона), Денисов (2 миллиона), Жемалетдинов (2,5 миллиона), Медведев (3 миллиона), Хеведес (4,5 миллиона), Смолов (11 миллионов), Крыховяк (12 миллионов). Итого получается: 51,5 миллиона евро только на приобретение футболистов. Выгодно продать за тот же период удалось только Самедова (3 миллиона). В общем, трансферная активность Геркуса обошлась клубу и его спонсорам, а в конечном счете РЖД, в 47,5 миллиона евро.

Кстати, это укрепление, как выяснилось, было реализовано еще и на заемные средства: клуб уже взял кредит в МИА-банке на полмиллиарда рублей. И этого оказалось мало. На портале госзакупок, как бы подчеркивая, что деньги на футбол идут все же государственные, висит извещение о «закупке у единственного поставщика» еще более 550 млн рублей в кредит. Если клубу с бюджетом 5,5 млрд рублей не хватает денег, то это вопрос уже не к менеджменту, а на уровень выше.

Трансфер футболиста — только начало связанных с его работой на клуб затрат. Дальше на протяжении многих лет приходится выплачивать зарплату и премиальные. С этой точки зрения ситуация в «Локомотиве» очень сложная. Больше половины зарплатной ведомости съедают дорогие ветераны: те же Фарфан, Денисов, Хеведес и примкнувшие к ним Крыховяк со Смоловым, а также Фернандеш и Чорлука. Они же получают щедрые премиальные. Хотя бы потому, что должны играть, то есть держать на лавке футболистов с такими окладами невозможно. И это ситуация на ближайшие несколько лет. Потому что контракты долгосрочные, их разрыв чреват серьезными затратами, а продать большинство этих игроков невозможно даже за скромные деньги: никто не захочет платить им такие же лихие зарплаты, а на понижение они не уйдут.

И вот это уже серьезный вызов не для Юрия Семина и даже не для Ильи Геркуса (их-то можно уволить в любой момент), а для генерального спонсора клуба и, собственно, для Олега Белозерова. Получается, самое публичное подразделение РЖД едет вовсе не тем курсом, который ассоциируется со стилем его руководителя. Да, едет лихо и даже с трофеями, но в направлении, противоположном умеренности и эффективности. А главное, свернуть с этого пути будет практически невозможно, даже если этого потребует сам Белозеров. Захочет он, например, показать, что в сложной для страны ситуации готов сокращать непрофильные расходы — а как их сократишь? Футболистов не уволишь и не продашь, а прочие затраты клуба в сравнении с зарплатной ведомостью — это крохи.

Или, например, будет поставлена задача стать кузницей кадров национальной сборной, которая после чемпионата мира в тренде. Но для этого надо не просто развивать академию, но и иметь стратегию по продвижению собственных воспитанников в основной состав. А там все места заняты. Есть, к примеру, талантливый и готовый к игре за основу Баринов. Но на его позицию опорного полузащитника куплен Крыховяк. Есть братья Миранчуки, которые уже призываются в сборную, но на них имеет виды тот же «Зенит», а чтобы их удержать, нужно предлагать более щедрые контракты. Что нереально при зарплатной ведомости, перегруженной дорогими ветеранами.

Получается, что Белозеров стал заложником ситуации. Стратегия, которую клуб реализует прямо сейчас, более подходит для «Зенита» (откуда, кстати, пришел Геркус). Это перед «Зенитом» всегда ставится задача стать чемпионом страны и максимально успешно выступить в Европе. В Петербурге это общая философия для болельщиков, игроков и менеджмента, а сформулирована она была сразу после перехода клуба под контроль «Газпрома», и ее автор — Алексей Миллер. «Локомотив» же стал чемпионом, не ставя перед собой такой задачи (вопрос о том, получилось ли это благодаря удаче, ошибкам конкурентов или тренерскому гению Семина, оставим для футбольных экспертов). Едва ли клуб повторит триумф в этом сезоне, да и подвигов в Лиге чемпионов, под которую так основательно укреплялся состав, ждать не стоит.

Стиль Белозерова, если смотреть на РЖД в целом, — это поиск баланса между затратами и результатом, проще говоря, эффективность. Но по футбольному проекту этого не видно, а о «Локомотиве» говорят больше, чем, например, о Восточном полигоне.

При этом, не находясь внутри клуба, сложно сказать, на каком именно уровне произошел разворот от разумной эффективности к лихой трансферной активности. Это может быть менеджмент (Геркус), совет директоров (Мещеряков) или руководитель (собственно, Белозеров). Кстати, год назад в клубе был сформирован трансферный комитет, основу которого составили члены совета директоров от РЖД. Казалось бы, они и должны следить за соответствием амбиций менеджмента здравому смыслу. Но все дорогие и неочевидные покупки уже состоялись.

Зато Геркус как раз может занести последние годы в свой личный актив. Тем более что он явно не считает должность гендиректора «Локомотива» венцом своей карьеры. Напротив, Геркус всерьез метит в кресло гендиректора РФС, предполагая работать в связке с Александром Дюковым, который намерен возглавить федерацию. Белозеров же, судя по всему, хотел бы задержаться во главе РЖД, а это значит, что ему еще долго придется разбираться в футбольном хозяйстве, не имея пространства для маневра и превратившись в удобную мишень для критики с позиций социального популизма.