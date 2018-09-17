Что они имели в виду?

Веселой группе с невеселым названием – 35. Ее создали в 1983-м два студента МГУ – Алексей Кортнев и Валдис Пельш. Список хитов «Несчастного случая» огромен: «Радио», «Зоология», «Генералы не дают мне спать», «Овощное танго», «Что ты имела в виду?», «На фиг, на фиг», «Патриот», «Шла Саша по шоссе» и многие другие. Им удалось то, что не удавалось в России почти никому: совместить острый социальный месседж и развлекательную музыку. Вроде, все всерьез, о том, как нелегко нам тут жить, но под это можно танцевать, вернее, не танцевать нельзя.

К юбилею «НС» выпустил новый клип — «Плохой танцор». «Эта песня, —рассказывает Алексей Кортнев, — из тех, которые счастливо пишутся в течение одного дня, т.е. от момента появления идеи и до завершения написания всех слов прошло несколько часов. В последнее время мы выпускали песни на злобу дня, социально-политические и острые. А «Плохой танцор» — вещь абсолютно безбашенная, ни к чему не обязывающая и очень подходящая для праздника».

Празднования юбилея состоятся 18 ноября в Санкт-Петербурге в клубе А2 и 25 ноября в московском Крокус Сити Холле они представят юбилейную программу «Что мы имели в виду». При участии Валдиса Пельша группа сыграет свои главные композиции в хронологическом порядке, а также новые, которые ещё не вошли ни в один альбом.