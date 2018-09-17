Приморье покраснело. От стыда

В понедельник утром в Приморье разразился политический кризис регионального масштаба. В воскресенье в ходе второго тура выборов главы региона приморцам предлагалось отдать голос за врио губернатора Андрея Тарасенко, выдвинутого «Единой Россией», или за кандидата от КПРФ, депутата краевого парламента Андрея Ищенко. Ночью и утром лидировал Ищенко, но потом Тарасенко вырвался вперед. Коммунисты говорят о фальсификациях протоколов, Ищенко объявил голодовку.

В первом туре, состоявшемся 9 сентября, Андрей Тарасенко – москвич, бывший глава ФГУП «Росморпорт», назначенный врио губернатора Приморья в октябре прошлого года, — не смог набрать 50% голосов. За назначенца Путина и кандидата «Единой России» отдали голоса 206 тысяч человек (46,57%), за выдвиженца КПРФ, депутата Заксобрания, руководителя строительной компании «Аврора-Строй» Андрея Ищенко – 109 тысяч (24,64%). Третьей пришла «пенсионерка» Юлия Толмачева с 10,80%, за ней — «жириновец» Андрей Андрейченко (9,27%) и «эсер» Алексей Козицкий (4,83%). Всего оппозиционными кандидатами набрано 219 тысяч голосов — больше, чем получил Тарасенко. Это обстоятельство делало второй тур непростым испытанием для врио. Кстати, последний раз второй тур в Приморье проводили в 2001 году, когда ставленника Кремля Геннадия Апанасенко неожиданно одолел молодой бизнесмен Сергей Дарькин.

Андрей Тарасенко. Фото: РИА Новости

Закон позволяет проводить второй тур через 1-3 недели после первого. Крайизбирком, несмотря на рекомендации главы ЦИК Эллы Памфиловой, назначил выборы на 16 сентября. Коммунисты были этим недовольны, решив, что это сделано для того, чтобы Ищенко и его сторонники не успели «сгруппироваться» ко второму туру.

Зато Тарасенко, похоже, все успел. По крайней мере, Козицкий и Андрейченко призвали своих сторонников голосовать за Тарасенко. Толмачева высказалась туманно, но ее слова тоже можно трактовать как поддержку Тарасенко: «Президент России обещал нашему краю поддержку и помощь». Ролик в поддержку Тарасенко записал и позапрошлый губернатор Приморья Дарькин.

Прибывший во Владивосток на Восточный экономический форум сразу после первого тура президент Путин не смог поздравить Тарасенко с победой. Зато сам ВЭФ стал для Тарасенко прекрасной пиар-площадкой.

Ищенко, в свою очередь, привлек на помощь Павла Грудинина – тот прилетел во Владивосток для встреч с избирателями. Правда, там ему отказали предоставить зал: организаторы договорились было с Владивостокским госуниверситетом экономики и сервиса, но вуз расторг договор. Встречу пришлось проводить на улице. То же произошло в Уссурийске – все залы оказались «заняты», Грудинин выступал на АЗС.

Уже вечером 16 сентября из избирательных комиссий стали поступать данные, свидетельствующие о том, что Ищенко уверенно опережает конкурента.

Андрей Ищенко. Фото: РИА Новости

Понятно, что приморцы голосовали не за самого Ищенко, который, объективно говоря, не относится к числу влиятельных политиков Приморья. На последних президентских выборах порядка 22% приморцев отдали голоса за Грудинина – видимо, это и есть примерная электоральная база КПРФ в крае. Очевидно, что 16 сентября имело место протестное голосование. Против москвича-«варяга» Тарасенко, который за неполный год руководства Приморьем так и не избавился (даром что уроженец Владивостока) от имиджа чужака. Против повышения пенсионного возраста, которое публично поддержал Тарасенко. Против «Единой России», узурпировавшей власть в приморском парламенте, против очередных миллиардов на достройку бездонных пятизвездных гостиниц в центре Владивостока. Против временщиков – едва ли кто-то думает, что Тарасенко (квартира 190 «квадратов» в Москве, дом в Испании у жены) всерьез намерен «жить и работать в Приморье». И — за единственную оппозиционную силу в Приморье, раз уж все остальные прямо или косвенно поддержали власть.

Подсчет голосов проходил в режиме спецоперации: в Уссурийске в понедельник здание городской администрации, где расположена Территориальная избирательная комиссия (ТИК), оцепила полиция. Зачем-то оцепили и ТИК Советского района Владивостока. Ищенко заявил о давлении, которое оказывает на избиркомы администрации края.

Еще утром сообщалось, что разрыв в пользу Ищенко составляет почти 6%. Потом он «вдруг» сократился до 3%. К обеду, по итогам обработки 99,10% бюллетеней, в лидеры вышел Андрей Тарасенко. За него, если верить официальным данным, отдали голоса 49,55% избирателей, за Ищенко — 48,06%. Коммунисты считают это прямой фальсификацией, приводя в доказательство данные с мест – от участковых и территориальных избиркомов.

«Ночью при подсчете 95,7% голосов я лидировал при 51% за меня и 46% за Тарасенко. Но буквально ночью, под утро, протоколы в Артеме, Уссурийске, Владивостоке и Находке (крупнейшие населенные пункты Приморья. – В.А.) были сфальсифицированы, и сейчас результаты таковы, что мы с вами проигрываем», — сказал Ищенко. Он заявил, что объявляет бессрочную голодовку, причем голодать будет прямо на центральной площади Владивостока. Туда уже пришли его сторонники. «Мы не уйдем, пока не увидим справедливых результатов!» — говорит Ищенко. Тем временем юристы КПРФ готовят иски в суд.

Фото: РИА Новости

На днях на встрече с Тарасенко Путин сказал: «Знаю, что у вас второй тур предстоит. Всё, думаю, будет в порядке».

Что бы ни случилось дальше, теперь очевидно: в порядке не всё.

Если Тарасенко после таких выборов действительно вступит в должность губернатора, ему придется работать с сознанием собственной нелегитимности.

Василий Авченко, «Новая во Владивостоке»